"Дроны в Польше — загадочнее Ленина": Выдрин усомнился в российской причастности к инциденту
"Дроны в Польше — загадочнее Ленина": Выдрин усомнился в российской причастности к инциденту
"Дроны в Польше — загадочнее Ленина": Выдрин усомнился в российской причастности к инциденту - 12.09.2025 Украина.ру
"Дроны в Польше — загадочнее Ленина": Выдрин усомнился в российской причастности к инциденту
Ситуация с беспилотниками, сбитыми над Польшей, является крайне загадочной, а интерес России к подобной провокации просматривается с большим трудом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин
Эксперт выразил недоумение относительно инцидента, отметив, что если бы у России был интерес к удару по Польше, то применялись бы куда более серьезные средства, а не легкие дроны.Выдрин также поделился личными воспоминаниями о работе в Польше, где он создал "Студию Коперника" для анализа глобальных событий, и с сожалением констатировал, что страна теперь погружена в мелкие интриги вместо масштабных проектов."Дроны в Польше — более загадочная ситуация, чем Ленин в Польше. Кто? Как? Зачем? Всё не понятно. Ясно, что интерес России здесь просматривается с трудом. Был бы он, летели бы не "мопеды", а "камазы". То есть, что-то потяжелее", — заявил политолог.Ранее польский премьер-министр Дональд Туск назвал инцидент с БПЛА "масштабной провокацией", а не атакой. Он также официально заявил, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российскими беспилотниками.Стоит напомнить, что в среду польское оперативное командование сообщило, что силы ПВО страны при поддержке авиации НАТО и Нидерландов уничтожили несколько ударных беспилотников.Утром этого же дня, 10 сентября, политолог Марат Баширов в своем Телеграм-канале написал, что "какие-то БПЛА влетели в воздушное пространство Польши". В публикации отмечалось, что "военные на ушах". Подробности в публикации Польша и НАТО отразили атаку: Баширов раскрыл, чьи дроны вторглись в воздушное пространство и зачем.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Если бы в ситуации с дронами была заинтересована РФ, летели бы не "мопеды", а "камазы" читайте на сайте Украина.ру.
"Дроны в Польше — загадочнее Ленина": Выдрин усомнился в российской причастности к инциденту

04:00 12.09.2025
 
© Фото : соцсети
Ситуация с беспилотниками, сбитыми над Польшей, является крайне загадочной, а интерес России к подобной провокации просматривается с большим трудом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин
Эксперт выразил недоумение относительно инцидента, отметив, что если бы у России был интерес к удару по Польше, то применялись бы куда более серьезные средства, а не легкие дроны.
Выдрин также поделился личными воспоминаниями о работе в Польше, где он создал "Студию Коперника" для анализа глобальных событий, и с сожалением констатировал, что страна теперь погружена в мелкие интриги вместо масштабных проектов.
"Дроны в Польше — более загадочная ситуация, чем Ленин в Польше. Кто? Как? Зачем? Всё не понятно. Ясно, что интерес России здесь просматривается с трудом. Был бы он, летели бы не "мопеды", а "камазы". То есть, что-то потяжелее", — заявил политолог.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск назвал инцидент с БПЛА "масштабной провокацией", а не атакой. Он также официально заявил, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российскими беспилотниками.
Стоит напомнить, что в среду польское оперативное командование сообщило, что силы ПВО страны при поддержке авиации НАТО и Нидерландов уничтожили несколько ударных беспилотников.
Утром этого же дня, 10 сентября, политолог Марат Баширов в своем Телеграм-канале написал, что "какие-то БПЛА влетели в воздушное пространство Польши". В публикации отмечалось, что "военные на ушах". Подробности в публикации Польша и НАТО отразили атаку: Баширов раскрыл, чьи дроны вторглись в воздушное пространство и зачем.
Польша до 9 декабря ввела ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной, сообщило правительство страны - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Вчера, 10:59
Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и УкраинойПольша на три месяца ввела ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы до 9 декабря, сообщает Польское агентство воздушного движения, передает 11 сентября телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Если бы в ситуации с дронами была заинтересована РФ, летели бы не "мопеды", а "камазы" читайте на сайте Украина.ру.
