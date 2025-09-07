https://ukraina.ru/20250907/mendkovich-zayavil-chto-tramp-ne-sposoben-na-mir-ukrainskiy-konflikt-reshit-tolko-voennaya-pobeda-1068198018.html

Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России

Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России - 07.09.2025 Украина.ру

Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России

Нестабильная и непоследовательная позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине, а также его подверженность лоббистскому влиянию исключают возможность переговорного решения конфликта — ситуация может быть изменена только через военные победы России

2025-09-07T07:00

2025-09-07T07:00

2025-09-07T07:00

новости

россия

сша

украина

дональд трамп

украинский кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066651404_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e91a46a3746a84c734915a89d8b03a4a.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Эксперт отметил, что максимальным достижением переговоров с Вашингтоном может стать лишь сокращение американской военной поддержки Киева, но не полноценное урегулирование. Он подчеркнул, что нынешнему поколению россиян, как и их предкам, приходится отстаивать суверенитет с оружием в руках."У Трампа вообще плохо с вектором. Позиция США по любому вопросу внешней политики нестабильна", — констатировал Мендкович.Политолог выразил сожаление, что даже умеренные российские условия урегулирования (поэтапная передача территорий) не находят отклика у Вашингтона, что делает продолжение СВО неизбежным."Украинский конфликт может быть урегулирован только на основе военных побед России... Каждому из поколений в нашей стране приходится отстаивать свой суверенитет с оружием в руках", — резюмировал Мендкович.Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250905/v-nadezhde-dozhdatsya-ukhoda-trampa-mikheev-raskryl-smysl-avantyury-kievskogo-rezhima-1068142871.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, украинский кризис