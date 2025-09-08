Они сражались за Донбасс: деды-подпольщики, узники концлагерей и внезапная связь судеб
Сегодня, 8 сентября, в ДНР отмечают 82-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Именно в этот день в 1943 году танки гвардии полковника Франца Андреевича Гринкевича, который командовал 32-й гвардейской танковой бригадой, ворвались в Сталино, как тогда назывался Донецк, и выбили оттуда немцев
Командовал освобождением города генерал-лейтенант Кузьма Акимович Гуров. Оба, к сожалению, не дожили до Победы, скончавшись той же осенью. Гринкевич, которому на тот момент было всего 38 лет, был смертельно ранен уже в Запорожской области, а 42-летний Гуров скончался также в Запорожской области, но от сердечной недостаточности.
И тот, и другой были похоронены в Сталино, в парке, который сейчас носит название Театрального (расположен между Донбасс Опера и Донбасс Паласом). На могиле Гурова стоит его бюст, на могилу Гринкевича просто установили танк Т-34.
Каждый год дончане в этот день и на 9 мая несут цветы к их могилам, а также к гигантскому монументу "Твоим освободителям, Донбасс", который высится в парке Ленинского комсомола.
Торжества на Саур-Могиле
Также в последние годы проводятся торжественные мероприятия с участием главы ДНР Дениса Пушилина и гостей из Большой России после того, как был восстановлен советский мемориал на Саур-Могиле (рядом с городом Снежное). Так называется высота, которую в 1943 году с боями заняла Красная армия, и который летом 2014 года обороняли от ВСУ ополченцы Донбасса во главе с командиром с позывным "Медведь" (увы, он погиб в ходе тех боев; на месте гибели ему установлен памятник).
В ходе боев мемориал из-за ударов по нему украинской артиллерией был разрушен. После присоединения ДНР к России в сентябре 2022 года он был восстановлен. К пилонам, посвященным советским солдатам, добавились и пилоны, посвященные ополченцам Донбасса.
Торжественные мероприятия состоялись и в этом году. С утра Денис Пушилин и делегации городов ДНР возложили цветы, а также развернули Красное знамя Победы. Пушилин вручил боевые награды Республики командирам и бойцам российской армии, которые освобождают сейчас донецкую землю.
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
1 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
2 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
3 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
4 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
5 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
6 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
7 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
1 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
2 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
3 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
4 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
5 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
6 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
7 из 7
© Фото : Денис Пушилин / Telegram
700 дней оккупации
Оккупация Донецкой области началась в осенью 1941 года. Тогда 20 октября в Сталино вошли немецкие и итальянские войска. Длилась оккупация 700 дней. За это время оккупанты уничтожили 220 тысяч мирных жителей, в том числе 30 тысяч евреев и 150 тысяч военнопленных. 250 тысяч дончан были угнаны на работу в Германию.
Летом 1943 года после Курской битвы началась битва за освобождение Донбасса, в которой приняли участие около миллиона советских солдат при 21 тысячи орудий, 1257 танках и 1400 самолетах. Им противостояла немецкая группировка в полмиллиона солдат при 5400 орудиях, 900 танках и 1110 самолетах. Операция началась 13 августа. В общем, в течение месяца весь Донбасс был освобожден.
Этой праздничной дате была посвящена программа радио "НовоРоссия сегодня", в которой приняли участие Наталья Курянская, член Общественной палаты ДНР, и Александр Чаленко, обозреватель издания Украина.ру, которые поделились с радиослушателями историями о своих родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны.
Курянская: Дедушка – партизан Донбасса, бабушка и прабабушка – узники немецкого концлагеря
Многие жители Донбасса во время оккупации активно сопротивлялись немецко-фашистским захватчикам. Так поступил и Михаил Михайлович Чиркин, двоюродный дедушка Натальи Курянской, которая сегодня, 8 сентября, приняла участие в праздновании Дня Освобождения Донбасса на легендарном мемориальном комплексе "Саур-Могила":
© Фото : из личного архива
1 из 4
© Фото : из личного архива
© Фото : из личного архива
2 из 4
© Фото : из личного архива
© Фото : из личного архива
3 из 4
© Фото : из личного архива
© Фото : из личного архива
4 из 4
© Фото : из личного архива
1 из 4
© Фото : из личного архива
2 из 4
© Фото : из личного архива
3 из 4
© Фото : из личного архива
4 из 4
© Фото : из личного архива
"Семья моей мамы из Снежного, города на востоке ДНР, расположенного почти на границе с Ростовской областью. Когда осенью 1941 года в него пришли немцы, местными комсомольцами был создан партизанский отряд "Снежнянские орлята". Михаил Чиркин был сначала секретарем комсомольской организации, а потом стал комиссаром этого отряда. Ребята базировались в Леонтьевском лесу, откуда и совершали свои дерзкие вылазки против захватчиков.
© Фото : из личного архива Натальи КурянскойМихаил Михайлович Чиркин - комиссар партизанского отряда (слева)
© Фото : из личного архива Натальи Курянской
Михаил Михайлович Чиркин - комиссар партизанского отряда (слева)
Однако нашелся предатель, по фамилии Комов, который выдал фашистам как партизан, так и их семьи. В тяжелом неравном бою многие бойцы партизанского отряда были убиты, кого-то схватили и расстреляли.
