https://ukraina.ru/20250906/kogda-iz-nas-delayut-farsh-voevat-dostatochno-slozhno-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1068231264.html

"Когда из нас делают фарш, воевать достаточно сложно". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

"Когда из нас делают фарш, воевать достаточно сложно". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 06.09.2025 Украина.ру

"Когда из нас делают фарш, воевать достаточно сложно". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские эксперты и военные обсуждали перспективы осенней кампании, успехи российских дронщиков, а также ситуацию в Купянске Харьковской области, которую считают катастрофической.

2025-09-06T06:16

2025-09-06T06:16

2025-09-06T06:16

эксклюзив

россия

украина

киев

игорь луценко

александр ярославский

руслан бортник

вооруженные силы украины

офис президента

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810186_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_16253ca435bb9543f1620062f478666c.jpg.webp

По данным украинских пабликов, подразделения ВС РФ уже находятся в центре города. Паблик Deep State отмечает, что россияне, чтобы увеличить шанс закрепления в городе, пытаются овладеть окружающей местностью, поэтому идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое, который должен стать местом накопления пехоты. Паблик утверждает также, что российские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы проникнуть в город и расширить плацдарм. Deep State полагает, что в сентябре Купянск будет часто мелькать в сводках, поскольку россиянам удается нащупывать там слабые места в обороне ВСУ, которые они моментально используют.Украинский военкор с позывным "Мучной" вновь бьёт тревогу относительно фортификаций в Днепропетровской области, куда уже зашли российские войска. Он пишет, что в районе сёл Покровское и Новониколаевка еще имеются какие-то рубежи обороны, а за ними нет ничего."А что сзади? Пустота. Никаких готовых линий – ни второй, ни третьей. Сёла, которые ближе к фронту, в радиусе 15 км ежедневно ловят КАБы", - паникует "Мучной". По его словам, местная администрация молчит и делает вид, что всё хорошо, а обращаться к ней бессмысленно.Тот же "Мучной" 4 сентября сообщал, что россияне начали применять БПЛА "Молния" для доставки FPV-дронов в тыл линиям обороны ВСУ. На Украине их называют дроны-матки. Украинский военнослужащий с позывным "Тень" в тот же день сообщил, что с помощью дрона-матки был нанесён удар по Запорожью. По его словам пока идет обкатка этих технологий, но вскоре такое применение станет массовым.Особо отмечали на этой неделе на Украине успехи российских дронщиков из подразделения "Рубикон". Инструктор ВСУ Антон Чёрный рассказывал на канале "Alpha media", что дроноводы из "Рубикона" создают так называемую kill-zone (полностью подконтрольную с помощью дронов), что фактически берут сёла без участия пехоты, так как на украинские позиции невозможно ничего доставить даже с помощью украинских дронов."Если есть люди из "Рубикона" на каком-то направлении, то они создают такие серьёзные kill zone – практически без личного состава могут отбить тот или иной населённый пункт", - жаловался инструктор ВСУ.Его оценку разделяет офицер ВСУ Денис Ярославский. В интервью политологу Руслану Бортнику он заявлял, что ему не хотелось бы хвалить россиян, но они создали "Рубикон", который он назвал "мощным организмом"."Думаю, скоро это будет корпус, и это очень большая проблема для нас. Что они делают? Они собирают все новейшие технологии по БПЛА, тестят их в реальном боевом режиме и потом раздают остальным бойцам", -говорит Ярославский, отмечая попутно, что у россиян эти технологии внедряются централизованно, тогда как в украинских беспилотных системах царит беспорядок.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* тоже отмечал успехи российских дронщиков. Он говорит, что россияне пытаются изолировать поле боя, пресекая логистику, ротацию, доставку боеприпасов и вывоз раненых. Такой прогресс он называет качественным скачком, когда позиции ВСУ систематически разбираются, что сокращает для россиян необходимость проведения штурмовых атак. "Пирог изолировали, положили на тарелку и последовательно съели. Да, с одной стороны, нет никаких штурмовых атак, которые можно подсчитать, и их количество, кажется, упало на 18%. Но это уже качественное, а не только количественное превосходство", - говорит бывший советник Андрея Ермака.Бывший депутат Рады, а ныне – офицер ВСУ Игорь Луценко рассказывает изданию "Новое время"*, что российские дронщики уже полностью контролируют дорогу Херсон-Николаев. "На эту дорогу никого не пускают. Недавно я смотрел видео, где просто какой-то ужас творится. Дождались уже до последнего, что уже там русские эту дорогу полностью контролируют", - жаловался Луценко. Он утверждает, что в командовании ВСУ многие не понимают, как с этим бороться. По его словам, в ВСУ есть беспилотные части, но нет конкретно специализированных частей противодроновой ПВО, поскольку они только создаются, но нацелены преимущественно на противодействие "Гераням". Он также добавил, что россияне постоянно совершенствуют fpv-дроны, которые вскоре смогут бить на расстояние 30-40 км. "Русские постепенно двигаются в техническом и тактическом плане, их возможности растут. А что такое плюс даже 10 км? Это плюс 10 км мёртвой украинской территории", - добавил Луценко.Отставной генерал Сергей Кривонос жаловался, что при таком засилье российских дронов ВСУ фактически не могут воевать. "Когда враг системно на уровне роев, мух в виде в фпв-дронов постоянно кошмарит нашу пехоту, когда крупнокалиберная русская артиллерия перемешивает наших людей с песком, землей и бетоном, делает уже мертвый фаршик, то достаточно сложно воевать", - сетовал генерал.Украинский институт политики (УИП) на этой констатировал, что в целом за период с 27 августа по 3 сентября 2025 года российские войска взяли около - 40 кв.км. территории и теперь контролируют - 114,700 кв. км, то есть 19% территории, которые Киев своей. В августе темпы продвижения российских войск несколько снизились, сообщают эксперты УИП. В центре внимания, по их данным, сейчас находится г. Покровск (в Донецкой области), так как поступают сообщения, что войска РФ уже зашли в город, Покровск, как сообщают аналитики УИП - ключ к последнему украинскому "крепостному поясу" (Славянск, Краматорск и Константиновка) – системе укреплений, который Киев выстраивал с 2014 года и теперь боится потерять, поскольку за этим поясом серьезных укреплений уже нет.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов; СМИ-иностранный агентЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России прорывает фронт на всех направлениях

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, россия, украина, киев, игорь луценко, александр ярославский, руслан бортник, вооруженные силы украины, офис президента, рада