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Люфтваффе снова планирует налёты на Москву

Люфтваффе снова планирует налёты на Москву - 15.06.2026 Украина.ру

Люфтваффе снова планирует налёты на Москву

ВВС немецкой армии "готовы сегодня вечером сразиться с Россией" по маршрутам Второй мировой войны. Об этом в опубликованном 15 июня интервью заявил командующий Люфтваффе генерал-лейтенант Хольгер Нойманн

2026-06-15T15:34

2026-06-15T15:34

2026-06-15T15:35

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"Мы готовы сегодня ночью сразиться с Россией", — цитирует британское издание The Telegraph главу немецких ВВС.Генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что Люфтваффе нанесет сокрушительные удары, если Москва атакует союзника по НАТО.В своем первом интервью британской газете командующий Люфтваффе "заявил, что его войска нанесут сокрушительные авиаудары по России, если она нападет на западный альянс", напомнило издание. Генерал проговорил это и в нынешнем интервью."Генерал-лейтенант Нойманн конкретно упомянул Калининград, стратегически важный российский эксклав, окруженный членами НАТО; Санкт-Петербург, где размещены ключевые военно-морские силы; Кольский полуостров, где Москва накапливает ядерное оружие, и Черное море – родину своего ценного Черноморского флота", - сказано в публикации.Британское издание в публикации об интервью присоединилось к изданиям, которые распространяют русофобскую дезинформацию - включая давно опровергнутые официальными лицами ЕС фейки о "российских беспилотниках" в ЕС, оказавшихся БПЛА ВСУ (и это признали даже в Киеве)."Эстония, Латвия и Литва, наряду с Польшей, в последние месяцы сталкиваются с эскалацией российской агрессии, например, с атаками беспилотников , которые, как опасаются западные чиновники, могут стать прелюдией к вторжению", - заявлено в нынешней публикации. Командующий Люфтваффе в интервью не только указал на маршруты нанесения ударов по России, отработанные Люфтваффе III Рейха. Нойманн также отметил, что многомиллиардный пакет финансирования правительства ФРГ позволил "значительно" увеличить запасы систем противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot, Iris-T и Arrow 3.Упомянутые генералом образцы передавались Западом для нужд защитников режима Зеленского, среди которых много неонацистов. Очередной инцидент произошёл к публикации этого интервью. Подробности: Глава дипломатии ЕС после попадания ракеты Patriot ПВО ВСУ в Киево-Печерскую лавру обвинила РоссиюТакже на эту тему: Германия соскучилась по нацистским эмблемам и проявляет "нацистские инстинкты" - ЛавровБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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