История
Освобождение Мариуполя: как это было в 43-м...
Освобождение Мариуполя: как это было в 43-м...
Стратегическое положение Мариуполя характеризуется некоторой безысходностью – город строился как промышленно-логистический центр по возможности легко доступный. Оборонять его крайне трудно – укрепившиеся войска будут окружены. Но если уж они укрепились город надо будет брать…
история
история
история украины
история ссср
великая отечественная война
мариуполь
освобождение
10 сентября 1943 года, в ходе Донбасской стратегической наступательной операции, город пришлось именно брать. Правда загвоздка была вовсе не в нём, а в линии укреплений восточнее города.Немецкие оборонительные сооружения, прикрывавшие Мариуполь с востока, были третьей линией Миус-фронта — фортификационного рубежа, прорыв которого удался советским войскам только со второго раза и стоил больших жертв.Опираясь на хорошо подготовленные позиции и непрерывно контратакуя, вермахт сдерживал продвижение наступавших на Мариуполь частей 44 армии Южного фронта (130-й, 221-й и 416-й стрелковых дивизий) и 4-го гвардейского кубанского кавалерийского корпуса. Город планировали взять еще 4 сентября, однако сделать это не удалось.Еще 2 сентября, когда Азовская флотилия была передана в оперативное подчинение Южному фронту генерал-полковника Фёдора Толбухина, командующий Азовской флотилией контр-адмирал Сергей Горшков предложил высадить в тыл противника десант, как это уже было успешно сделано при взятии Таганрога. 7 сентября флотилия получила приказ о высадке десанта.Командование флотилии решило высадить две группы.Первая, в составе усиленной роты (157 человек), под командованием лейтенанта Константина Ольшанского, отлично проявившего себя при освобождении Таганрога, должна была высадиться в районе поселка Ялта. Эта группа по плану должна была перерезать коммуникации противника, лишив его возможности перебрасывать резервы, и обеспечить высадку второго, более многочисленного отряда во главе с командиром 384-го батальона морской пехоты капитана Фёдора Котанова, который должен будет атаковать мариупольский порт.Начало операции 8 сентября было вполне удачным — Ольшанский беспрепятственно высадился, преодолел проволочные и минные заграждения и подавил огневые точки противника, завязал бой с превосходящими силами противника. А второго десанта, который вышел с базы флотилии в Ейске с разницей всего в один час, всё не было. Погода и огонь противника не позволили ему высадиться, капитан Котанов был ранен.Оказавшись в окружении и без поддержки, Ольшанский пошёл на крайнюю меру — отдал своим людям приказ пробиваться малыми группами под покровом темноты.В ночь на 10 сентября, не смотря на штормовую погоду второй отряд под командованием капитан-лейтенанта Виктора Немченко (283 человека), наконец, смог высадиться в районе поселка Мелекино. Подавить батарею противника, открывшую огонь по месту высадки десанта, удалось при помощи установки "катюша", которой был оснащён один из участвовавших в десантной операции бронекатеров.Однако, как и в случае с десантом Ольшанского, первые успехи, вызванные эффектом внезапности, не удалось развить из-за отсутствия подкреплений. Корабли с третьей группой морпехов попали под обстрел артиллерии мариупольского порта и напоровшись на немецкие канонерские лодки вынуждены были отступить так и не произведя высадки.В результате Немченко был окружён и вынужден был разделить свой отряд. Меньшая часть моряков, с расчетёми станковых пулеметов, закрепилась в удобной для обороны балке (все они погибли), а остальные сумели прорвать кольцо окружения и с боями овладеть мариупольским портом. После этого в порт смогли войти корабли Азовской флотилии, которые, наконец, доставили подкрепления. Сюда же выдвинулись и вышедшие из окружения морпехи во главе с Ольшанским, которых уцелело всего 40 человек.Тем временем десантники Немченко отбили здание Железнодорожного вокзала, где находился эшелон с готовыми к отправке в Германию молодыми мариупольцами.