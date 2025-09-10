https://ukraina.ru/20250910/ne-budem-khaypovat-para-slov-o-plane-okkupatsii-ukrainy-1068444798.html

Не будем хайповать. Пара слов о "плане оккупации Украины"

Не будем хайповать. Пара слов о "плане оккупации Украины"

9 сентября телеграм-канал Mash со ссылкой на хакеров из группировки KillNet опубликовал "карту оккупации Украины" "объединёнными силами "Коалиции желающих", якобы похищенную из локальной сети канцелярии ВС Франции. Если верить карте и "протоколам секретных встреч", в оккупации планируется участие Франции, Великобритании, Польши и Румынии

Схема датирована 16 апреля текущего года, отвечал за планирование начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции генерал Тьерри Буркхардт (покинул пост в июле 2025 года).Начнём с самого очевидного: мы не знаем, ни кто такие KillNet, ни какие цели они преследуют, вбрасывая эту „карту“ (держим в уме, что даже журналист трижды подумает, прежде чем вбросить какую-то информацию, а для хакера любое публичное телодвижение чревато деаноном и вполне вероятной уголовкой). Оснований доверять полученной информации нет примерно никаких.Чуть менее очевидное — действительно секретные документы не хранятся в локальных сетях, связанных с интернетом. То есть документы, очевидно, не особенно секретные или просто устаревшие. Насколько можно понять, большая часть такой документации носит рабочий характер — вольная фантазия исполнителя с богатым воображением. Не факт, что документ вообще рассматривался. А если рассматривался, то наиболее вероятный источник — неочищенная корзина для цифрового мусора.Кстати, то, что называется „картой“, таковой не является — карта в военном смысле нечто иное, это же — приблизительная схема распределения зон ответственности. То есть это художественная иллюстрация к литературному произведению. Отсутствие каких-либо цифр, маршрутов и тому подобного тоже как бы намекает на недостаточную серьёзность документа.Сама публикация Mash представляет собой скорее адаптацию полученных „документов“ для републикации в СМИ. С целью получения наибольшего медийного отклика.Несколько примеров суждений, которые вызвали у нас сомнения.Во-первых, „план оккупации“ тридцатимиллионной страны пятидесятитысячным экспедиционным корпусом выглядит, прямо скажем, нетривиально. Это — мягко говоря.Во-вторых, обозначенная цель, „возврат выданных Киеву средств“, ориентирована на определённый медийный эффект — сразу рисуется картинка, как бравые французские жандармы отбирают у Зеленского кошелёк, а он сопротивляется и предлагает снять с него последние… ну, допустим, футболку.Но умом-то мы понимаем, что речь идёт исключительно о том, чтобы гарантировать невозможность отказа от выполнения взятых нынешним режимом обязательств в результате переворота, например. А это всё же немножко иное — по эмоциональному наполнению.В-третьих, „план оккупации территории Украины — с целью захвата месторождений полезных ископаемых, логистики и выхода к морю“.Это уже другая цель, не так ли?В-четвёртых, позабавило распределение зон ответственности.„Париж планирует забрать себе полезные ископаемые — их разведку, разработку, реализацию. Это Житомирская, Харьковская и Сумская области. Внутри: нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель, уже проданные Трампу“.Намёк на то, что храбрый портняжка Макрон собирается бросить вызов Трампу?„Лондон — все логистические хабы. Чтобы контролировать перевозки и перекачки“.А Париж с этим согласится… Хотя, ну почему нет — союзники же.„Бухарест и Варшава получают территории — всё, что граничит с Польшей и Венгрией, + Одесскую область и выход к морю“.Нет. Если логистические хабы контролирует Лондон, то никакого выхода к морю Варшава не получит.Опять же — хотелось бы подробностей: что значит „получают территории“ (мы сомневаемся, что они готовы присоединить их себе или создать там марионеточные режимы, а Киев готов их отдать), как будет решаться проблема Приднестровья, да и Молдавии (Санду, конечно, „румынка“, но она знает, чем президент отличается от губернатора), как исключить вмешательство Венгрии, неравнодушной к Закарпатью, и тому подобное.В-пятых, самое интересное: „в планах организаторов — получить разрешение на всё это у России“. Как вы понимаете, тут смысл полностью меняется, и перечисленные „цели“ становятся просто фантазией.Что мы имеем в сухом остатке?В сухом остатке у нас нет никакого „плана оккупации“ и „коалиции отжимающих“. Есть обсуждение различных вариантов мирного урегулирования на Украине, один из которых предполагает размещение на территории страны иностранных воинских контингентов для гарантии поддержания режима прекращения огня.На случай, если стороны выйдут именно на такой формат соглашения (не выйдут, но это уже наше оценочное суждение), нужен хоть какой-то план действий. Один из возможных вариантов этого плана и опубликовал Mash.P.S.: Ввод на территорию Украины иностранных воинских контингентов и размещение на её территории военных баз стран-членов НАТО — один из возможных путей развития ситуации.P.P.S.: К каналу Mash — никаких претензий. Он специализируется на подобного рода информации. Получили сенсацию — выдали её на-гора, снабдив хайповым комментарием. Желтоватенько, конечно, но не будем учить их правильно жить.Забавно, но буквально за два дня до появления этой карты (т.е., 14 апреля) в нашем издании была опубликована статья Татьяны Стоянович "Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине". Совпадение? Конечно нет – тема обсуждалась уже тогда, наш автор об этом написала…

