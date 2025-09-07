https://ukraina.ru/20250907/mendkovich-zayavil-chto-tramp-ne-sposoben-na-mir-ukrainskiy-konflikt-reshit-tolko-voennaya-pobeda-1068198018.html
Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России
Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России - 07.09.2025 Украина.ру
Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России
Нестабильная и непоследовательная позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине, а также его подверженность лоббистскому влиянию исключают возможность переговорного решения конфликта — ситуация может быть изменена только через военные победы России
2025-09-07T07:00
2025-09-07T07:00
2025-09-07T07:00
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
украинский кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066651404_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e91a46a3746a84c734915a89d8b03a4a.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Эксперт отметил, что максимальным достижением переговоров с Вашингтоном может стать лишь сокращение американской военной поддержки Киева, но не полноценное урегулирование. Он подчеркнул, что нынешнему поколению россиян, как и их предкам, приходится отстаивать суверенитет с оружием в руках."У Трампа вообще плохо с вектором. Позиция США по любому вопросу внешней политики нестабильна", — констатировал Мендкович.Политолог выразил сожаление, что даже умеренные российские условия урегулирования (поэтапная передача территорий) не находят отклика у Вашингтона, что делает продолжение СВО неизбежным."Украинский конфликт может быть урегулирован только на основе военных побед России... Каждому из поколений в нашей стране приходится отстаивать свой суверенитет с оружием в руках", — резюмировал Мендкович.Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250905/v-nadezhde-dozhdatsya-ukhoda-trampa-mikheev-raskryl-smysl-avantyury-kievskogo-rezhima-1068142871.html
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066651404_217:285:2567:2047_1920x0_80_0_0_7b1ff033ad6c6d25886dd14e426e3cf6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, украинский кризис
Мендкович заявил, что Трамп не способен на мир: украинский конфликт решит только военная победа России
Нестабильная и непоследовательная позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине, а также его подверженность лоббистскому влиянию исключают возможность переговорного решения конфликта — ситуация может быть изменена только через военные победы России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Эксперт отметил, что максимальным достижением переговоров с Вашингтоном может стать лишь сокращение американской военной поддержки Киева, но не полноценное урегулирование. Он подчеркнул, что нынешнему поколению россиян, как и их предкам, приходится отстаивать суверенитет с оружием в руках.
"У Трампа вообще плохо с вектором. Позиция США по любому вопросу внешней политики нестабильна", — констатировал Мендкович.
Политолог выразил сожаление, что даже умеренные российские условия урегулирования (поэтапная передача территорий) не находят отклика у Вашингтона, что делает продолжение СВО неизбежным.
"Украинский конфликт может быть урегулирован только на основе военных побед России... Каждому из поколений в нашей стране приходится отстаивать свой суверенитет с оружием в руках", — резюмировал Мендкович.