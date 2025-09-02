https://ukraina.ru/20250902/1068058207.html

Никита Мендкович: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя

Никита Мендкович: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя

Бесполезно надеяться на пересмотр интересов Трампа. Он за сохранение той же самой неоколониальной модели. Он просто хочет, чтобы промышленные мощности в большей степени присутствовали в США, а не в Европе. И он готов к тому, чтобы ради этого все несли потери

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович- Никита, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита ШОС провели двустороннюю встречу. Произошло это на фоне санкционного давления Трампа в отношении Дели. Можно ли сказать, что Индия окончательно сделала свой выбор между Россией и Западом?- Индия длительное время пыталась остаться серединной страной, сохраняя нейтралитет в отношениях с Западом и Востоком. Но все эти метания окончательно обрубила администрация американского президента. И дело не только в тарифных войнах, которые затронули и Индию. Трамп повел себя очень нагло, когда в телефонном разговоре с Моди он потребовал от выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за модерацию последнего обострения конфликта с Пакистаном.Все это вместе вызвало крайне острую реакцию Моди и привело к окончательной переориентации Нью-Дели на сотрудничество с ШОС и БРИКС.То есть еще одной стране стало понятно, что работать с США и западной системой торговли, которая превратилось в оружие политического доминирования, больше невозможно. В этих условиях единственный путь экономического развития – создавать новую систему без доллара и американских идейных догматов на основе равенства и взаимного уважения.Именно поэтому визиту Моди в Китай и его переговорам с лидерами России и КНР уделяется столь большое внимание.Индия отказалась поддержать антироссийские нефтяные санкции и стала наращивать покупку российской нефти. Причем, Индия наравне с Турцией выступает в качестве хаба при перепродаже нефти в другие страны, тем самым срывая санкции США.Более того, еще до саммита ШОС была информация, что Индия и Россия начали обсуждать углубление военного и космического сотрудничества.Кстати, индийские издания, которые ранее выражали прозападную позицию, стали менять свою редакционную политику на умеренную антизападную. По своему опыту взаимодействия с индийскими СМИ могу сказать, что сейчас на ранее прозападных площадках стало легче высказываться по вопросам Украины. Напоминать, кто начал эту войну и указывать, что Россия на СВО защищает свою территориальную целостность.- Вы упомянули Турцию. Путин также встречался с Эрдоганом. Российский лидер высоко оценил усилия Анкары по урегулированию украинского конфликта. Чего тут ждать?- Украина – это не основной вопрос переговоров что с Моди, что с Эрдоганом. Это просто дежурная тема.Всем понятно, что киевский режим демонстрирует неконструктивную позицию, отказываясь выполнять очевидные российские требования по освобождению наших территорий. Трамп не хочет или не может принудить Зеленского к этому шагу. Эта патовая ситуация сохранится до новых успехов ВС РФ на фронте.Так вот на переговорах с Моди самой главной темой было экономическое сотрудничество: энергоресурсы, совместный фармацевтический бизнес и транзитная активность. Россия создает дополнительную ветку маршрута "Север-Юг" через Афганистан для выхода на рынки Пакистана и Индии. Это очень важно.С Эрдоганом тоже обсуждалась транзитная торговля и участие Турции в обходе антироссийских нефтяных и газовых санкций. Еще могла затрагиваться сирийская проблематика. Учитывая, что действующий режим в Дамаске вышел из-под контроля Турции, Россия и Анкара общими усилиями попытаются стабилизировать этот регион в общих интересах.- Си Цзиньпин выступил с инициативой в области глобального управления, которая призвана построить более справедливую мировую систему. Как именно она должна работать?- В ходе саммита в очередной раз ставился вопрос об остановке агрессии в мире. Мы же помним все эти цветные революции. Эти события показали, что надо наводить порядок и стабильность. США, являющиеся основной страной-агрессором, не могут выполнять эти задачи, хотя провозглашали их взятие на себя. Поэтому Россия, Китай и Индия вынуждены озаботиться вопросами коллективной безопасности. Работа в этом направлении ведется. И агрессивные действия Трампа ускоряют этот процесс. Ту же Индию на Западе не воспринимают как полноценного игрока. К ней по-прежнему относятся как к бывшей и будущей колонии.- Могут ли эти действия Трампа привести к расширению БРИКС и ШОС?- Естественно. Еще в 2022 году стало понятно, что нынешняя долларовая система – это не мост для торговли, а торговая удавка, которая используется Западом для продавливания политических интересов и отстаивания интересов своего бизнеса в ущерб другим странам. Просто Трамп начал это делать более открыто, используя прямые тарифные механизмы.При Байдене это делалось с сочетанием военных средств (Украина), экономическим подкупом и угрозами санкций. А Трамп с новой системой приоритетов продолжает старый американский неоколониальный курс. Мы это видим по его отношению даже к собственным союзникам – ЕС и Японии, которым за счет тарифной войны были навязаны более выгодные для США условия сотрудничества.Повторюсь, бесполезно надеяться на пересмотр интересов Трампа. Он за сохранение той же самой неоколониальной модели. Он просто хочет, чтобы промышленные мощности в большей степени присутствовали в США, а не в Европе. И он готов к тому, чтобы ради этого все несли потери.