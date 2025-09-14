https://ukraina.ru/20250914/ukrainskaya-armiya-atakovala-regiony-rossii-khronika-i-itogi-k-utru-14-sentyabrya-1068643082.html

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 14 сентября

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 14 сентября - 14.09.2025 Украина.ру

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 14 сентября

Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 14 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру

Вечером 13 сентября стало известно, что за восемь часов над Крымом и Белгородской областью были сбиты 38 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.Ракетная опасность объявлялась в Суджанском районе Курской области, сообщал оперштаб региона, а также на территории Белгородской области.Опасность атаки БПЛА объявлялась в Брянске, в Ростовской, Саратовской, Псковской, Нижегородской и Пензенской областях. В целях безопасности граждан вводились временные ограничения работы мобильного интернета.Также стало известно, что украинский БПЛА ударил по промышленному предприятию в Губахе Пермского края. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавших нет и предприятие работает в штатном режиме.В начале суток 14 сентября стало известно, что возгорание произошло и было ликвидировано на заводе КИНЕФ в районе Киришей Ленинградской области из-за падения обломков беспилотника. Также в районе уничтожено 3 БПЛА, сообщал губернатор.Силы ПВО в течение ночи и утром уничтожили 12 дронов над территорией Смоленской области, сообщал губернатор региона.Железнодорожное ЧП произошло в Ленинградской области. Следователи проверят возможную диверсию. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко."По уточненным данным с рельс сошёл тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек", - рассказали представители губернатора.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились и снимались в аэропортах Калуги и Пулково. По состоянию на утро 14 сентября ограничения действовали в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) и Саранска.Российские силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 80 украинских дронов, сообщило Минобороны:🟥 Тридцать – над территорией Брянской области;🟥 Пятнадцать – над территорией Республики Крым;🟥 Двенадцать – над территорией Смоленской области;🟥 Десять – над территорией Калужской области;🟥 Пять – над территорией Новгородской области;🟥 Три – над акваторией Азовского моря;🟥 Два – над территорией Ленинградской области;🟥 Один – над территорией Орловской области;🟥 Один – над территорией Рязанской области;🟥 Один – над территорией Ростовской области.Затем министерство сообщило, что с 08.00 до 08.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:🟥 Три – над территорией Курской области;🟥 Один – над территорией Рязанской области;🟥 Один – над территорией Нижегородской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация граждан в ВСУ идет очень скрытно и плохо. Новости к утру 14 сентября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

