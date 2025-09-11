https://ukraina.ru/20250911/u-ukrainy-net-deneg-na-pogibshikh-azerbaydzhanskiy-gaz-bolshe-ne-postupaet-glavnoe-na-1300-11-sentyabrya-1068517647.html

У Украины нет денег на погибших, азербайджанский газ больше не поступает. Главное на 13:00 11 сентября

У Украины нет денег на погибших, азербайджанский газ больше не поступает. Главное на 13:00 11 сентября - 11.09.2025 Украина.ру

У Украины нет денег на погибших, азербайджанский газ больше не поступает. Главное на 13:00 11 сентября

Киеву не хватает денег на выплаты семьям убитых ВСУшников. На Украину больше не поступает газ из Азербайджана. ВС РФ идут широким фронтом по Днепропетровской области

На Украине продлили срок выплаты компенсации семьям украинских военныхМинистерство обороны Украины официально заявило, что с 1 сентября 2025-го года сроки выплат компенсаций семьям погибших военнослужащих в ходе боевых действий увеличены в два раза. В ведомстве отмечают, что положенные 15 миллионов гривен начнут выплачивать не за 40 месяцев, а за 80.В министерстве подчеркнули, что выплата одной пятой части от общей суммы в три миллиона гривен будет осуществляться немедленно, а остальная сумма будет выплачиваться членам семьи погибшего поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Минобороны Украины заявляет, что это "усиливает плановость и устойчивость системы поддержки" и "обеспечивает долгосрочную финансовую поддержку семьям".Ряд телеграм-каналов уже раскритиковали эту новость – например, украинский телеграм-канал "ЗеРада" заявляет, что подобное решение связано с наличием "дыры" в украинском бюджете минимум в 300 миллиардов гривен, которых не хватает на военные расходы государства.Украинское издание "Страна" в свою очередь напоминает, что несколько месяцев назад российская сторона выдала Киеву тела нескольких тысяч погибших украинских военных, и отмечает, что необходимость осуществлять выплаты их семьям нанесла серьезный удар по бюджету Украины.Кроме того, канал "ЗеРада" подчеркивает, что все экономические прогнозы предполагают значительную девальвацию гривны в ближайшее время и растягивание выплат компенсаций на почти что семь лет позволяет Украине значительно сэкономить средства. Украина перестала покупать азербайджанский газУкраинские СМИ сообщают, что Киев продолжает импортировать природный газ для собственных нужд, однако с начала сентября полностью прекратилось поступление энергоресурса из Румынии, который, как предполагает издание "Страна", имеет азербайджанское происхождение.Издание отмечает, что это может быть связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры на границе с Молдавией и Румынией, однако обращает внимание на то, что, по отчетам, поступление газа на Украину по этому маршруту продолжалось до последнего дня месяца.Украинские СМИ отмечают, что основную долю в сентябрьских поставках на Украину занял природный газ, поступающий из Венгрии и Словакии, который имеет российское происхождения.Ранее сообщалось, что Молдавия и Румыния подняли цену на транзит газа для Украины.Что происходит на фронтеНа Днепропетровском направлении бойцы группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области — об этом сообщает телеграм-канал "Воин ДВ" и публикует видеокадры объективного контроля, на которых бойцы 36-й бригады ВС РФ поднимают в селе флаг России. Ресурс отмечает, что это уже третий населенный пункт в Днепропетровской области, взятый бойцами 29-й армии ВС РФ за сентябрь 2025 года. Данную информацию чуть позже подтвердили в Минобороны России.Также на этом направлении части соседней 36-й армии ГВ "Восток" заняли восточную часть населенного пункта Новониколаевка — об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Вместе с этим военный обозреватель Анатолий Радов сообщает, что под контролем российских войск уже находится весь населенный пункт.На Красно-Лиманском направлении бойцы группировки "Запад" ВС РФ значительно продвинулись в поселке Кировск (Заречное) и вышли на западные и юго-западные окраины населенного пункта — об этом сообщает телеграм-канал Оперативный простор. Также канал сообщает, что российские подразделения перерезали трассу "Заречное — Ямполь".На Северском направлении штурмовые группы ВС РФ широким фронтом продвинулись в сторону Северска, подступив к его южным окраинам и продвинувшись на юг от ранее занятого населенного пункта Новоселовка – об этом сообщает Divgen. Помимо этого, украинский картографический ресурс DeepState сообщает о значительном продвижении ВС РФ в Серебрянском лесничестве, и подчеркивает, что под контролем ВСУ в этом лесном массиве остается совсем незначительная территория. Телеграм-канал "Военная хроника" предполагает, ссылаясь на мнение украинских источников, что ВС РФ начали операцию по взятию Северска в оперативное окружение.На Красноармейском (Покровском) направлении телеграм-канал "Черные гусары", связанный с 15-й мотострелковой бригадой ВС РФ продемонстрировал кадры объективного контроля, подтверждающие контроль армии России над населенным пунктом Удачное.Минобороны России сообщает, что средства ПВО ВС РФ за сутки сбили 3 украинские авиабомбы, 4 снаряда системы HIMARS, ракету большой дальности "Нептун" и 166 беспилотников.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках украинских беспилотников – по его словам, зафиксированы два прилета. Он отмечает, что после удара БПЛА по многоквартирному дому повреждены окна и балконы, а в результате детонации второго БПЛА повреждено остекление трёх квартир ещё одного многоквартирного дома – при этом баротравму получила мирная жительница.В Запорожской области боевики ВСУ атаковали беспилотниками два школьных автобуса и территорию учебного заведения в Васильевке Запорожской области, пострадавших нет – об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В Херсонской области ВС РФ заблокировали передвижение подразделений ВСУ по трассе из Херсона в Николаев, трасса находится под огневым контролем ВС РФ – об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.О том, как продвигаются бойцы группировки "Восток" ВС РФ и когда они будут у Запорожья, изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Игорь Рублев.