Вскоре моряки соединились с наступающими частями 44 армии. Город был взят. Вечером 10 апреля в Москве был дан артиллерийский салют в честь освобождения Мариуполя.Отступая из города, гитлеровцы причинили чудовищный ущерб, систематически разрушая город – как промышленные предприятия, так и жилые кварталы. Тем не менее, благодаря заранее осуществлённой подготовке уже 10 октября мартеновский цех завода имени Ильича дал первую сталь, а вскоре металлурги освоили сложное литьё танковых башенПо-разному сложились судьбы участников этой операции.Лейтенант Ольшанский погиб в порту Николаева, куда он высадился с горсткой десантников, большинство из которых посмертно были награждены золотыми звездами героев Советского Союза.Командующий Азовской флотилией Горшков закончил войну в ранге вице-адмирала, а с 1956 по 1985 год возглавлял ВМФ СССР.Командующий 44 армией Василий Хоменко через два месяца погиб при не до конца выясненных обстоятельствах (по другим данным — попал в плен) на Днепре под Никополем.Командир 4 гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенант Николай Кириченко, отлично проявивший себя при освобождении Донбасса, уже в начале ноября был отстранен от командования за неудачные действия на Перекопе, однако именно ему выпала честь командовать кавалерийским полком на историческом параде Победы.В 2022 году история опять повторилась. В мариупольском порту был высажен морской десант, во время эвакуации мирных жителей погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий. Город был взят дорогой ценой.
история, история украины, история ссср, великая отечественная война, мариуполь, освобождение
Александр Васильев
Александр Васильев
Обозреватель
Все материалы
Стратегическое положение Мариуполя характеризуется некоторой безысходностью – город строился как промышленно-логистический центр по возможности легко доступный. Оборонять его крайне трудно – укрепившиеся войска будут окружены. Но если уж они укрепились город надо будет брать…
10 сентября 1943 года, в ходе Донбасской стратегической наступательной операции, город пришлось именно брать. Правда загвоздка была вовсе не в нём, а в линии укреплений восточнее города.
Немецкие оборонительные сооружения, прикрывавшие Мариуполь с востока, были третьей линией Миус-фронта — фортификационного рубежа, прорыв которого удался советским войскам только со второго раза и стоил больших жертв.
Опираясь на хорошо подготовленные позиции и непрерывно контратакуя, вермахт сдерживал продвижение наступавших на Мариуполь частей 44 армии Южного фронта (130-й, 221-й и 416-й стрелковых дивизий) и 4-го гвардейского кубанского кавалерийского корпуса. Город планировали взять еще 4 сентября, однако сделать это не удалось.
Еще 2 сентября, когда Азовская флотилия была передана в оперативное подчинение Южному фронту генерал-полковника Фёдора Толбухина, командующий Азовской флотилией контр-адмирал Сергей Горшков предложил высадить в тыл противника десант, как это уже было успешно сделано при взятии Таганрога. 7 сентября флотилия получила приказ о высадке десанта.
Адмирал Флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля 2020, 01:00
День в истории. 26 февраля: в Каменце-Подольском родился советский адмирал-рекордсменВ этот день в 1910 году в семье учителя математики и астрономии Георгия Горшкова появился на свет мальчик, которому предстояло стать одним из самых выдающихся советских флотоводцев. Сергей Горшков был самым молодым советским адмиралом, единственным флотским офицером, награжденным полководческим орденом, и дольше всех занимал пост главкома ВМФ СССР
Командование флотилии решило высадить две группы.
Первая, в составе усиленной роты (157 человек), под командованием лейтенанта Константина Ольшанского, отлично проявившего себя при освобождении Таганрога, должна была высадиться в районе поселка Ялта. Эта группа по плану должна была перерезать коммуникации противника, лишив его возможности перебрасывать резервы, и обеспечить высадку второго, более многочисленного отряда во главе с командиром 384-го батальона морской пехоты капитана Фёдора Котанова, который должен будет атаковать мариупольский порт.
