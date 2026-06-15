Лавинообразная эвакуация: Киев срочно вывозит всё что можно из краматорско-славянской агломерации - 15.06.2026 Украина.ру
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Лавинообразная эвакуация: Киев срочно вывозит всё что можно из краматорско-славянской агломерации
Лавинообразная эвакуация: Киев срочно вывозит всё что можно из краматорско-славянской агломерации - 15.06.2026 Украина.ру
Лавинообразная эвакуация: Киев срочно вывозит всё что можно из краматорско-славянской агломерации
Вооружённые силы Украины теряют контроль над Константиновкой, а в перспективе и всей краматорско-славянской агломерацией. Высокие темпы наступления российской... Украина.ру, 15.06.2026
2026-06-15T15:39
2026-06-15T15:39
видео
киев
украина
константиновка
вооруженные силы украины
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Вооружённые силы Украины теряют контроль над Константиновкой, а в перспективе и всей краматорско-славянской агломерацией. Высокие темпы наступления российской армии вынудили Киев начать лавинообразную эвакуацию краматорских заводов, которые использовались для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Оперативно на западную Украину эвакуируют мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников. Вместе с ними переезжают и оборонные предприятия, а также "Энергомашспецсталь" и Старокраматорскй машзавод.Что касается местных жителей, то принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска началась ещё 9 июня.О том, как и когда Киев безвозвратно потеряет свой последний подготовленный опорный пункт, который откроет путь на юго-западное направление и всю краматорско-славянскую агломерацию поговорили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.
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видео, киев, украина, константиновка, вооруженные силы украины, видео
Видео, Киев, Украина, Константиновка, Вооруженные силы Украины

Лавинообразная эвакуация: Киев срочно вывозит всё что можно из краматорско-славянской агломерации

15:39 15.06.2026
 
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Вооружённые силы Украины теряют контроль над Константиновкой, а в перспективе и всей краматорско-славянской агломерацией. Высокие темпы наступления российской армии вынудили Киев начать лавинообразную эвакуацию краматорских заводов, которые использовались для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно на западную Украину эвакуируют мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников. Вместе с ними переезжают и оборонные предприятия, а также "Энергомашспецсталь" и Старокраматорскй машзавод.
Что касается местных жителей, то принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска началась ещё 9 июня.
О том, как и когда Киев безвозвратно потеряет свой последний подготовленный опорный пункт, который откроет путь на юго-западное направление и всю краматорско-славянскую агломерацию поговорили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.
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