- А по Украине Трамп по-прежнему придерживается вектора на мир? Или он с него свернул?- У Трампа вообще плохо с вектором. Позиция США по любому вопросу внешней политики нестабильна. Представители команды Трампа озвучивают диаметральные точки зрения на Украину и на конфликт в Газе. При этом сам Трамп просто в силу возраста стал более внушаемым и подверженным воздействию различных лоббистских групп.К сожалению, я пока не вижу переговорного решения украинского конфликта. Нам бы хотелось, чтобы Трамп ударился оземь, обернулся мудрым старцем и сказал: "Вы все поняли. Вы были правы. Давайте двигаться к миру". Но пока этого нет даже на умеренных российских условиях, которые позволяли растянуть процесс урегулирования, сделав постепенной передачу нам наших территорий. Трамп не хочет или не может, чтобы киевский режим и Европа на это пошли.Максимум, чего мы можем добиться от переговоров с Трампом, так это сокращения американского участия в поддержке Украины. Вроде бы США уже перестали передавать оружие на безвозмездной основе (продажа оружие Европе за европейские деньги с последующей передачей Украине). Это приведет к некоторому сокращению поставок техники и боеприпасов. Может быть, удастся добиться прекращения сотрудничества по линии спецслужб.Но, к сожалению, украинский конфликт может быть урегулирован только на основе военных побед России.Почему "к сожалению"? Потому что это потребует времени и жертв. Но нам никто не обещал, что будет легко. Каждому из поколений в нашей стране приходится отстаивать свой суверенитет с оружием в руках. И то, что выпало нам сейчас – не самый тяжелый жребий по сравнению с тем, что пришлось пережить нашим дедам и прадедам в Великую Отечественную войну.- При этом Трамп готовится к получению Нобелевской премии мира в октябре, утверждая, что он остановил "шесть-семь войн". Если ему за оставшийся месяц не удастся додавить Украину и Европу, понесет ли он серьезные репутационные потери?- Трамп уже несет определенные издержки. Он искренне считал, что может разрулить несколько военных конфликтов, поскольку Байден не обладал нужным авторитетом и возможностью вести диалог мировыми лидерами. При этом Трамп исходил из ошибочной экспертизы и сведений разведки. Мы это видим на примере тарифных войн.Ситуация с Индией стала крупнейшим провалом США. Почему? Трамп и его советник Питер Наварро считали, что могут продавить и Европу, и Индию, потому что все испугаются американских тарифов.Да, с Европой это удалось. Япония, будучи зависимой от военно-технического сотрудничества с США, тоже прогнулась (хотя более ограниченно, чем ожидалось). А остальные страны стали сопротивляться попыткам Штатов их ограбить.Конечно, для Трампа плохо, что он не может выполнить предвыборные обещания остановить войну за три дня. Но это может быть компенсировано победами в тарифных войнах. Если Трампу удастся отыграть экономические преференции у Европы и Японии, ему удастся это продать своему электорату как серьезное достижение.Повторюсь, Трампу было бы неплохо набрать лёгких и дешевых очков на миротворчестве. Но если это невозможно, он будет сосредотачиваться на решении реальных экономических проблем, завоевании внешних рынков и возвращении промышленности на территорию США.- Вернемся в завершении к саммиту ШОС. Каким вы видите дальнейшее развитие отношений между Россией и Азербайджаном? Можно ли говорить о некоем потеплении или стремлении к нему?- О потеплении я бы говорить не рискнул. Но, судя по результатам последней межправительственной комиссии в Астрахани, Азербайджан, несмотря на недопустимую риторику Алиева, заявляет о том, что хочет сохранить все экономические связи с Россией – в том числе по западной ветке коридора "Север-Юг" через Азербайджан в Иран.Также азербайджанцы ставят вопросы о сохранении проектов в автомобилестроении и фармацевтике.То есть к полному разрыву связей Баку пока не готов. Поэтому России нужно использовать экономические рычаги для решения военно-политических задач.Вообще надо сделать так.Не стоит распылять силы. Надо постараться поставить на паузу ситуацию в соседних регионах, чтобы это было без прямого ущерба для наших интересов и безопасности. Закончить украинский конфликт, освободив наши территории и ликвидировав нацистский режим. А потом вернуться к восстановлению нормализации отношений с Азербайджаном и Арменией, какие бы правительства там ни находились.- Как раз с 1 сентября ОБСЕ ликвидировала Минскую группу по Карабаху. Можно ли считать, что в этом конфликте поставлена точка?- ОБСЕ в этом не играла никакой нормальной роли все последние годы. Более того, переговорный трек буксовал. В том числе из-за позиции Пашиняна. Россия пыталась добиться большого компромисса по Карабаху в 2020 году, но Армения отказалась, что привело к полной потере Карабаха и оккупации 200 квадратных километров территорий на западе Армении в рамках границ, признанных ООН.Я уже не говорю об уступках по Зангезурскому коридору (бывшая кавказская железная дорога имени Берия).То есть мир не достигнут. Просто Азербайджан переваривает то, что ему удалось захватить. Армения, потеряв доверие всех возможных союзников, может только жаловаться. Воевать она не готова. Поэтому конфликт будет возобновляться по мере того, как Азербайджан будет готов к новым "жабьим прыжкам" и захватам территорий, что может привести к концу армянской государственности.В конце концов, в 1990е годы провозглашалась идея: "Никакого Еревана нет. Есть азербайджанский город Эривань".

