Арьяна и Дарина Дагбацыреновы о встрече с Путиным: Когда президент нас обнял, мы ощутили всю мощь России
Курсанты Центра “ВОИН”, который занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодёжи, Арьяна и Дарина Дагбацыреновыми рассказали в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой о встрече с Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин 4 сентября в рамках ВЭФ-2025 пообщался с близнецами из Бурятии – Арьяной и Дариной Дагбацыреновыми.
Девочки — неоднократные победители военно-тактических соревнований, спортивных и интеллектуальных конкурсов, активные участники военно-патриотических акций. В их семье семеро детей, при этом старший брат близняшек служит на Тихоокеанском флоте.
Экспозиция Центра “ВОИН” развернулась на выставке "Улица Дальнего Востока", организованной в рамках форума и объединила 21 регион. На площадке проходит обучение лучших курсантов по программе "Лидерский десант".
Участникам мероприятия в военно-спортивном городке предлагают освоить приёмы тактической медицины и оказания первой помощи, учат управлять БПЛА, стрелять из лазерного оружия и пневматических винтовок, разбирают и собирают автоматы АК-74М и АК-12, пистолеты Макарова, Ярыгина и Лебедева и играют командами в лазертаг.
Также гости могут получить уроки карате, самбо, тхэквондо и кикбоксинг под руководством тренером и призёров Российского союза боевых искусств Приморского края.
© пресс-служба Центра "ВОИН"Ребята из "Лидерского десанта" Центра "ВОИН"
Ребята из "Лидерского десанта" Центра "ВОИН"
— Арьяна, Дарина, вы стали звездами. Расскажите, как это произошло?
Арьяна: Да. Мы прилетели во Владивосток на пилотную программу Центра “ВОИН”, которая называется "Лидерский десант". В неё собрали 14 лучших курсантов из всех регионов, где есть филиалы Центра, но кто-то не попал, к сожалению.
Дарина: Они делились и будут делиться своим опытом, идеями, чтобы дальше продвигать Центр “ВОИН”.
— Расскажите, вы заранее знали о встрече с Владимиром Путиным или вам сообщили буквально за час об этом?
Дарина: Заранее, конечно, знали. Но нам сказали: это секрет, и его нельзя рассказывать. Мы молчали недели 3–4 недели.
Арьяна: Нам сказали, мы сделали.
— Какие у вас впечатления от встречи с президентом нашей страны?
Арьяна: Было незабываемо, круто. Мы сначала думали, что президент будет серьёзным и деловым человеком. А он пришёл и поговорил по душам с нами. С ним легко разговаривать.
Дарина: Сначала, перед тем как мы готовились к встрече с президентом, было волнительно. Но когда с ним начали разговаривать, волнение куда-то ушло, и беседа прошла как с лучшим другом.
Мы счастливы, потому что сделали хорошо.
— Дальше будете продолжать в том же духе?
Арьяна, Дарина: Конечно!
Арьяна: Еще у нас 1 сентября был день рождения, и нам Центр “ВОИН” подарил прыжок с парашютом. Про это мы рассказали президенту. Он начал волноваться за нас.
— Почему?
Арьяна: Потому что мы весим 56 килограмм. Он [президент РФ] сказал, что мы улетим с ветром, а мы ответили, что, если что, наберем вес или прибежим обратно.
— Расскажите, пожалуйста, про обнимашки с Владимиром Путиным. Как так вышло?
Арьяна: После разговора с президентом я подошла к нему и спросила: “Можно вас обнять?” Он, конечно, согласился и обнял нас.
— Вы обрадовались?
Арьяна, Дарина: Очень.
Арьяна: В этот момент ощущалась вся мощь России, вся теплота президента, потому что он обнял нас очень крепко.
— А как вы вообще попали в Центр “ВОИН”?
Дарина: Мы попали на “Зарнице” [проект военно-патриотической игры "Зарница 2.0"], когда участвовали на региональном этапе.
На мероприятии были судьи от Центра “ВОИН”, которые нас пригласили на смену “Время юных героев”. Мы, конечно же, согласились. А уже в лагере познакомились получше с Центром и решили, что в будущем хотим там работать.
— Мне по секрету рассказали, что вы собираете автомат Калашникова за 26 секунд…
Дарина: У меня рекорд по сборке-разборке автомата — 16 секунд. А так — я здесь разминалась пока.
Сестры Арьяна и Дарина Дагбацыреновы на экспозиции Центра "ВОИН" на ВЭФ-2025
Сестры Арьяна и Дарина Дагбацыреновы на экспозиции Центра "ВОИН" на ВЭФ-2025
— Что бы вы пожелали вашим одногодкам?
Арьяна: Поставьте цель, четко идите к ней, достигайте ее. Нам лично в этом помог Центр “ВОИН”. Мы научились всему, что хотели, а результат результат вы видите.
Дарина: А самое нужное, что каждый должен знать — это тактическая медицина. Так что, хочу пожелать, чтобы каждый научился оказывать первую помощь и в чрезвычайной ситуации воспользовался этим навыком.
