"Дроны в Польше — загадочнее Ленина": Выдрин усомнился в российской причастности к инциденту

Ситуация с беспилотниками, сбитыми над Польшей, является крайне загадочной, а интерес России к подобной провокации просматривается с большим трудом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0b/1068507108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf95b5c0b9c1460a98a17d36f471b8e7.jpg.webp

Эксперт выразил недоумение относительно инцидента, отметив, что если бы у России был интерес к удару по Польше, то применялись бы куда более серьезные средства, а не легкие дроны.Выдрин также поделился личными воспоминаниями о работе в Польше, где он создал "Студию Коперника" для анализа глобальных событий, и с сожалением констатировал, что страна теперь погружена в мелкие интриги вместо масштабных проектов."Дроны в Польше — более загадочная ситуация, чем Ленин в Польше. Кто? Как? Зачем? Всё не понятно. Ясно, что интерес России здесь просматривается с трудом. Был бы он, летели бы не "мопеды", а "камазы". То есть, что-то потяжелее", — заявил политолог.Ранее польский премьер-министр Дональд Туск назвал инцидент с БПЛА "масштабной провокацией", а не атакой. Он также официально заявил, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российскими беспилотниками.Стоит напомнить, что в среду польское оперативное командование сообщило, что силы ПВО страны при поддержке авиации НАТО и Нидерландов уничтожили несколько ударных беспилотников.Утром этого же дня, 10 сентября, политолог Марат Баширов в своем Телеграм-канале написал, что "какие-то БПЛА влетели в воздушное пространство Польши". В публикации отмечалось, что "военные на ушах". Подробности в публикации Польша и НАТО отразили атаку: Баширов раскрыл, чьи дроны вторглись в воздушное пространство и зачем.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Если бы в ситуации с дронами была заинтересована РФ, летели бы не "мопеды", а "камазы" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250911/1068510348.html

