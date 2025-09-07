Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России - 07.09.2025 Украина.ру
Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России
Нестабильная и непоследовательная позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине, а также его подверженность лоббистскому влиянию исключают возможность переговорного решения конфликта — ситуация может быть изменена только через военные победы России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Эксперт отметил, что максимальным достижением переговоров с Вашингтоном может стать лишь сокращение американской военной поддержки Киева, но не полноценное урегулирование. Он подчеркнул, что нынешнему поколению россиян, как и их предкам, приходится отстаивать суверенитет с оружием в руках."У Трампа вообще плохо с вектором. Позиция США по любому вопросу внешней политики нестабильна", — констатировал Мендкович.Политолог выразил сожаление, что даже умеренные российские условия урегулирования (поэтапная передача территорий) не находят отклика у Вашингтона, что делает продолжение СВО неизбежным."Украинский конфликт может быть урегулирован только на основе военных побед России... Каждому из поколений в нашей стране приходится отстаивать свой суверенитет с оружием в руках", — резюмировал Мендкович.Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России

Нестабильная и непоследовательная позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине, а также его подверженность лоббистскому влиянию исключают возможность переговорного решения конфликта — ситуация может быть изменена только через военные победы России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Эксперт отметил, что максимальным достижением переговоров с Вашингтоном может стать лишь сокращение американской военной поддержки Киева, но не полноценное урегулирование. Он подчеркнул, что нынешнему поколению россиян, как и их предкам, приходится отстаивать суверенитет с оружием в руках.
"У Трампа вообще плохо с вектором. Позиция США по любому вопросу внешней политики нестабильна", — констатировал Мендкович.
Политолог выразил сожаление, что даже умеренные российские условия урегулирования (поэтапная передача территорий) не находят отклика у Вашингтона, что делает продолжение СВО неизбежным.
"Украинский конфликт может быть урегулирован только на основе военных побед России... Каждому из поколений в нашей стране приходится отстаивать свой суверенитет с оружием в руках", — резюмировал Мендкович.
Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
