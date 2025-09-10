https://ukraina.ru/20250910/zlye-ekologi-na-baltike-ne-srabotali-kakoy-esch-predlog-ischut-dlya-malenkoy-voyny-s-rossiey--nagaev-1068455131.html

Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев

Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев - 10.09.2025 Украина.ру

Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев

Описание: Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в эфире Украина.ру объяснил, для чего европейцы лоббировали "зелёную"... Украина.ру, 10.09.2025

2025-09-10T12:57

2025-09-10T12:57

2025-09-10T12:57

видео

россия

азия

балтика

ес

европа

евразия

сила сибири

российский газ

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068455006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d6201cf9a9a0f4da4f8add0f569c8c8.jpg

Описание: Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в эфире Украина.ру объяснил, для чего европейцы лоббировали "зелёную" энергетику, а также рассказал, к чему приведёт переориентация России на Азию и почему нам нужно срочно восстанавливать промышленность. 00:32 – Как "Сила Сибири-2" повлияет на мировую политику? 07:59 – Переориентация России на Азию; 12:17 – Будущее Европы: готов ли ЕС воевать? 33:06 – Противостояние Китая с США и конфликт Израиля с Ираном; 49:06 – Мировой экономический кризис и подготовка к войне. ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor

россия

азия

балтика

европа

евразия

израиль

иран

ближний восток

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, азия, балтика, ес, европа, евразия, сила сибири, российский газ, израиль, палестино-израильский конфликт, иран, ближний восток, сша, война, кризис, экономический кризис, энергетика, видео