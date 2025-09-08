Они сражались за Донбасс: деды-подпольщики, узники концлагерей и внезапная связь судеб

https://ukraina.ru/20250908/oni-srazhalis-za-donbass-dedy-podpolschiki-uzniki-kontslagerey-i-vnezapnaya-svyaz-sudeb-1068335176.html

Сегодня, 8 сентября, в ДНР отмечают 82-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Именно в этот день в 1943 году танки гвардии полковника Франца Андреевича Гринкевича, который командовал 32-й гвардейской танковой бригадой, ворвались в Сталино, как тогда назывался Донецк, и выбили оттуда немцев

Командовал освобождением города генерал-лейтенант Кузьма Акимович Гуров. Оба, к сожалению, не дожили до Победы, скончавшись той же осенью. Гринкевич, которому на тот момент было всего 38 лет, был смертельно ранен уже в Запорожской области, а 42-летний Гуров скончался также в Запорожской области, но от сердечной недостаточности.И тот, и другой были похоронены в Сталино, в парке, который сейчас носит название Театрального (расположен между Донбасс Опера и Донбасс Паласом). На могиле Гурова стоит его бюст, на могилу Гринкевича просто установили танк Т-34.Каждый год дончане в этот день и на 9 мая несут цветы к их могилам, а также к гигантскому монументу "Твоим освободителям, Донбасс", который высится в парке Ленинского комсомола.Торжества на Саур-МогилеТакже в последние годы проводятся торжественные мероприятия с участием главы ДНР Дениса Пушилина и гостей из Большой России после того, как был восстановлен советский мемориал на Саур-Могиле (рядом с городом Снежное). Так называется высота, которую в 1943 году с боями заняла Красная армия, и который летом 2014 года обороняли от ВСУ ополченцы Донбасса во главе с командиром с позывным "Медведь" (увы, он погиб в ходе тех боев; на месте гибели ему установлен памятник).В ходе боев мемориал из-за ударов по нему украинской артиллерией был разрушен. После присоединения ДНР к России в сентябре 2022 года он был восстановлен. К пилонам, посвященным советским солдатам, добавились и пилоны, посвященные ополченцам Донбасса.Торжественные мероприятия состоялись и в этом году. С утра Денис Пушилин и делегации городов ДНР возложили цветы, а также развернули Красное знамя Победы. Пушилин вручил боевые награды Республики командирам и бойцам российской армии, которые освобождают сейчас донецкую землю.700 дней оккупацииОккупация Донецкой области началась в осенью 1941 года. Тогда 20 октября в Сталино вошли немецкие и итальянские войска. Длилась оккупация 700 дней. За это время оккупанты уничтожили 220 тысяч мирных жителей, в том числе 30 тысяч евреев и 150 тысяч военнопленных. 250 тысяч дончан были угнаны на работу в Германию.Летом 1943 года после Курской битвы началась битва за освобождение Донбасса, в которой приняли участие около миллиона советских солдат при 21 тысячи орудий, 1257 танках и 1400 самолетах. Им противостояла немецкая группировка в полмиллиона солдат при 5400 орудиях, 900 танках и 1110 самолетах. Операция началась 13 августа. В общем, в течение месяца весь Донбасс был освобожден.Этой праздничной дате была посвящена программа радио "НовоРоссия сегодня", в которой приняли участие Наталья Курянская, член Общественной палаты ДНР, и Александр Чаленко, обозреватель издания Украина.ру, которые поделились с радиослушателями историями о своих родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны.Курянская: Дедушка – партизан Донбасса, бабушка и прабабушка – узники немецкого концлагеряМногие жители Донбасса во время оккупации активно сопротивлялись немецко-фашистским захватчикам. Так поступил и Михаил Михайлович Чиркин, двоюродный дедушка Натальи Курянской, которая сегодня, 8 сентября, приняла участие в праздновании Дня Освобождения Донбасса на легендарном мемориальном комплексе "Саур-Могила":"Семья моей мамы из Снежного, города на востоке ДНР, расположенного почти на границе с Ростовской областью. Когда осенью 1941 года в него пришли немцы, местными комсомольцами был создан партизанский отряд "Снежнянские орлята". Михаил Чиркин был сначала секретарем комсомольской организации, а потом стал комиссаром этого отряда. Ребята базировались в Леонтьевском лесу, откуда и совершали свои дерзкие вылазки против захватчиков.Однако нашелся предатель, по фамилии Комов, который выдал фашистам как партизан, так и их семьи. В тяжелом неравном бою многие бойцы партизанского отряда были убиты, кого-то схватили и расстреляли.