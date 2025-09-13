https://ukraina.ru/20250913/drugoy-vzglyad-na-ubiystvo-kirka-1068622534.html

Другой взгляд на убийство Кирка

Другой взгляд на убийство Кирка - 13.09.2025 Украина.ру

Другой взгляд на убийство Кирка

Убийство Чарли Кирка символично еще и тем, где оно было совершено. Штат Юта – один из самых консервативных штатов США. Это уникальный штат, так как в нем сочетаются доминирование Республиканской партии и в то же время Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов).

2025-09-13T13:49

2025-09-13T13:49

2025-09-13T13:49

эксклюзив

сша

украина

польша

дональд трамп

дмитрий евстафьев

хиллари клинтон

республиканская партия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068564794_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_bd097e528e0010f3c2df59454b27e23a.jpg

Штат был основан мормонами, бежавшими от преследований в XIX веке. И это историческое влияние сохранятся до сих пор. Религиозность большинства населения, даже традиционализм отражается и в политическом окрасе штата. Республиканцы контролируют губернаторский пост, легислатуру штата и большинство мест в Конгрессе. Например, губернатор Спенсер Кокс — республиканец. А также он мормон. Консервативные ценности штата особенно выражаются в отношении к абортам и в семейной политике. Мормоны проповедуют важность семьи, отказ от алкоголя/кофе, добровольное миссионерство. Например, многие магазины в сельских районах не продают алкоголь, а в ресторанах часто предлагают кофе без кофеина.Церковь активно выступает против однополых браков и абортов, что отражается в законодательстве штата. Все потому, что мормоны составляют около 62% населения штата. Это влияет на социальный срез всего штата в целом, их нормы поведения, культуру и законодательство. Мормоны активные избиратели, поскольку церковь учит уважению к государственным органам власти и рекомендует быть активным гражданином, участвовать в выборах. И самая интересная деталь: в Юте самый низкий уровень преступности. Он считается одним из самых безопасных штатов США, опять-таки благодаря религиозности граждан. Так вот возвращаясь к убийству Чарли Кирка – активиста, отстаивающего традиционные ценности, чьё последнее выступление прошло в Юте, тем и символично, что произошло в сердце американского традиционного государства. И оно может усилить раскол общества. Чем это грозит США и причём здесь Украина – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог-американист Дмитрий Евстафьев..все же вернусь к убийству Кирка и суммирую несколько позиций, мною обозначенных вчера на разных площадках. Бывают ситуации, которые не являются по своей природе "точками разрыва" системы, но обозначают некий водораздел между возможностью продолжать прежнюю политику (в случае США, политику имитации правого разворота) и неизбежностью реальной перестройки политической системы. Первое: вне зависимости от того, кто реально был организатором покушения, Трамп обязан ответить по либеральному крылу. Здесь два нюанса: (1) рискнет ли Трамп тронуть украинскую тему и связанные с этим бюджетные дела? Вообще-то в руки Трампу дали очень серьезный инструмент. И (2) кого конкретно Трамп "назначит" виноватым? Положение Трампа просто подразумевает оглашение конкретного виновника, против которого мобилизуются все "здоровые силы в обществе", а не абстрактные рассуждения об атмосфере ненависти, созданной в США Клинтонами, Обамой и Байденом. Если Трамп не предпримет шаги против конкретных врагов, можно считать, что покушение достигло своей цели.Публицист Виктор МараховскийСамые главные жертвы вчерашнего убийства Ч. Кирка - это, ув. друзья, киевские мудрецы. Теория следующая: массово запущенные в Польшу вчерашние герберы-обманки были из "подобранных и запущенных под шумок", чтоб НАТО уже начала наконец сбивать наши дроны и ракеты непосредственно над небратьями (они очень сильно вопили, что пора это делать, и очень призывали, и их прэзидэнт вечером ещё сокрушался, что "слова есть, нет действий"). И это должно было стать вообще темой недели - "Рашен Атак он Поланд". ...И тут какой-то злобный американский дебил, вполне возможно, кстати, проукраинский, валит парня, по статусу сравнимого с Цоем (только про политику, но суть та же - перемен, мы ждём перемен, четыре миллиона подписчиков, за миллиард просмотров). И всем становится НЕ ДО ТОГО.Политолог-американист Алексей НаумовУбийство Чарли Кёрка, на самом деле, нанесло Трампу куда больший урон, чем просто потеря большого медийного лица и личного союзника. Чарли Кёрк умел то, чего партия умела плохо: организовывать избирательные процессы. Кёрк сделал простую вещь, до которой партия годами не доходила: собрал под одной крышей деньги, технологию и дисциплину и направил всё это не в выступления на ток-шоу, а в скучную, но эффективную рутину. Поквартирный обход, списки тех, кто обычно не доходит до участка, контроль за досрочным голосованием, сеть участковых активистов — весь этот "скучный" механизм у него работал и давал добавочные проценты там, где их уже перестали ждать. В штатах, где его структура встраивалась в местные партийные организации, Трамп регулярно выступал лучше, чем прогнозировали социологи. Это была победа не лозунга (с этим Трамп справлялся сам), а ремесла. Проблема в том, что проект Кёрка — Turning Point USA — был построен под одного человека. Связи с крупными жертвователями — у Кёрка. Договорённости с руководителями отделений — у Кёрка. Негласный мандат от Трампа на то, чтобы именно его команда занималась явкой, — тоже у Кёрка. Формально организация остаётся, но уникальная "перемычка" между окружением президента, крупными донорами и низовыми активистами ушла вместе с ним. Франшиза без владельца быстро распадается на отдельные детали: приложение живёт само по себе, методички — сами по себе, люди — по своим привычкам. Что это значит на пороге промежуточных выборов? Республиканцы рискуют вернуться к старой болезни: громкие победы в эфире и пустота на участках. Демократы традиционно лучше умеют работать с теми, кто голосует очень редко: мотивируют, убеждают их прийти и проголосовать. Если в ближайшие месяцы команда Трампа не закрепит преемственность и не назначит человека с теми же полномочиями и доступом, провал начнётся именно там, где нельзя проваливаться: местные советы, суды штатов, дополнительные выборы. Жест Белого дома с приспусканием флагов читается правильно. В современной американской политике выигрывает не тот, кто громче спорит, а тот, кто приводит на избирательный участок человека, который вчера никуда идти не собирался. Кёрк это умел. Теперь республиканцам предстоит доказать, что это умение принадлежит системе, а не одному человеку.Украинский политический аналитик Алексей ПаничОб убийстве Чарли Кирка напишу то, что из соображений политкорректности точно не напишут американские друзья и знакомые. Конечно, я осуждаю это убийство. Но после Трамповой массовой амнистии нападающих на Капитолий - а я напомню, что на первый же день своего второго президентства Трамп амнистировал почти 1600 участников этого нападения, которые уже получили или еще ждали судебного приговора - это рано или поздно должно было произойти. Ибо эта амнистия послала сигнал всем американцам: "если вы на стороне Трампа, вам простят и беззаконное насилие, а также тяжкие преступления". После этого был лишь вопрос времени, когда кто-то в США сделает практические выводы по очевидному вопросу: "А почему это должно касаться только тех, кто на стороне Трампа?!". Поэтому я уверен, что в этой очередной эскалации насилия есть и незаурядная вина нынешнего президента США. Пусть даже в этот раз жертвой стал его сторонник.Политический аналитик Евгений ФилиндашВ США убит популярный блогер Чарли Кирк. Убийца пока не пойман, но уже совершенно очевидно, что убийство носит политический характер, поскольку Кирк имел многомиллионную аудиторию в соцсетях, был активным сторонником президента Трампа и внес немалый вклад в его победу на выборах в прошлом году.Кирк был известен, как непримиримый противник так называемой "либеральной повестки". Также он неоднократно выступал против нынешней украинской власти и продолжения военных поставок Украине. Убийство Кирка – ещё одно свидетельство того, что внутриполитическое противостояние в США неуклонно приобретает всё более и более острые формы. В течение многих десятилетий либералы-западники, все эти соросята-грантоеды, усиленно убеждали нас, какие они демократы и защитники свободы слова. Но как только на практике встаёт вопрос о приходе к власти или её удержании, они тут же начинают давить и уничтожать своих противников. Любыми способами – от уголовного преследования до террора и убийств в отношении несогласных. Убийство Кларка, покушения на Трампа и Фицо – звенья одной цепочки. Украина тоже прочувствовала это на себе, начиная с евромайдана и все последующие годы. Достаточно вспомнить демонстративные убийства Олеся Бузины, Олега Калашникова и многих других, не говоря уже о массовых преследованиях рядовых украинских граждан, осмелившихся написать что-то крамольное на своей странице в соцсетях или даже просто поставивших какой-то "политически неправильный" лайк. Поубивать и пересажать в тюрьмы своих оппонентов – вот их главный рецепт для установления "демократии".Украинский журналист Татьяна ДавиденкоКирк был очень популярен, особенно среди молодежи, которая, по многим опросам, идеологически поляризована в США. Он был изоляционистом, критиковал американскую помощь Украине. Призвал сосредоточиться на внутренних проблемах и в Китае. Парламент начал заседание с минуты молчания в память о Кирке, в США спустят флаги. Это происходит на фоне других резонансных убийств в США - в частности, украинской беженки Ирины Заруцкой, которую зарезал в общественном транспорте чернокожий мужчина. До этого в Миннеаполисе трансперсона расстреляла детей в католической школе. Для поклонников Трампа все это — некий красный террор, именно так они и будут трактовать. И ответ, очевидно, не заставит себя ждать. США явно двигаются к сценарию, описанном Чаком Палаником еще лет 7 назад в его романе "Исправленный день" — о гражданской войне между левыми и правыми. Россия потирает руки…О других аспектах политического убийства Кирка - в статье Михаила Павлива "Что связывает убийство Чарли Кирка и инцидент с беспилотниками в Польше"

сша

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, сша, украина, польша, дональд трамп, дмитрий евстафьев, хиллари клинтон, республиканская партия, нато