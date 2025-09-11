Пуля для Кирка = пуля для Трампа. Убит уникальный политик, говоривший американцам правду об Украине

https://ukraina.ru/20250911/pulya-dlya-kirka--pulya-dlya-trampa-ubit-unikalnyy-politik-govorivshiy-amerikantsam-pravdu-ob-ukraine-1068522689.html

Почему убийство активиста Чарли Кирка может иметь далеко идущие последствия для президента США Дональда Трампа и его политической идеологии в целом

2025-09-11T16:14

Убитый во время выступления во дворе Университета долины Юты 31-летний активист Чарли Кирк считался одним из самых перспективных и влиятельных членов как Республиканской партии, так и MAGA-движения. "Его смерть лишает движение Трампа одного из самых заметных и эффективных представителей", — констатировала канадская газета Globe and Mail.Не факт, что без помощи Кирка Трамп вернулся бы в Белый домОн не просто был преданным сторонником Дональда Трампа, он внёс большой вклад в победу нынешнего президента США на прошлогодних выборах.Основанная Кирком и бизнесменом Уильямом Монтгомери в 2012 году студенческая организация Turning Point USA (TPUSA), продвигающая консервативную повестку в школах, колледжах и университетах, помогла консолидировать молодёжный электорат благодаря проведённым акциям в поддержку Трампа в колеблющихся штатах. Только в Аризоне, где республиканец в итоге выиграл с перевесом в 5%, удалось заполучить голоса более 125 000 нерегулярных избирателей. Выражая благодарность соратникам Кирка за проявленную активность, президент говорил: "Это не моя победа, это ваша победа!"Впрочем, в 2020 году картина была совершенно иной: штаб действующего на тот момент главы государства обвинил Кирка и TPUSA в провале агитации среди молодёжи, но Кирк переложил ответственность на республиканских политтехнологов."На протяжении многих лет преданность Кирка президенту не ослабевала. После поражения на выборах 2020 года поддержка Трампа в Республиканской партии ослабла, но в феврале 2021 года Кирк посетил Мар-а-Лаго и сфотографировался с Трампом, который улыбался ему в ответ. После переизбрания Трампа на второй срок он выразил благодарность Кирку за „то, что он сделал для молодёжи“", — пишет газета The New York Times.Он агитировал за Трампа ещё в его первую избирательную кампанию, став самым молодым спикером (23 года) на Национальном съезде Республиканской партии. И именно в первый президентский срок Трампа Кирк сблизился не только с ним, но и с семьёй президента. Он, по собственным словам, бывал в Белом доме сотни раз."Кирк также был близким другом Дональда Трампа-младшего, сына президента. В январе они вместе отправились в Гренландию, чтобы привлечь внимание к заявленному намерению нового президента приобрести арктическую территорию. А несколько недель спустя, на частной вечеринке в Национальном гольф-клубе Трампа в Вирджинии, за два дня до инаугурации Трампа, сын президента назвал Кирка „одной из настоящих рок-звёзд этого движения“. Кирк был одним из первых сторонников того, чтобы Джей Ди Вэнс стал кандидатом в вице-президенты. А сразу после выборов 2024 года Кирк вошёл в узкую группу советников, проверяющих потенциальных кандидатов на должности в Белом доме на предмет лояльности", — отмечает The New York Times.TPUSA добилась увольнения целого ряда функционеров Республиканской партии, которых обвинили в нелояльности Трампу, а именно это качество президент поставил на первое место при формировании команды второй администрации.Уникальный талант Кирка, которого слушали миллионыСамая сильная сторона Кирка — умение говорить просто на сложные темы и, главное, убеждать людей. Это качество было в нём с самого детства. Как активист он получил известность, будучи старшеклассником, когда выступил против повышения цены на печенье в школьной столовой. Тогда же мальчик узнал, что такое большая политика, став волонтёром предвыборной кампании своего однофамильца, сенатора Марка Кирка. Чарли бросил учёбу в колледже Харпера, чтобы посвятить свою жизнь политике.Кирк умел разговаривать с молодым поколением на одном языке и в таких беседах детально разбирал, в чём опасность продвижения идеологии ЛГБТ* и BLM, а также наплыва нелегальных иммигрантов, каковы причины засилья криминала в Соединённых Штатах. Он ставил вопросы таким образом, что волей-неволей заставлял присутствующих задуматься, например: "Какое определение вы дадите женщине?", "Почему мужчинам должно быть разрешено выступать в женских спортивных командах?" Пуля прилетела в шею активиста ровно в тот момент, когда он, сидя под навесом на лужайке кампуса Университета долины Юты, рассуждал о насилии со стороны трансгендеров.Кирк всегда был открыт к дискуссиям: он проводил дебаты в формате "стола доказательств", на котором любой несогласный с его точкой зрения мог выразить свою позицию, из чего рождалась полемика. Левые, как указывает канадская газета National Post, критиковали убитого активиста не только за поддержку Трампа, но и за его эффективность.