Михаилу Чиркину и еще нескольким его товарищам удалось спастись. Они скрылись в шурфе шахты. Им пришлось много часов стоять по горло в ледяной воде. Немцы, зная, что они там, стреляли по ним сверху. Михаила Михайловича ранило. Однако ему и товарищам удалось выбраться из шахты, они перешли через линию фронта, присоединились к войскам Красной армии. Дедушка дошел до Берлина.Семьи партизан отправили в Германию по концлагерям. Среди них были моя прабабушка – Татьяна Алексеевна Чиркина и ее дочь, моя бабушка Раиса Михайловна (родная сестра Михаила Чиркина). Ей было тогда всего лишь 17 лет. Четыре года они провели в немецких концлагерях.Когда в 1945 году их освободили советские войска, обе были больны туберкулезом. При этом бабушка так отощала, что была похожа на скелет. Она лежала в бараке для смертников. Немцы не тратили патроны на людей, которые должны вот-вот умереть. Прабабушка смогла тайно пробраться к умирающей дочери в барак, чтобы быть с ней рядом в ее последние дни.Освобождая узников концлагеря, наши воины спасали угасающие жизни. В их рядах был и мой будущий дедушка - Василий Васильевич Мирошниченко. Он вынес на руках из барака смертников умирающую Раю Чиркину и отнес ее в госпиталь. Во время следования туда они и познакомились – Вася, Рая.Бабушку подлечили, и она вместе с мамой вернулась домой – в Снежное. После демобилизации в город приехал Василий Мирошниченко и разыскал бабушку. В итоге они поженились, а в 1948 году родилась моя мама – Ольга Васильевна Мирошниченко.У бабушки и прабабушки фашисты на руках вытатуировали номера, которые уже дома обе выжгли уксусной эссенцией. До конца жизни они совершенно не могли слышать немецкую речь, слишком больно она обжигала их сердца воспоминанием о пережитом…".Чаленко: Дед попал в плен и оказался в концлагере под КрасноармейскомОбозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко рассказал историю своего деда Данила Семенович Круглого:"Моя бабушка по маме Мария Степановна Терехова родилась и выросла в селе Межевое Днепропетровской области. После того, как освободят Покровск/Красноармейск, этот населенный пункт, видимо, будет следующим, куда войдет российская армия.В 1933 году, когда по всей Украинской ССР свирепствовал страшный голод, бабушка добавив себе один год, чтобы ей было 14 лет, поступила в Мелитопольский пединститут, так он, по-моему, тогда назывался, где училась на учительницу математики. К 1939 году она его закончила. Вышла замуж за деда Данила Семеновича, который был намного ее старше. Он служил в это время в НКВД старшим собаководом.В этом же году после освободительного похода на Западную Украину деда отправили служить на Волынь, в город Ровно. Туда же отправилась и моя бабушка, которая стала преподавать в местной школе. Тогда впервые вместо польского языка местные школьники услышали украинскую речь от прибывших в их регион советских учителей.Здесь дед с бабушкой прожили два года. Когда началась война, дед сразу ушел на фронт защищать Родину, а бабушка, тогда беременная моей мамой, отправилась в эвакуацию – в Межевое, и там 5 октября 1941 года и родилась моя мама – Светлана Даниловна Круглая. Родилась уже в оккупации. Мне она, живущая сейчас в Донецке, с грустью говорит: "Знаешь, сынок, родилась во время войны под бомбежками и уйду из этой жизни, наверное, тоже в войну под бомбежками".Дед летом или осенью попал в плен, и его отправили в концлагерь для советских военнопленных под Красноармейском, который украинцы сейчас переименовали в Покровск. Он каким-то образом смог передать бабушке в Межевую, что он рядом с их селом сидит в концлагере. Тогда Мария Степановна вместе с родственницей собрали какой-то крестьянской снеди и отправились в этот концлагерь. Как потом рассказывала бабушка, она дала взятку этими самыми продуктами полицаям, служившим в охране, и те деда отпустили. Данил Семенович провел два года в селе, а потом, когда пришли наши, снова ушел на фронт. Был ранен. Войну закончил в 1945 году. Увы, после войны бабушка и дедушка развелись. Дед переехал на Кавказ в Северную Осетию. Умер в 1985 году. Похоронен в станице Терской. В 2015 году я смог разыскать его могилу, за что мне была благодарна моя мать…".Кстати, уже после радиопрограммы случайно всплыло то, что дед Натальи Курянской – Василий Мирошниченко, и дед Александра Чаленко – Данил Круглый, из одного села – Пятихатки Днепропетровской области. Какой-то сериал…

