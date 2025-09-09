https://ukraina.ru/20250909/armiya-izrailya-bombit-katar-na-ukraine-ne-uspevayut-pechatat-povestki-glavnoe-na-vecher-9-sentyabrya-1068414468.html

Армия Израиля бомбит Катар, на Украине не успевают печатать повестки: главное на вечер 9 сентября

Армия Израиля бомбит Катар, на Украине не успевают печатать повестки: главное на вечер 9 сентября - 09.09.2025 Украина.ру

Армия Израиля бомбит Катар, на Украине не успевают печатать повестки: главное на вечер 9 сентября

Израильская авиация нанесла удар зданию в столице Катара Дохе, где находились члены руководства ХАМАС, на Украине разрешили печатать повестки региональным ТЦК, ВС РФ продвигаются к Красному Лиману

Армия Израиля нанесла удар по КатаруИзраильская авиация нанесла авиаудар по целям в Дохе, столице Катара. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, целью удара было высшее руководство палестинской организации ХАМАС. В Офисе президента Израиля Беньямина Нетаньяху заявили, что Иерусалим самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению руководства ХАМАС в Катаре и несет за нее ответственность. Как сообщает радио ЦАХАЛ, в атаке на лидеров ХАМАС участвовали около 15 самолетов, были сброшены более 10 боеприпасов.В свою очередь, катарский телеканал Al Jazeera сообщает, что нападению в Дохе подверглась переговорная делегация палестинской группировки – удар был нанесен во время обсуждения предложения США по прекращению огня в секторе Газа. Помимо этого, Al Jazeera сообщает со ссылкой на источник в палестинской группировке, что в результате атаки погибших нет.В МИД Катара заявили, что Катар решительно осуждает безрассудные действия Израиля, которые поставили под угрозу жизнь граждан страны и иностранных резидентов. Ведомство отмечает, что удары были нанесены по жилым домам, и что начато расследование атаки на палестинскую делегацию, результаты которой будут обнародованы в ближайшее время.Ряд стран уже выразил поддержку Катару – так, МИД Ирана заявил, что атака Израиля на Катар чрезвычайно опасна и нарушает положения Устава ООН. Помимо Ирана свою поддержку Катару также выразила Иордания – их министерство иностранных дел заявило, что Иордания поддержит любые действия Катара в отношении Израиля для защиты суверенитета. Действия Израиля также осудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.В свою очередь посольство США в Катаре призвало своих граждан оставаться в убежищах, Госдепартамент никак не прокомментировал случившееся. Ряд израильских СМИ со ссылкой на источники в правительстве Израиля заявил, что удар по Дохе был согласован с президентом США Дональдом Трампом. Телеграм-канал "Военный осведомитель" отмечает, что данная версия правдоподобна – поскольку ВВС США, размещенные в Катаре на крупнейшей ближневосточной американской авиабазе Аль-Удейд, не приняли участия в отражении удара.Ранее вице-спикер парламента Словакии сравнил Украину с ХАМАС.На Украине не успевают печатать повестки в армиюПравительство Украины приняло постановление, согласно которому печатать повестки в ТЦК теперь разрешено областным ТЦК, а также Киевскому городскому ТЦК – об этом пишет украинская "Судебно-юридическая газета".Издание отмечает, что ранее печатать повестки было разрешено только министерству обороны Украины и государственным полиграфическим предприятиям.В постановлении правительства также заявляется, что организация печати повесток может осуществляться с помощью системы электронного взаимодействия.Телеграм-канал Украина.ру напоминает, что на Украине повестки по почте выписываются заочно и считаются врученными с момента отправки, вне зависимости от того, получил ли их адресат.Ранее сообщалось, что правительство Украины выделило дополнительно 500 млн гривен на экстренную мобилизацию.Что происходит на фронтеНа Красноармейском направлении в ДНР подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ взяли под контроль южную часть села Муравка – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Данный населенный пункт находится на границе с Днепропетровской областью и является последним, находящимся под контролем ВСУ на этом участке границы.На Краснолиманском направлении ВС РФ заняли северную часть поселка Кировск (Заречное). Ранее сообщалось о переходе под контроль армии России его центральной части – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". Как отмечает украинский картографический ресурс DeepState, диверсионные группы ВС РФ периодически фиксируется на трассе "Ямполь-Заречное", что усложняет снабжение украинских войск в этом районе. Также военный обозреватель Анатолий Радов сообщает о продвижении ВС РФ в районе населенных пунктов Среднее и Шандриголово и начале наступления подразделений группировки войск "Запад" на село Ставки.Кроме того, диверсионные группы ВС РФ замечены на северной окраине города Северск в ДНР – об этом сообщает телеграм-канал "Дневник десантника" со ссылкой на украинские каналы. Также DeepState сообщает о тяжелом положении ВСУ в Серебрянском лесничестве – по заявлению ресурса, ВС РФ почти полностью перекрыли путь в лесной массив в районе населенного пункта Дроновка.Министерство обороны России сообщает, что в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени российские системы ПВО сбили над акваторией Черного моря десять украинских беспилотников.Украинские мониторинговые каналы сообщают, что ВС РФ готовятся к новому массированному ракетному удару по целям на Украине – по их данным, в настоящий момент 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС осуществляют перелет с авиабазы "Украинка" на Дальнем Востоке на аэродромы "Энгельс" и "Оленья".Они также сообщают, что на текущий момент уже 8 бортов стратегической авиации России полностью снаряжены крылатыми ракетами, а в акваторию Черного моря выведены три ракетоносителя Черноморского Флота с общим залпом до 30 ракет "Калибр".Об ударах ВС РФ по трассам снабжения ВСУ рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий Алехин