Помимо встреч со студентами, Кирк вёл собственное подкаст-шоу The Charlie Kirk Show, которое вошло в топ-10 новостных программ на Apple Podcasts, а с 2020 года — собственное шоу на радиостанции The Answer. В 2021 году он основал организацию Turning Point Faith для привлечения пасторов и церковных лидеров к участию в решении местных и национальных политических вопросов, а также запустил проект Professor Watchlist, нацеленный на выявление преподавателей, распространяющих в университетах левые взгляды, и написал пять книг, продвигающих консервативные ценности.В сентябре 2024 года известный тележурналист Такер Карлсон пригласил Кирка присоединиться к своему национальному турне, и в июле 2025 года они вместе выступили на ежегодном саммите студенческих действий. Миллионы людей следили за соцсетями Кирка: 3,83 млн подписчиков на YouTube-канале, 5 млн — в X, более 7 млн — в Instagram** и TikTok.Он говорил правду об Украине и объяснял, почему Россия — не враг СШАКирк обращал внимание аудитории не только на проблемы внутри Америки, но и на её внешнеполитическую позицию, в том числе по ситуации на Украине. Активист был убеждён, что Соединённым Штатам не стоит отправлять оружие ВСУ, как и тратить деньги на поддержку Киева — лучше направить их на решение собственных проблем, подчёркивая, что "это не наша война, не наш конфликт".Самым раздражающим для Кирка в этой истории было то, что буквально через неделю после начала СВО на столе уже лежал проект мирного договора, но Энтони Блинкен и Борис Джонсон, бывшие на тот момент госсекретарём США и премьер-министром Великобритании соответственно, сорвали сделку. "Вы должны задать очень простой вопрос: кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны? Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины", — заявлял убитый активист.В попытке сорвать урегулирование украинского кризиса Кирк обвинял сенатора Линдси Грэма***, который, как писали СМИ, связан с лоббистами интересов американского ВПК. Препятствием для мирного процесса Кирк также считал главу киевского режима Владимира Зеленского."Трамп знает правду о Зеленском. Он марионетка ЦРУ, которая повела собственный народ на ненужную бойню. <…> Мы тебя (Зеленского — ред.) не поддерживаем. В следующий раз прояви немного уважения [к Трампу]. Ты неблагодарный капризный ребёнок, который несёт ответственность за 1 миллион погибших", — говорил он.Кирк называл нереалистичным страх, что Россия якобы захватит всю Европу, а также подчёркивал, что России не нужна вся территория Украины. "Граница Украины, по мнению некоторых людей, которые действительно хорошо знают русскую историю, была проведена неправильно, в некотором смысле произвольно. Если вы посмотрите на карту Украины и разделите её, исходя из фактических этнических, культурных и языковых связей, то [увидите, что] восточная часть Украины — это территория, где преобладает русскоязычная культура. Крым всегда был частью России, он никогда не должен был быть передан", — заявлял Кирк."Россия думает, что выигрывает, и они действительно выигрывают", — констатировал он. Кирк был сторонником налаживания отношений с Россией вместо того, чтобы демонизировать её."Существует соблазн просто заявить, что Россия — злейший враг США. Мы сами сделали их врагами. <…> Россия стала нашим врагом по идеологическим причинам. Этот режим (СССР — ред.) пал, и нет причин продолжать считать их нашими врагами. <…> Элиты в нашем оборонном ведомстве так и не переросли 1980-е годы. Они жаждут войны, в частности, с Россией. <…> Мы ненавидим Россию, потому что она имеет альтернативные точки зрения. <…> Америке не обязательно участвовать в бесконечной опосредованной войне с Россией. У нас может быть мир и даже сотрудничество. Какой глоток свежего воздуха", — утверждал он.На Украине за такие взгляды Кирка обвиняли в "пророссийской пропаганде". Собственно, как это всегда и бывает. А сейчас многие там устроили пляски на костях, радуясь убийству активиста, хотя не факт, что все они до вчерашнего дня вообще знали, кто это.У демократов нет политика, который мог бы так же эффективно доносить партийные взгляды до молодого поколения электората, у республиканцев его теперь тоже нет. Пуля для Кирка — это пуля и для президента Трампа, и для всего его движения MAGA, продолжателем которого точно был бы Кирк. Как сказал однажды Дональд Трамп-младший: "Чарли Кирк и Turning Point стали главной причиной того, что консервативное движение наконец-то обретает стержень". Но стержень этот теперь сломлен.*движение признанно экстремистским и запрещено в России**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России***внесён в список террористов и экстремистов в РоссииПодробнее о самой трагедии читайте в статье Убийство Чарли Кирка: стрелок в бегах, Трамп скорбит и обвиняет "левых"

