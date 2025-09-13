https://ukraina.ru/20250913/udary-vsu-po-rossiyskim-npz-i-neftyanoy-infrastrukture-vyzyvayut-trevogu-u-soyuznikov-kieva---1068635567.html

Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева - Bloomberg

Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева - Bloomberg

Украинские удары дронов по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре вызывают тревогу у союзников Киева, пишет американское информационное агентство Bloomberg. Об этом 13 сентября сообщает телегра-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066478651_0:40:1140:681_1920x0_80_0_0_0efa0ac523ee121cc7335d8ededd5499.jpg

"Нет никаких признаков того, что украинская кампания поддерживается Западом. Союзники давно избегают действий, которые могли бы нарушить поставки нефти. Для Киева существует риск зайти слишком далеко, что может привести к росту цен на топливо и осложнению отношений с Европой и США", — отмечает агентство. Москва отвечает массированными ударами по Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ООН заявлял, что это ответ на украинские атаки по НПЗ. Минобороны РФ подчеркивает, что российские удары наносятся только по военным и энергетическим объектам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

