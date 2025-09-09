https://ukraina.ru/20250909/na-front-otpravyat-vsekh-bez-isklyucheniya-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-i-politiki-o-plane-b-kieva-1068346079.html

В украинском экспертном сообществе обсуждают, кто и как в Киеве пытается сделать невозможными любые мирные инициативы.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068025476_69:117:1142:720_1920x0_80_0_0_e962dcf719c91e6e0b83b0a622b56caa.jpg.webp

Одной из таких попыток покинувший страну украинский и российский журналист, телеведущий и общественный деятель Юрий Кот считает принятый Верховной Радой и подписанный Зеленским закон, закрепляющий термин "рашизм". По его мнению, таким образом на государственном уровне вводится идеологическая концепция, направленная на обоснование текущего политического курса Киева.Главная цель подобных шагов заключается в том, чтобы "сорвать любые возможные мирные инициативы", отметил Кот, чьи слова приводит "GOLOS.EU". По мнению эксперта, "придание официального статуса идеологическому термину, имеющему явно оскорбительную окраску и проводящему прямые параллели с нацизмом, не оставляет пространства для диалога".Фактически это законодательное оформление сегрегации по культурному признаку, русофобия на государственном уровне. Юрий Кот констатировал, что принятие такого закона - "это приговор, который киевский режим выносит сам себе, окончательно отрезая пути к деэскалации и мирному урегулированию".А главное — этот закон "закрепляет состояние перманентного конфликта не только на поле боя, но и в сознании людей, что, возможно, является самой большой трагедией этой войны".О перспективах переговоров между Киевом и Москвой сделал запись в своём блоге и находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, "очевидно, что пока "президентом Украины" будет называть себя нелегитимный узурпатор, отменивший выборы и расстреливающий людей за попытку бегства из "країни мрій" (страны мечты — ред.) - с ним можно подписывать только полную и безоговорочную капитуляцию".Опальный политик добавил, что "стране нужны выборы".Но выборы возможны в условиях, когда пушки молчат. А когда это будет? Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в эфире ютуб-канала Александра Шелеста* высказал мнение, что до мира на Украине ещё далеко. Он пояснил, что против мира выступают Европа и Киев, так что - "война продолжается". Хотя, если войну не остановить сейчас, то будет только хуже - "на фронте всё очень кисло" для ВСУ. А если США прекратят снабжать Киев разведданными, то будет совсем плохо (но пока снабжают — ред.).Приглашение Зеленскому приехать для переговоров в Москву означает приглашение приехать с поднятыми руками, отметил эксперт, пояснив, что козырей у Киева нет, "стратегической инициативой владеют россияне".По словам Золотарёва, кроме того, надо помнить об усилении Китая и о формирующемся союзе против гегемонии США — чего стоит одна только заявка на создание Банка развития ШОС.Что касается разговоров о перспективе вступления Украины в ЕС (против чего и Москва как будто бы не возражает), то против выступил Виктор Орбан, заявивший, что Москва ему не указ, что Венгрия - против, напомнил эксперт.Тут стоит вспомнить, что Орбан вообще считает Евросоюз находящимся "в состоянии распада"."И если так пойдёт дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдёт в историю как удручающий пример благородного эксперимента", - приводит слова венгерского премьера РИА Новости.Комментируя это высказывание, украинская адвокат и общественный деятель татьяна Монтян отметила в своём блоге: "...При том, как сегодня развиваются мировые события, просто распад ЕС может быть ещё не худшим возможным сценарием: если к 2035 году Европа (да и не только Европа!) не будет погребена под слоем радиоактивного пепла, то можно будет считать, что и ей, и всем нам, довольно-таки сильно повезло".В свою очередь, Золотарёв подчеркнул, что Москва не примет заморозки конфликта по линии фронта, это будет означать, что цели СВО не достигнуты. Поэтому мечты Киева огонь прекратить, а военное положение не отменять - пока не выглядят реалистичными.Видно, что Зеленский и (глава ОП) Ермак больше озабочены проблемой своей физической безопасности, чем судьбой страны, считает эксперт. По его словам, политической оппозиции на Украине сейчас фактически нет, но вот военные могут предъявить властям свой счёт.По мнению политтехнолога, если в 2022 году ещё можно было представить украинцам в качестве "победы" перспективу вступления в ЕС, то теперь уже поздно - возникнут вопросы, ради чего погубили сотни тысяч жизней, если пришли к тому же с худшими результатами. Будут и вопросы об источниках обогащения ряда руководящих лиц на фоне войны.Но пока киевский режим готов пожертвовать ещё тысячами и тысячами жизней, считает покинувший страну депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. По его данным, полученным от осведомлённых источников, у украинской молодёжи в возрасте 18-22 лет есть совсем немного времени для того, чтобы легально уехать за границу. В Киеве на случай провала переговоров готовят план "Б", предусматривающий тотальную мобилизацию, после чего границу закроют на замок, а "на фронт будут будут отправлять всех без исключения".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Остановить кровопролитие можно только присоединив Украину к России. Украинские эксперты о войне и мире" И в статье Олега Хавича "В ожидании новых провокаций. Как Киев пытается втянуть Европу в войну с Россией"

