Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева - Bloomberg - 13.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250913/udary-vsu-po-rossiyskim-npz-i-neftyanoy-infrastrukture-vyzyvayut-trevogu-u-soyuznikov-kieva---1068635567.html
Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева - Bloomberg
Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева - Bloomberg - 13.09.2025 Украина.ру
Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева - Bloomberg
Украинские удары дронов по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева, пишет американское информационное агентство Bloomberg. Об этом 13 сентября сообщает телегра-канал Украина.ру
2025-09-13T18:49
2025-09-13T18:49
новости
киев
россия
дмитрий полянский
bloomberg
украина.ру
нпз
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066478651_0:40:1140:681_1920x0_80_0_0_0efa0ac523ee121cc7335d8ededd5499.jpg
"Нет никаких признаков того, что украинская кампания поддерживается Западом. Союзники давно избегают действий, которые могли бы нарушить поставки нефти. Для Киева существует риск зайти слишком далеко, что может привести к росту цен на топливо и осложнению отношений с Европой и США", — отмечает агентство. Москва отвечает массированными ударами по Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ООН заявлял, что это ответ на украинские атаки по НПЗ. Минобороны РФ подчеркивает, что российские удары наносятся только по военным и энергетическим объектам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250913/1068633648.html
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066478651_91:0:1051:720_1920x0_80_0_0_db1b8b53eab62d487dda14be9436a329.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, дмитрий полянский, bloomberg, украина.ру, нпз, украина, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Дмитрий Полянский, bloomberg, Украина.ру, НПЗ, Украина, Украина.ру

Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева - Bloomberg

18:49 13.09.2025
 
© Украина.руЕвробюрократы
Евробюрократы - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Украинские удары дронов по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева, пишет американское информационное агентство Bloomberg. Об этом 13 сентября сообщает телегра-канал Украина.ру
"Нет никаких признаков того, что украинская кампания поддерживается Западом. Союзники давно избегают действий, которые могли бы нарушить поставки нефти. Для Киева существует риск зайти слишком далеко, что может привести к росту цен на топливо и осложнению отношений с Европой и США", — отмечает агентство.
В Берлине проходит демонстрация против вовлечения Германии в конфликт на Ближнем Востоке и Украине, протестующие призывают власти к дипломатии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
13 сентября, 18:21
В Берлине протестующие призывают власти к дипломатииВ Берлине проходит демонстрация против вовлечения Германии в конфликт на Ближнем Востоке и Украине, протестующие призывают власти к дипломатии. Об этом 13 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Москва отвечает массированными ударами по Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ООН заявлял, что это ответ на украинские атаки по НПЗ. Минобороны РФ подчеркивает, что российские удары наносятся только по военным и энергетическим объектам.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияДмитрий ПолянскийbloombergУкраина.руНПЗУкраинаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43ВС РФ наносят новые удары по целям врага в Сумах
12:40Евросоюз готовит "сербский майдан" - СВР РФ
12:33Арестованный экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 млн руб, сообщили в СК
12:20Главные новости к 12:20 15 сентября
11:45Большая проблема. Украине нечем закрыть многомиллиардную дыру в бюджете на 2026 год – депутат
11:16Главные изменения в новых регионах России
10:45Главные новости к 10:45 15 сентября
10:21Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей – СК
10:16Черная метка Трампу: Киселев об убийстве Кирка
09:55Российские военные отодвигают противника на линии фронта по всем направлениям в ДНР - Пушилин
09:16Почему Украина саботирует распоряжения Трампа: Черняев о битве с Deep state и не только
09:09Протест Румынии из-за дрона был отклонен как надуманный - посольство РФ
08:41Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта - командующий
08:20Главное за ночь 15 сентября
08:00"Боевой гопак", японцы и комсомольцы. 70 лет изобретателю "древнего боевого искусства" Владимиру Пилату
07:56ПВО ночью сбила шесть украинских дронов над Белгородской областью
07:37В российском Ангарске ввели режим ЧС после взрыва в многоэтажном доме
07:15Последствия удара "Гераней" по нефтебазе в Черниговской области - видео
06:40Планета обезьян. Но эволюция продолжается
06:30Осень социальной жестокости. Запад демонтирует Wellfare State в пользу раздувания военных бюджетов
Лента новостейМолния