Начало операции 8 сентября было вполне удачным — Ольшанский беспрепятственно высадился, преодолел проволочные и минные заграждения и подавил огневые точки противника, завязал бой с превосходящими силами противника. А второго десанта, который вышел с базы флотилии в Ейске с разницей всего в один час, всё не было. Погода и огонь противника не позволили ему высадиться, капитан Котанов был ранен.
Оказавшись в окружении и без поддержки, Ольшанский пошёл на крайнюю меру — отдал своим людям приказ пробиваться малыми группами под покровом темноты.
В ночь на 10 сентября, не смотря на штормовую погоду второй отряд под командованием капитан-лейтенанта Виктора Немченко (283 человека), наконец, смог высадиться в районе поселка Мелекино. Подавить батарею противника, открывшую огонь по месту высадки десанта, удалось при помощи установки "катюша", которой был оснащён один из участвовавших в десантной операции бронекатеров.
Однако, как и в случае с десантом Ольшанского, первые успехи, вызванные эффектом внезапности, не удалось развить из-за отсутствия подкреплений. Корабли с третьей группой морпехов попали под обстрел артиллерии мариупольского порта и напоровшись на немецкие канонерские лодки вынуждены были отступить так и не произведя высадки.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2019
28 марта 2019, 15:00
Как освобождали Николаев. Карающий «Меч» старшего лейтенанта ОльшанскогоКогда Сталину доложили о подвиге Николаевского десанта, он распорядился присвоить звание Героев Советского Союза всем его участникам - уникальный случай в отечественной военной истории. И на их фоне любые придуманные для нового государственного мифа «герои» кажутся чем-то стыдным для людей, чья память крепка.
В результате Немченко был окружён и вынужден был разделить свой отряд. Меньшая часть моряков, с расчетёми станковых пулеметов, закрепилась в удобной для обороны балке (все они погибли), а остальные сумели прорвать кольцо окружения и с боями овладеть мариупольским портом. После этого в порт смогли войти корабли Азовской флотилии, которые, наконец, доставили подкрепления. Сюда же выдвинулись и вышедшие из окружения морпехи во главе с Ольшанским, которых уцелело всего 40 человек.
Тем временем десантники Немченко отбили здание Железнодорожного вокзала, где находился эшелон с готовыми к отправке в Германию молодыми мариупольцами.
Вскоре моряки соединились с наступающими частями 44 армии. Город был взят. Вечером 10 апреля в Москве был дан артиллерийский салют в честь освобождения Мариуполя.
Отступая из города, гитлеровцы причинили чудовищный ущерб, систематически разрушая город – как промышленные предприятия, так и жилые кварталы. Тем не менее, благодаря заранее осуществлённой подготовке уже 10 октября мартеновский цех завода имени Ильича дал первую сталь, а вскоре металлурги освоили сложное литьё танковых башен
По-разному сложились судьбы участников этой операции.
Лейтенант Ольшанский погиб в порту Николаева, куда он высадился с горсткой десантников, большинство из которых посмертно были награждены золотыми звездами героев Советского Союза.
Командующий Азовской флотилией Горшков закончил войну в ранге вице-адмирала, а с 1956 по 1985 год возглавлял ВМФ СССР.
Наступление западнее Славянска - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
13 августа, 08:00История
Прорыв "Миус-фронта" – начало освобождения ДонбассаВ советской литературе эти бои были названы боями за освобождение Донбасса, в немецких мемуарах – обороной "Миус-фронта" (по названию реки Миус). Надо отметить, что немцам удавалось держать этот рубеж сравнительно небольшими силами с февраля по август 1943 года и отойти от него того после поражения в Курской битве
Командующий 44 армией Василий Хоменко через два месяца погиб при не до конца выясненных обстоятельствах (по другим данным — попал в плен) на Днепре под Никополем.
Командир 4 гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенант Николай Кириченко, отлично проявивший себя при освобождении Донбасса, уже в начале ноября был отстранен от командования за неудачные действия на Перекопе, однако именно ему выпала честь командовать кавалерийским полком на историческом параде Победы.
В 2022 году история опять повторилась. В мариупольском порту был высажен морской десант, во время эвакуации мирных жителей погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий. Город был взят дорогой ценой.
