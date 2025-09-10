Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев - 10.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250910/zlye-ekologi-na-baltike-ne-srabotali-kakoy-esch-predlog-ischut-dlya-malenkoy-voyny-s-rossiey--nagaev-1068455131.html
Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев
Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев - 10.09.2025 Украина.ру
Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев
Описание: Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в эфире Украина.ру объяснил, для чего европейцы лоббировали "зелёную"... Украина.ру, 10.09.2025
2025-09-10T12:57
2025-09-10T12:57
видео
россия
азия
балтика
ес
европа
евразия
сила сибири
российский газ
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068455006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d6201cf9a9a0f4da4f8add0f569c8c8.jpg
Описание: Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в эфире Украина.ру объяснил, для чего европейцы лоббировали "зелёную" энергетику, а также рассказал, к чему приведёт переориентация России на Азию и почему нам нужно срочно восстанавливать промышленность. 00:32 – Как "Сила Сибири-2" повлияет на мировую политику? 07:59 – Переориентация России на Азию; 12:17 – Будущее Европы: готов ли ЕС воевать? 33:06 – Противостояние Китая с США и конфликт Израиля с Ираном; 49:06 – Мировой экономический кризис и подготовка к войне. ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor
россия
азия
балтика
европа
евразия
израиль
иран
ближний восток
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068455006_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39a41d997cc5e720bc084141e25eef45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, азия, балтика, ес, европа, евразия, сила сибири, российский газ, израиль, палестино-израильский конфликт, иран, ближний восток, сша, война, кризис, экономический кризис, энергетика, видео
Видео, Россия, Азия, Балтика, ЕС, Европа, Евразия, Сила Сибири, российский газ, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Иран, Ближний Восток, США, война, кризис, экономический кризис, энергетика

Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев

12:57 10.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Описание: Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в эфире Украина.ру объяснил, для чего европейцы лоббировали "зелёную" энергетику, а также рассказал, к чему приведёт переориентация России на Азию и почему нам нужно срочно восстанавливать промышленность.
00:32 – Как "Сила Сибири-2" повлияет на мировую политику?
07:59 – Переориентация России на Азию;
12:17 – Будущее Европы: готов ли ЕС воевать?
33:06 – Противостояние Китая с США и конфликт Израиля с Ираном;
49:06 – Мировой экономический кризис и подготовка к войне.
ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияАзияБалтикаЕСЕвропаЕвразияСила Сибирироссийский газИзраильПалестино-израильский конфликтИранБлижний ВостокСШАвойнакризисэкономический кризисэнергетика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Глава ЕК хочет отменить правило единогласия в ЕС для принятия внешнеполитических решений
14:18Дроны прилетели в Польшу со стороны Украины - МИД РФ
13:54В ЕК призвали построить "стену беспилотников" после инцидента с БПЛА в Польше
13:48Трамп против новых санкций, Польша не считает налет БПЛА актом войны. Главное на 13:00 10 сентября
13:44ВС РФ выходят на подступы к Красному Лиману
13:40Трамп в случае урегулирования на Украине открыт к полному спектру экономического сотрудничества с Россией
13:37Инцидент с БПЛА не дает повода говорить о войне Польши с РФ - Туск
13:31Александр Перенджиев: После "залета русских дронов" в Польшу следует ожидать взрывов складов в Германии
13:30МВД и прокуратура Польши рассказали о найденных обломках после ночной воздушной атаки
13:13Глава Еврокомиссии высказалась о судьбе замороженных в Европе российских активов
13:03Красноармейское направление: идут бои за Молодецкое
12:59Литва указала на отсутствие данных о намеренном прилете БПЛА в Польшу
12:57Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев
12:52ПВО России перехвачены и уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа
12:48"Я не решился отрезать ему..." Что происходит сейчас в ВСУ
12:48Российская армия в ходе наступления на Покровск отобрала у Ахметова последнюю шахту в ДНР?
12:45БПЛА ВСУ атаковали Новороссийск: мэр рассказал о последствиях
12:39Временного поверенного РФ вызвали в МИД Польши из-за сообщений о дронах
12:36В Крыму задержан агент украинской разведки, передававший Киеву данные о координатах военных объектов
12:24Польша подверглась налёту БПЛА, отправила войска к границе с Белоруссией и инициировала консультации НАТО
Лента новостейМолния