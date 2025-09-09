https://ukraina.ru/20250909/dazhe-chernyy-piar--eto-piar-ekspert-nashel-plyusy-v-rabote-feykomtchikov-protiv-mida-1068385254.html

"Даже черный пиар — это пиар": эксперт нашел плюсы в работе "фейкомётчиков" против МИДа

Любая реакция, даже негативная, лишь усиливает резонанс ключевых тезисов российского дипломата о справедливом мироустройстве и необходимости честного диалога между странами. Такое заявление сделал Кандидат исторических наук, эксперт Государственной Думы Дмитрий Краснов в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру

Во вторник, 9 сентября, МИД России заявил о координированной атаке в медиапространстве, последовавшей после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова в МГИМО. В своем обращении к студентам и преподавателям он говорил о современных международных отношениях и перспективах формирования многополярного мира.В заявлении дипведомства подчеркивается, что после выступления министра пропагандисты, финансируемые из евроатлантических источников, начали кампанию по искажению его слов. В МИД расценили это как спланированную акцию русофобски настроенных сил.Кандидат исторических наук, эксперт Государственной Думы Дмитрий Краснов в комментарии изданию Украина.ру заявил, что даже "черный пиар" продолжает оставаться пиаром и в конечном счете работает на узнаваемость и продвижение озвученных идей.Краснов отметил, что сам факт того, что подконтрольные Западу иноагенты и СМИ так яростно вцепились в слова министра о многополярном мире, является показательным и положительным явлением.По его словам, из сложившейся ситуации можно извлечь массу положительного. Так, теперь западная аудитория узнает официальную позицию России, изложенную Лавровым: "Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу".В то же время политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру объяснил, почему высказанная главой МИД позиция России пришлась так не по душе сторонникам русофобных взглядов. Стоит отметить, что в сообщении МИД России также привели слова министра: "Мы живём на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать "берлинские стены", условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу".В МИД России напомнили, что после завершения противостояния Запад-Восток и объединения Германии Россия долго пыталась выстраивать "общий дом" с бывшими противниками, отметив, что в 2010 году Владимир Путин, занимавший тогда должность председателя правительства РФ, написал статью для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, в которой предложил создать "гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока"."Что же мы получили? От нас ещё в 90-е стали отгораживаться именно "стенами" — институциональными, санкционными, визовыми. И "стена" эта в виде восточных границ НАТО — в нарушение всех обещаний и договорённостей — постоянно двигалась к нашим рубежам... Так что, как бы ни старались фейкомётчики, приписать нам возведение новых "стен" не получится", — заключили в МИД России.Между тем президент Сербии Александр Вучич в резкой форме обвинил Европейский союз в организации массовых беспорядков в стране. Подробности в публикации "Вы — сволочи!": Вучич обвинил ЕС в организации беспорядков в Сербии.

