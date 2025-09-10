Освобождение Мариуполя: как это было в 43-м...
Стратегическое положение Мариуполя характеризуется некоторой безысходностью – город строился как промышленно-логистический центр по возможности легко доступный. Оборонять его крайне трудно – укрепившиеся войска будут окружены. Но если уж они укрепились город надо будет брать…
10 сентября 1943 года, в ходе Донбасской стратегической наступательной операции, город пришлось именно брать. Правда загвоздка была вовсе не в нём, а в линии укреплений восточнее города.
Немецкие оборонительные сооружения, прикрывавшие Мариуполь с востока, были третьей линией Миус-фронта — фортификационного рубежа, прорыв которого удался советским войскам только со второго раза и стоил больших жертв.
Опираясь на хорошо подготовленные позиции и непрерывно контратакуя, вермахт сдерживал продвижение наступавших на Мариуполь частей 44 армии Южного фронта (130-й, 221-й и 416-й стрелковых дивизий) и 4-го гвардейского кубанского кавалерийского корпуса. Город планировали взять еще 4 сентября, однако сделать это не удалось.
Еще 2 сентября, когда Азовская флотилия была передана в оперативное подчинение Южному фронту генерал-полковника Фёдора Толбухина, командующий Азовской флотилией контр-адмирал Сергей Горшков предложил высадить в тыл противника десант, как это уже было успешно сделано при взятии Таганрога. 7 сентября флотилия получила приказ о высадке десанта.
Командование флотилии решило высадить две группы.
Первая, в составе усиленной роты (157 человек), под командованием лейтенанта Константина Ольшанского, отлично проявившего себя при освобождении Таганрога, должна была высадиться в районе поселка Ялта. Эта группа по плану должна была перерезать коммуникации противника, лишив его возможности перебрасывать резервы, и обеспечить высадку второго, более многочисленного отряда во главе с командиром 384-го батальона морской пехоты капитана Фёдора Котанова, который должен будет атаковать мариупольский порт.
Начало операции 8 сентября было вполне удачным — Ольшанский беспрепятственно высадился, преодолел проволочные и минные заграждения и подавил огневые точки противника, завязал бой с превосходящими силами противника. А второго десанта, который вышел с базы флотилии в Ейске с разницей всего в один час, всё не было. Погода и огонь противника не позволили ему высадиться, капитан Котанов был ранен.
Оказавшись в окружении и без поддержки, Ольшанский пошёл на крайнюю меру — отдал своим людям приказ пробиваться малыми группами под покровом темноты.
В ночь на 10 сентября, не смотря на штормовую погоду второй отряд под командованием капитан-лейтенанта Виктора Немченко (283 человека), наконец, смог высадиться в районе поселка Мелекино. Подавить батарею противника, открывшую огонь по месту высадки десанта, удалось при помощи установки "катюша", которой был оснащён один из участвовавших в десантной операции бронекатеров.
Однако, как и в случае с десантом Ольшанского, первые успехи, вызванные эффектом внезапности, не удалось развить из-за отсутствия подкреплений. Корабли с третьей группой морпехов попали под обстрел артиллерии мариупольского порта и напоровшись на немецкие канонерские лодки вынуждены были отступить так и не произведя высадки.
В результате Немченко был окружён и вынужден был разделить свой отряд. Меньшая часть моряков, с расчетёми станковых пулеметов, закрепилась в удобной для обороны балке (все они погибли), а остальные сумели прорвать кольцо окружения и с боями овладеть мариупольским портом. После этого в порт смогли войти корабли Азовской флотилии, которые, наконец, доставили подкрепления. Сюда же выдвинулись и вышедшие из окружения морпехи во главе с Ольшанским, которых уцелело всего 40 человек.
Тем временем десантники Немченко отбили здание Железнодорожного вокзала, где находился эшелон с готовыми к отправке в Германию молодыми мариупольцами.
Вскоре моряки соединились с наступающими частями 44 армии. Город был взят. Вечером 10 апреля в Москве был дан артиллерийский салют в честь освобождения Мариуполя.
Отступая из города, гитлеровцы причинили чудовищный ущерб, систематически разрушая город – как промышленные предприятия, так и жилые кварталы. Тем не менее, благодаря заранее осуществлённой подготовке уже 10 октября мартеновский цех завода имени Ильича дал первую сталь, а вскоре металлурги освоили сложное литьё танковых башен
По-разному сложились судьбы участников этой операции.
Лейтенант Ольшанский погиб в порту Николаева, куда он высадился с горсткой десантников, большинство из которых посмертно были награждены золотыми звездами героев Советского Союза.
Командующий Азовской флотилией Горшков закончил войну в ранге вице-адмирала, а с 1956 по 1985 год возглавлял ВМФ СССР.
Командующий 44 армией Василий Хоменко через два месяца погиб при не до конца выясненных обстоятельствах (по другим данным — попал в плен) на Днепре под Никополем.
Командир 4 гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенант Николай Кириченко, отлично проявивший себя при освобождении Донбасса, уже в начале ноября был отстранен от командования за неудачные действия на Перекопе, однако именно ему выпала честь командовать кавалерийским полком на историческом параде Победы.
В 2022 году история опять повторилась. В мариупольском порту был высажен морской десант, во время эвакуации мирных жителей погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий. Город был взят дорогой ценой.
