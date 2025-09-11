https://ukraina.ru/20250911/dmitriy-vydrin-esli-by-v-situatsii-s-dronami-byla-zainteresovana-rf-leteli-by-ne-mopedy-a-kamazy-1068459968.html

Дмитрий Выдрин: Если бы в ситуации с дронами была заинтересована РФ, летели бы не "мопеды", а "камазы"

Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин поделился с изданием Украина.ру воспоминаниями о сотрудничестве с матерью убийцы Парубия Михаила-Виктора Сцельникова, а также прокомментировал события в Непале и загадочные дроны в Польше

Польские военные уничтожили несколько БПЛА, которые нарушили воздушное пространство страны, сообщило 10 сентября оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Дональд Туск заявил, что дроны — российские. Ранее, 30 августа, во Львове был убит экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий.— Дмитрий Игнатьевич, как вы прокомментируете ситуацию с дронами?— Дроны в Польше — более загадочная ситуация, чем Ленин в Польше. Кто? Как? Зачем? Всё не понятно. Ясно, что интерес России здесь просматривается с трудом. Был бы он, летели бы не "мопеды", а "камазы". То есть, что-то потяжелее.А пока могу выразить только сожаление. Мне довелось давным-давно создать в Польше "Студию Коперника". Собирались с местными аналитиками в честь гения отслеживать и изучать самые крупные по возможным последствиям мировые события…Да, было времечко когда поляки жили масштабом вращения небесных сфер, "парада планет". А оказались в сфере интриг на уровне дронопада. Сбитых "птичек" не жалко — поляков жалко….— Еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить. Известного украинского нациста Парубия застрелил во Львове Михаил Сцельников. Так он отомстил за пропавшего без вести, а, вероятно, погибшего в зоне конфликта, сына Виктора. Вы с матерью этого молодого айтишника, писательницей Еленой Черненькой, были соавторами книги. Подобная личная сопричастность к ситуации наверняка как-то отозвалась в вашей душе?— Конечно, не мог не думать по этому поводу. В очередной раз изумился тому, как в жизни все взаимосвязано, туго переплетено и обусловлено. Чужие горести, беды, испытания намного ближе к нам, чем представляется. Я вообще перестал верить в пресловутую теорию "шестого рукопожатия". Все мы друг от друга на расстоянии только одной ладони.С Леной и ее сестрой Юлей действительно когда-то сотрудничал. Не знаю, как сейчас, но тогда молодые и дерзкие писательницы мне показались полной противоположностью своей фамилии. Излучали житейский оптимизм, творческий энтузиазм и светлую энергию. Хотя это было давненько — еще до последнего Майдана.Мы писали необычный роман, точнее — перманентно незаконченный роман. Уже явственно витало ощущение надвигающейся беды. Я высказал предположение, что страна под угрозой деструкции, и если начнется ее распад, то он обрушится вниз до уровня масштаба типичного украинского политика.В то время уже обозначился этот характерный масштаб действующих так называемых элитариев. Были фигуры уровня зав.автобазы — с типичными приемами, представлениями, сленгом. Выпестовались персоны майданных параметров — с соразмерными кричалками, скакалками, обещалками…Но мы предположили, что это не предел политического дауншифтинга —рано или поздно процесс дойдет до уровня мостовой. И, может быть, произойдет некоторая задержка на квартальной стадии. Но улица возьмет свое, и страна превратиться в конгломерат враждующих, торгующих, воюющих и сотрудничающих улиц — с соответствующими жителями и паханами.Позже эта идея была воплощена когортой русских писателей в эпопее про пост-апокалипсическую жизнь "Метро". А мы попытались осуществить это раньше — на уличной фактуре.При этом я абсолютно верю в формулу святого отца Сергия – Флоренского о том, что имя дарит носителю определенную судьбу. Поэтому на Красноармейской улице (тогда такая еще существовала в Киеве), по нашей версии, все ходили в буденовках; на улице Шота Руставели — в условных тигровых шкурах; а на Воровского нужно было держаться за карман.Сестренки жили на улице Коперника во Львове. Соответственно, там непослушных смотрящие сразу "отправляли на Луну" или просто "звездили". Мы предполагали, что появятся последователи, которые опишут социальные страсти через нарративы своих улиц. Но все накрылось сначала Майданом, а потом и целым 95 кварталом. Хотя в тенденции мы угадали —масштаб правителей определяет масштаб их вотчин…— Но не совсем понятно как это связано с громким убийством Парубия...— Напрямую связано. Я немного знал Парубия лично. Это был типичный майданный заводила. С майданной ограниченной совестью, с майданными горизонтами политических представлений, с майданным чувством превосходства, с майданными уловками, гешефтами и запросами.