Михаилу Чиркину и еще нескольким его товарищам удалось спастись. Они скрылись в шурфе шахты. Им пришлось много часов стоять по горло в ледяной воде. Немцы, зная, что они там, стреляли по ним сверху. Михаила Михайловича ранило. Однако ему и товарищам удалось выбраться из шахты, они перешли через линию фронта, присоединились к войскам Красной армии. Дедушка дошел до Берлина.
Семьи партизан отправили в Германию по концлагерям. Среди них были моя прабабушка – Татьяна Алексеевна Чиркина и ее дочь, моя бабушка Раиса Михайловна (родная сестра Михаила Чиркина). Ей было тогда всего лишь 17 лет. Четыре года они провели в немецких концлагерях.
© Фото : из личного архива Натальи КурянскойПрабабушка Татьяна Алексеевна Чиркина на фото с печатью концлагеря
© Фото : из личного архива Натальи Курянской
Прабабушка Татьяна Алексеевна Чиркина на фото с печатью концлагеря
Когда в 1945 году их освободили советские войска, обе были больны туберкулезом. При этом бабушка так отощала, что была похожа на скелет. Она лежала в бараке для смертников. Немцы не тратили патроны на людей, которые должны вот-вот умереть. Прабабушка смогла тайно пробраться к умирающей дочери в барак, чтобы быть с ней рядом в ее последние дни.
Освобождая узников концлагеря, наши воины спасали угасающие жизни. В их рядах был и мой будущий дедушка - Василий Васильевич Мирошниченко. Он вынес на руках из барака смертников умирающую Раю Чиркину и отнес ее в госпиталь. Во время следования туда они и познакомились – Вася, Рая.
© Фото : из личного архива Натальи КурянскойВасилий Васильевич Мирошниченко
© Фото : из личного архива Натальи Курянской
Василий Васильевич Мирошниченко
Бабушку подлечили, и она вместе с мамой вернулась домой – в Снежное. После демобилизации в город приехал Василий Мирошниченко и разыскал бабушку. В итоге они поженились, а в 1948 году родилась моя мама – Ольга Васильевна Мирошниченко.
© Фото : из личного архива Натальи Курянской
1 из 2
© Фото : из личного архива Натальи Курянской
© Фото : из личного архива Натальи Курянской
2 из 2
© Фото : из личного архива Натальи Курянской
1 из 2
© Фото : из личного архива Натальи Курянской
2 из 2
© Фото : из личного архива Натальи Курянской
У бабушки и прабабушки фашисты на руках вытатуировали номера, которые уже дома обе выжгли уксусной эссенцией. До конца жизни они совершенно не могли слышать немецкую речь, слишком больно она обжигала их сердца воспоминанием о пережитом…".
Чаленко: Дед попал в плен и оказался в концлагере под Красноармейском
Обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко рассказал историю своего деда Данила Семенович Круглого:
"Моя бабушка по маме Мария Степановна Терехова родилась и выросла в селе Межевое Днепропетровской области. После того, как освободят Покровск/Красноармейск, этот населенный пункт, видимо, будет следующим, куда войдет российская армия.
В 1933 году, когда по всей Украинской ССР свирепствовал страшный голод, бабушка добавив себе один год, чтобы ей было 14 лет, поступила в Мелитопольский пединститут, так он, по-моему, тогда назывался, где училась на учительницу математики. К 1939 году она его закончила. Вышла замуж за деда Данила Семеновича, который был намного ее старше. Он служил в это время в НКВД старшим собаководом.
В этом же году после освободительного похода на Западную Украину деда отправили служить на Волынь, в город Ровно. Туда же отправилась и моя бабушка, которая стала преподавать в местной школе. Тогда впервые вместо польского языка местные школьники услышали украинскую речь от прибывших в их регион советских учителей.
Здесь дед с бабушкой прожили два года. Когда началась война, дед сразу ушел на фронт защищать Родину, а бабушка, тогда беременная моей мамой, отправилась в эвакуацию – в Межевое, и там 5 октября 1941 года и родилась моя мама – Светлана Даниловна Круглая. Родилась уже в оккупации. Мне она, живущая сейчас в Донецке, с грустью говорит: "Знаешь, сынок, родилась во время войны под бомбежками и уйду из этой жизни, наверное, тоже в войну под бомбежками".
Дед летом или осенью попал в плен, и его отправили в концлагерь для советских военнопленных под Красноармейском, который украинцы сейчас переименовали в Покровск. Он каким-то образом смог передать бабушке в Межевую, что он рядом с их селом сидит в концлагере. Тогда Мария Степановна вместе с родственницей собрали какой-то крестьянской снеди и отправились в этот концлагерь.
Как потом рассказывала бабушка, она дала взятку этими самыми продуктами полицаям, служившим в охране, и те деда отпустили. Данил Семенович провел два года в селе, а потом, когда пришли наши, снова ушел на фронт. Был ранен. Войну закончил в 1945 году. Увы, после войны бабушка и дедушка развелись. Дед переехал на Кавказ в Северную Осетию. Умер в 1985 году. Похоронен в станице Терской. В 2015 году я смог разыскать его могилу, за что мне была благодарна моя мать…".
Кстати, уже после радиопрограммы случайно всплыло то, что дед Натальи Курянской – Василий Мирошниченко, и дед Александра Чаленко – Данил Круглый, из одного села – Пятихатки Днепропетровской области. Какой-то сериал…
Подписывайся на