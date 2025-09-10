https://ukraina.ru/20250910/rossiyskaya-armiya-v-khode-nastupleniya-na-pokrovsk-otobrala-u-akhmetova-poslednyuyu-shakhtu-v-dnr-1068403635.html

Российская армия в ходе наступления на Покровск отобрала у Ахметова последнюю шахту в ДНР?

Российская армия ведет успешное наступление на покровском, константиновском и купянском направлениях. При этом она уже контролирует, как минимум, половину Купянска, а Покровск продолжают окружать

2025-09-10T12:48

эксклюзив

покровск/красноармейск

купянск

константиновка

сво

александр чаленко

александр "варяг" матюшин

донецкая народная республика

донбасс

серик ахметов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058517120_189:0:3500:1863_1920x0_80_0_0_4db6e7f2512fecb86e99e21c1fe283c1.jpg

"Сегодня пока по неофициальной информации наши вошли на территорию шахтоуправления "Покровское", которое принадлежит Ринату Ахметову. Оно находится на западе от Покровска. Это село Удачное. Если посмотреть на карту, то мы видим, что таким образом перерезана дорога на соседнюю Межевую, а это уже Днепропетровская область. Бедный олигарх – его имущество постепенно тает, чему активно способствуют российские бойцы", - иронизирует в интервью изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.По словам собеседника нашего сайта, очень трудно сказать, какое количество бойцов ВСУ защищают сейчас Покровск и Мирноград, так как никто не может с точностью сказать, насколько полно укомплектованы украинские подразделения, а они точно укомплектованы не полностью. Если исходить из числа бригад, и эти бригады укомплектованы под завязку, то получается 50 тысяч человек. Но, на самом деле, меньше - людей не хватает.Российская армия, пользуясь тем, что резервов у ВСУ мало, спокойно небольшими группами проникает через линию фронта и накапливается в определенных местах. В результате под ее контроль переходят значительные территории. Никаких мясных штурмов больше нет."Сейчас большое распространение в войсках получили ранцы с приспособлениями для радиоэлектронной борьбы. Такой ранец несет один из бойцов группы. РЭБ позволяет "гасить" дроны врага в радиусе 50 м. Если они даже не падают из-за прерывания видеосигнала, то, во всяком случае, он замедляет полет дрона. И тогда боец может принять решение: либо сбить дрон, либо успеть спрятаться от него", - рассказывает Матюшин.Продолжается окружение Константиновки, которая с юга прикрывает Славянско-Краматорскую агломерацию, последний большой укрепрайон ВСУ на севере оккупированной части ДНР.Как и в случае с Покровско-Мирноградской городской агломерацией, нельзя точно сказать, какое количество всушников защищает Константиновку. Если считать побригадно, то это примерно 30 тысяч, но сколько их точно, никто сказать не может.Российским бойцам на подступах к этому городу приходится преодолевать проволочные заграждения. Украинцы сделали достаточное количество противотанковых рвов, затрудняя проникновение нашей тяжелой техники. ВС РФ также продвигаются со стороны Часов Яра. Взяты высоты под Константиновкой, которые позволяют контролировать снабжение и ротацию ВСУ со стороны Дружковки.Что касается российского наступления на Красный Лиман, то ВСУ в том месте из-за песчаной почвы тяжело построить долговременные укрепления, что в каком-то смысле облегчает наше наступление в этом районе.Читайте материал, посвященный 82-й годовщине освобождения Донбасса Они сражались за Донбасс: деды-подпольщики, узники концлагерей и внезапная связь судеб

2025

