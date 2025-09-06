https://ukraina.ru/20250906/kiev-obyavil-okhotu-na-dezertirov-pochemu-ukrainskie-voennye-begut-s-fronta-1068255078.html

Киев объявил охоту на дезертиров: почему украинские военные бегут с фронта?

Киев объявил охоту на дезертиров: почему украинские военные бегут с фронта?

Верховная Рада 4 сентября поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому военным за самовольное оставление части грозит уголовная ответственность на срок от 5 до 10 лет. Таким образом, проблема СЗЧ вновь перешла в плоскость уголовной ответственности.

Период, когда военнослужащие могли добровольно вернуться в часть без жёсткого наказания, истёк 30 августа.Напомним, что в 2023 году была проведена декриминализация ответственности за СЗЧ, что, вопреки ожиданиям, привело к резкому росту случаев самовольного оставления части. По данным тг-канала "Резидент", украинский Генштаб планирует создать отдельные военные подразделения, чтобы усилить поиск СЗЧ-шников, а также устроить несколько публичных судебных дел.Ситуация с дезертирством стала угрожающей для ВСУ. По некоторым оценкам, количество военных, самовольно покинувших свои части или фронт, составляет 230 тысяч человек. Каким должен быть карательный и судейский орган, чтобы привести к ответственности всех — даже сложно представить. Только за семь месяцев 2025 года зарегистрировано 110 511 производств по СЗЧ, что превышает показатели предыдущих лет. Народный депутат Анна Скороход оценила общее количество случаев СЗЧ примерно в 400 тысяч, отметив, что часть военных возвращается, но многие уходят окончательно.Основными причинами роста количества случаев СЗЧ сами военные называют моральное истощение и отсутствие перспектив. Многие военнослужащие, особенно те, кто участвует в боевых действиях с начала конфликта, испытывают крайнюю усталость. Они не видят "света в конце тоннеля" из-за неопределённости сроков службы и отсутствия чёткой системы ротации. Это приводит к потере мотивации и эмоциональному выгоранию.Конфликты между рядовыми и командирами, а также архаичные методы управления создают напряжённую атмосферу в частях. Военнослужащие часто сталкиваются с дедовщиной, что подталкивает их к СЗЧ. Из-за сложностей с официальным переводом между частями многие военнослужащие используют СЗЧ как механизм для перехода в другое подразделение. Это стало массовым явлением, так как нормальные процедуры перевода часто блокируются командирами.Кроме того, на фронте уже собралось большое количество насильственно мобилизованных — "бусифицированных". Они психологически не готовы к службе на передовой. Страх погибнуть или получить ранения заставляет таких солдат бежать. И новый закон, принятый Радой, совсем не улучшит ситуацию. Почему? Объяснили украинские эксперты в своих блогах.Политик Виктор АндрусивВчера Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении ответственности за СЗЧ. Этот законопроект стал индикатором колоссальной пропасти, образовавшейся между руководством государства и ВСУ и реальной ситуацией. Проблема этого законопроекта даже не в ответственности, а в том, что в случае СЗЧ ты должен возвращаться исключительно в то подразделение, из которого ты ушёл. У людей, которые принимали этот законопроект, никакого представления о СЗЧ и его причинах нет.Да, очень значительный процент СЗЧ был связан с невозможностью перевестись. То есть, если у тебя командир — полный подонок, то ты шёл в СЗЧ, затем возвращался в ТЦК и оттуда шёл в другое подразделение. Потому что без согласия командира никакой перевод невозможен. Поэтому следствием этого законопроекта станет то, что значительная часть вообще не будет возвращаться. К сожалению, эта пропасть растёт, и она грозит нам гораздо больше, чем российские войска. Количество людей, потерявших связь с реальностью в руководстве всех уровней политики и ВСУ, значительно превосходит тех, кто её ещё поддерживает.Военный волонтёр Юрий КасьяновВчера Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №13260, фактически возвращающий уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части (СЗЧ). За проголосовали 277 депутатов, вероятно, и порошенковские, и зелёные, и бывшие из Партии регионов. Всех депутатов законопроект устраивает, ведь никто из них не попадёт на фронт до конца каденции, а каденция не закончится до конца войны, а война не закончится, пока все в армии не пойдут в СЗЧ. А чтобы они не пошли в СЗЧ, нужно пригрозить тюрьмой. Но это не поможет.