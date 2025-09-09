"Даже черный пиар — это пиар": эксперт нашел плюсы в работе "фейкомётчиков" против МИДа - 09.09.2025 Украина.ру
"Даже черный пиар — это пиар": эксперт нашел плюсы в работе "фейкомётчиков" против МИДа
"Даже черный пиар — это пиар": эксперт нашел плюсы в работе "фейкомётчиков" против МИДа - 09.09.2025 Украина.ру
"Даже черный пиар — это пиар": эксперт нашел плюсы в работе "фейкомётчиков" против МИДа
Любая реакция, даже негативная, лишь усиливает резонанс ключевых тезисов российского дипломата о справедливом мироустройстве и необходимости честного диалога между странами. Такое заявление сделал Кандидат исторических наук, эксперт Государственной Думы Дмитрий Краснов в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру
Во вторник, 9 сентября, МИД России заявил о координированной атаке в медиапространстве, последовавшей после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова в МГИМО. В своем обращении к студентам и преподавателям он говорил о современных международных отношениях и перспективах формирования многополярного мира.В заявлении дипведомства подчеркивается, что после выступления министра пропагандисты, финансируемые из евроатлантических источников, начали кампанию по искажению его слов. В МИД расценили это как спланированную акцию русофобски настроенных сил.Кандидат исторических наук, эксперт Государственной Думы Дмитрий Краснов в комментарии изданию Украина.ру заявил, что даже "черный пиар" продолжает оставаться пиаром и в конечном счете работает на узнаваемость и продвижение озвученных идей.Краснов отметил, что сам факт того, что подконтрольные Западу иноагенты и СМИ так яростно вцепились в слова министра о многополярном мире, является показательным и положительным явлением.По его словам, из сложившейся ситуации можно извлечь массу положительного. Так, теперь западная аудитория узнает официальную позицию России, изложенную Лавровым: "Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу".В то же время политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру объяснил, почему высказанная главой МИД позиция России пришлась так не по душе сторонникам русофобных взглядов. Стоит отметить, что в сообщении МИД России также привели слова министра: "Мы живём на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать "берлинские стены", условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу".В МИД России напомнили, что после завершения противостояния Запад-Восток и объединения Германии Россия долго пыталась выстраивать "общий дом" с бывшими противниками, отметив, что в 2010 году Владимир Путин, занимавший тогда должность председателя правительства РФ, написал статью для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, в которой предложил создать "гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока"."Что же мы получили? От нас ещё в 90-е стали отгораживаться именно "стенами" — институциональными, санкционными, визовыми. И "стена" эта в виде восточных границ НАТО — в нарушение всех обещаний и договорённостей — постоянно двигалась к нашим рубежам... Так что, как бы ни старались фейкомётчики, приписать нам возведение новых "стен" не получится", — заключили в МИД России.Между тем президент Сербии Александр Вучич в резкой форме обвинил Европейский союз в организации массовых беспорядков в стране. Подробности в публикации "Вы — сволочи!": Вучич обвинил ЕС в организации беспорядков в Сербии.
"Даже черный пиар — это пиар": эксперт нашел плюсы в работе "фейкомётчиков" против МИДа

11:54 09.09.2025 (обновлено: 13:39 09.09.2025)
 
Любая реакция, даже негативная, лишь усиливает резонанс ключевых тезисов российского дипломата о справедливом мироустройстве и необходимости честного диалога между странами. Такое заявление сделал Кандидат исторических наук, эксперт Государственной Думы Дмитрий Краснов в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру
Во вторник, 9 сентября, МИД России заявил о координированной атаке в медиапространстве, последовавшей после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова в МГИМО. В своем обращении к студентам и преподавателям он говорил о современных международных отношениях и перспективах формирования многополярного мира.
В заявлении дипведомства подчеркивается, что после выступления министра пропагандисты, финансируемые из евроатлантических источников, начали кампанию по искажению его слов. В МИД расценили это как спланированную акцию русофобски настроенных сил.
Кандидат исторических наук, эксперт Государственной Думы Дмитрий Краснов в комментарии изданию Украина.ру заявил, что даже "черный пиар" продолжает оставаться пиаром и в конечном счете работает на узнаваемость и продвижение озвученных идей.
Краснов отметил, что сам факт того, что подконтрольные Западу иноагенты и СМИ так яростно вцепились в слова министра о многополярном мире, является показательным и положительным явлением.
"Той части публики, которая живёт, не включая мозгов и просто повторяет навязанные кем-то нарративы, всё равно ничего не поможет. А вот думающая публика, взбодрённая суетой иноагентов, начнёт проверять, неужели и вправду глава МИД России сказал, что Берлинскую стену построил Запад. И вот тут-то выяснится, что Сергей Лавров призвал создать многополярный мир без стен и железных занавесов", – пояснил свою мысль Краснов.
По его словам, из сложившейся ситуации можно извлечь массу положительного. Так, теперь западная аудитория узнает официальную позицию России, изложенную Лавровым: "Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу".
В то же время политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру объяснил, почему высказанная главой МИД позиция России пришлась так не по душе сторонникам русофобных взглядов.
"Потому что если бы Лавров говорил что-то в чистом виде антизападное, их бы это устраивало. Это бы отражало их картинку мира, в которой Запад против России, а Россия против Запада. <...> В реальности же мы говорим о том, что Запад захвачен деструктивными силами", – рассказал Каргин.
Стоит отметить, что в сообщении МИД России также привели слова министра: "Мы живём на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать "берлинские стены", условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу".
В МИД России напомнили, что после завершения противостояния Запад-Восток и объединения Германии Россия долго пыталась выстраивать "общий дом" с бывшими противниками, отметив, что в 2010 году Владимир Путин, занимавший тогда должность председателя правительства РФ, написал статью для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, в которой предложил создать "гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока".
"Что же мы получили? От нас ещё в 90-е стали отгораживаться именно "стенами" — институциональными, санкционными, визовыми. И "стена" эта в виде восточных границ НАТО — в нарушение всех обещаний и договорённостей — постоянно двигалась к нашим рубежам... Так что, как бы ни старались фейкомётчики, приписать нам возведение новых "стен" не получится", — заключили в МИД России.
Между тем президент Сербии Александр Вучич в резкой форме обвинил Европейский союз в организации массовых беспорядков в стране. Подробности в публикации "Вы — сволочи!": Вучич обвинил ЕС в организации беспорядков в Сербии.
