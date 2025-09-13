https://ukraina.ru/20250913/udary-vsu-po-rossiyskim-npz-i-neftyanoy-infrastrukture-vyzyvayut-trevogu-u-soyuznikov-kieva---1068635567.html
Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева - Bloomberg
Украинские удары дронов по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева, пишет американское информационное агентство Bloomberg. Об этом 13 сентября сообщает телегра-канал Украина.ру
"Нет никаких признаков того, что украинская кампания поддерживается Западом. Союзники давно избегают действий, которые могли бы нарушить поставки нефти. Для Киева существует риск зайти слишком далеко, что может привести к росту цен на топливо и осложнению отношений с Европой и США", — отмечает агентство. Москва отвечает массированными ударами по Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ООН заявлял, что это ответ на украинские атаки по НПЗ. Минобороны РФ подчеркивает, что российские удары наносятся только по военным и энергетическим объектам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