Когда год назад количество СЗЧ-шников начало лавинообразно расти, Рада декриминализировала СЗЧ. Надежда была на то, что ребята спохватятся, перестанут прятаться и вернутся воевать. Кто-то, конечно, возвращался, потому что люди идут в СЗЧ не только потому, что банально дезертируют, а потому, что дома могут быть какие-то проблемы, а командование отказывается дать отпуск хотя бы на пару дней; потому что у бойца не сложилось, как говорится, с командиром, и он так — через СЗЧ — надеется перевестись; потому что другие работают; потому что военнослужащий, особенно плохо подготовленный, на линии фронта может вдруг оказаться в стрессовой ситуации и побежать куда глаза глядят.Вот почему была декриминализирована СЗЧ, однако это не помогло — за год количество дезертиров, именно дезертиров, увеличилось в разы, потому что, если уголовной ответственности нет, то зачем тогда рисковать своей жизнью в окопах, терпеть трудности военной службы, когда можно сидеть спокойно дома? Вангую, что возвращение уголовной ответственности тоже не поможет вернуть людей на фронт. Год назад уже была уголовная ответственность, однако люди всё равно бежали из армии.Причина СЗЧ — в демотивации. Не в отсутствии мотивации — у определённой категории граждан её нет и не было с рождения; они случайные люди в этой стране — а именно в демотивации, когда государство в лице президента, министров, депутатов, командование демотивирует своих бойцов. Когда воюющие с 2022 года, а некоторые даже с 2014 года — профессиональные военные, добровольцы — находятся на войне годами и не видят никакой, даже малейшей перспективы вернуться домой, к мирной жизни хотя бы на время — это демотивирует.Когда с каждым военным годом государство лишь усиливает давление, нагрузку на давно воюющих военнослужащих, из которых в армии практически сделали бесправных рабов — это демотивирует. Когда армия не меняется, фактически остаётся такой же совковой, советской армией, в которой действует принцип "я — начальник, ты — дурак", независимо от того, кто действительно дурак — это демотивирует.Когда бизнесмены, программисты, профессиональные электронщики, плиточники, сантехники, грамотные управленцы, врачи, учителя, просто хорошие люди, пользующиеся заслуженным авторитетом в мирной жизни, приходят в армию, а из них делают "тупых дураков", потому что у командира звёздочки на погонах, а не заслуги и достижения — это демотивирует. Когда жизнь солдата в некоторых подразделениях, под командованием некоторых командиров, ничего не стоит, кроме очередных командирских орденов — это демотивирует.Когда мирный тыл живёт жирной, расслабленной жизнью, и ты это видишь, приезжая домой — это демотивирует. Когда твои соседи легко прячутся от войны и смотрят на тебя с жалостью и состраданием — как на больного, неудачника, как на солдафона, на идиота-патриота — это демотивирует.Когда в тылу чиновники и политики, близкие к власти бизнесмены зарабатывают на войне огромные прибыли, уже ничего не стесняясь и никого не боясь, и поставляют на фронт никому не нужные дроны, плохую еду и бракованное военное снаряжение — это демотивирует. Когда тебе уже давно за сорок или за пятьдесят, и ты добровольно тащишь эту лямку с 2014 года, а молодых отпускают за границу или заманивают в армию безумными деньгами — это демотивирует.Когда ты видишь, чувствуешь своей кожей, слышишь в каждом разрыве снаряда, в каждом жужжании дрона, что силы уже на грани исчерпания, что фронт вот-вот посыплется, потому что наша оборона давно стала почти неощутимой, прозрачной, невидимой, как сигаретная бумага, а мир, "эксперты" в телевизоре, все — продолжают жить как ни в чём не бывало и говорить, что "всё будет хорошо" — это страшно демотивирует. До тех пор, пока будет демотивация, ситуация не изменится. У нас в подразделении вчера не отпустили бойца-добровольца к жене на роды. Чтобы не сбежал в СЗЧ. Это — демотивирует.Политик Дмитрий РазумковЧтобы изменить ситуацию, необходимы прозрачные правила мобилизации и понятные условия службы. Один из ключевых факторов, который поможет заменить бусификацию мотивированной службой, — финансовый.Ещё один вопрос — мобилизация людей в возрасте 55+. Объективно большинство из них уже не могут быть на "нуле", куда их чаще всего и отправляют. Но это не значит, что они не способны быть полезными армии. Они могут служить в ремонтных батальонах, подразделениях охраны, военных лабораториях.И уже сейчас нужно думать о контрактной армии по окончании войны. Власть закрывает глаза на проблемы и действует так, будто подыгрывает врагу. Сильная армия — это не хаос и не принуждение.Читайте также: "Когда из нас делают фарш, воевать достаточно сложно". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