Как-то я заметил, что киевский Майдан — это сборище некрасивых женщин и несостоявшихся мужчин. Парубий очень органично был вписан в эту среду.Говорят, что столичный Майдан вступил в противоречие с криворожским кварталом. Не разделяю подобную конспирологию. Эти "комьюнити" близки по уровню мелочных страстей булыжной жестокости, площадному хамству и местечковому рогулизму. Скорее всего отец молодого человека, который некогда смог обаять писательницу утонченного мировоззрения, просто отомстил режиму за его ничтожность, бездушие, мелкотравчатость.А Парубий был просто идеальным воплощением всей этой системы, ее наглядной визуализацией. Еще и в шортах щеголял. Такие себе политические "поющие трусы". Он как никто другой символизировал дикое украинское несоответствие между запредельной ценой жертв общества и ничтожностью политической камарильи, вскормленной этими жертвами.Писали, что стрелок был хладнокровен. Какое там! Ведь он в людном месте давил до предела на спусковой крючок, пока не закончилась обойма. Раньше был мэм "семь пулек как в Сараево", а здесь целых восемь. Так не ликвидируют расчетливо — так мстят неистово.— Жутковатая история. А книгу вы все же написали?— Я же сказал, что этот проект планировался как бесконечная история. Вот, скажем, в Киеве планируют одну из главных улиц назвать именем Парубия. Это уже новый сюжетный поворот: какие типажи появятся на этом уличном пространстве.И, конечно, современная Европа могла бы обогатить роман множеством новых сюжетных линий. Хотя появление во главе ЕС фигур масштаба Каи Каллос заставит дробить повествование уже до уровня бытия-жития переулков и тупичков. Это уже гиперукраинизация Европы.Хотя — где-то старушка приходит в себя. Во Франции уже, например, поняли, что страна великовата для крошки Макрона. Висит на нем как одежда на два размера больше. Ему бы под начало улочку или тот же переулочек.Вот это несоответствие и привело к нынешнему французскому политическому кризу. Закончится не только сменой правительства, но и импичментом микроскопического президента…— А если перейти к другим знаковым событиям, какие вы считаете наиболее важными из них?— Пожалуй, я бы отметил знаки явного внимания президента Путина далекому Таджикистану.— Не самая большая, откровенно говоря, держава на карте планеты…— Именно поэтому. Забавная картина получается: тот же Евросоюз в начале своей истории декларировал принцип юридического равенства всех стран. Мол, мнение каждой страны союза вне зависимости от ее размера имеет значение. Потом оказалось, что только размер имеет значение.Позиция небольших стран стала брюссельской бюрократией просто игнорироваться. Особенно если она не совпадала с дежурным мейнстримом. Так сейчас случилось с Венгрией и Словакией. Именно поэтому Урсула фон дер Ляйен и требует столь рьяно отмены правила единогласного голосования.Россия же демонстрирует как раз утраченный Европой, но вполне справедливый подход: мир не должен делиться на гегемонов и сателлитов. Лидер скромного по размерам того же Таджикистана стоял на полях ШОС рядом с лидером громадной России. Это принципиально! То есть мы не только евразийская держава, но и более в чем-то европейская, чем сами члены ЕС.А еще Таджикистан — это красиво! Доводилось там бывать и в музеях, и в горах. Хочется, чтобы наши международные отношения не исключали фактор красоты. При том, что фактор взаимной выгоды там налицо: логистика по южному вектору, гидроэнергетика, совместное производство алюминия, туризм…— Раз уж мы с вами "забрались в горы", как вы расцениваете события в Непале? Это очередной майдан?— Майданы тоже бывают разными. Есть полностью спровоцированные из вне. А есть и возникшие в силу внутренних обстоятельств. Хотя к последним рано или поздно, но всегда потом подключается внешний фактор.По науке виктимологии, нельзя девице долго и безнаказанно гулять в очень короткой юбке по криминальным предместьям — обязательно пристанут злоумышленники. А по науке геополитике, нельзя долго и безнаказанно стране майданить. Обязательно пристанут злоумышленники.Думаю, в Непале начали сами. Но всегда потом найдутся внешние "сочувствующие".А ситуация в стране проста как "пифагоровы штаны". С одной стороны, заклинания правящей компартии о социальном равенстве. С другой — ролики в сетях о шалостях мажоров, отпрысков номенклатуры. Надо было властям разбираться с мажорами, а не с сетевыми ресурсами. Короче, сплошное Катманду. Сейчас сменится власть и идеология…Тем временем интересные инсайды приходят из Украины — речь об индивидуальной позиции Владимира Зеленского относительно переговорного трека и о тех скрытых, непубличных и личных мотивах, которые влияют на переговоры в целом. Об этом в материале Страх Зеленского, обрекающий на смерти и несчастья целый народ.

