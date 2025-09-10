https://ukraina.ru/20250910/zlye-ekologi-na-baltike-ne-srabotali-kakoy-esch-predlog-ischut-dlya-malenkoy-voyny-s-rossiey--nagaev-1068455131.html
Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев
Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев - 10.09.2025 Украина.ру
Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев
Описание: Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в эфире Украина.ру объяснил, для чего европейцы лоббировали "зелёную"... Украина.ру, 10.09.2025
2025-09-10T12:57
2025-09-10T12:57
2025-09-10T12:57
видео
россия
азия
балтика
ес
европа
евразия
сила сибири
российский газ
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068455006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d6201cf9a9a0f4da4f8add0f569c8c8.jpg
Описание: Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в эфире Украина.ру объяснил, для чего европейцы лоббировали "зелёную" энергетику, а также рассказал, к чему приведёт переориентация России на Азию и почему нам нужно срочно восстанавливать промышленность. 00:32 – Как "Сила Сибири-2" повлияет на мировую политику? 07:59 – Переориентация России на Азию; 12:17 – Будущее Европы: готов ли ЕС воевать? 33:06 – Противостояние Китая с США и конфликт Израиля с Ираном; 49:06 – Мировой экономический кризис и подготовка к войне. ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor
россия
азия
балтика
европа
евразия
израиль
иран
ближний восток
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068455006_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39a41d997cc5e720bc084141e25eef45.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, азия, балтика, ес, европа, евразия, сила сибири, российский газ, израиль, палестино-израильский конфликт, иран, ближний восток, сша, война, кризис, экономический кризис, энергетика, видео
Видео, Россия, Азия, Балтика, ЕС, Европа, Евразия, Сила Сибири, российский газ, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Иран, Ближний Восток, США, война, кризис, экономический кризис, энергетика
Описание: Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в эфире Украина.ру объяснил, для чего европейцы лоббировали "зелёную" энергетику, а также рассказал, к чему приведёт переориентация России на Азию и почему нам нужно срочно восстанавливать промышленность.
00:32 – Как "Сила Сибири-2" повлияет на мировую политику?
07:59 – Переориентация России на Азию;
12:17 – Будущее Европы: готов ли ЕС воевать?
33:06 – Противостояние Китая с США и конфликт Израиля с Ираном;
49:06 – Мировой экономический кризис и подготовка к войне.
ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor