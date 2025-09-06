https://ukraina.ru/20250906/aryana-i-darina-dagbatsyrenovy-o-vstreche-s-putinym-kogda-prezident-nas-obnyal-my-oschutili-vsyu-mosch-1068246346.html

Арьяна и Дарина Дагбацыреновы о встрече с Путиным: Когда президент нас обнял, мы ощутили всю мощь России

Арьяна и Дарина Дагбацыреновы о встрече с Путиным: Когда президент нас обнял, мы ощутили всю мощь России - 06.09.2025 Украина.ру

Арьяна и Дарина Дагбацыреновы о встрече с Путиным: Когда президент нас обнял, мы ощутили всю мощь России

Курсанты Центра “ВОИН”, который занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодёжи, Арьяна и Дарина Дагбацыреновыми рассказали в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой о встрече с Владимиром Путиным.

2025-09-06T13:28

2025-09-06T13:28

2025-09-06T13:28

интервью

владимир путин

вэф

сво

патриотизм

бпла

автомат

курсант

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068244968_34:0:928:503_1920x0_80_0_0_5fd34746af49166d9d5776a6b2b4b927.jpg

Президент России Владимир Путин 4 сентября в рамках ВЭФ-2025 пообщался с близнецами из Бурятии – Арьяной и Дариной Дагбацыреновыми.Девочки — неоднократные победители военно-тактических соревнований, спортивных и интеллектуальных конкурсов, активные участники военно-патриотических акций. В их семье семеро детей, при этом старший брат близняшек служит на Тихоокеанском флоте.Экспозиция Центра “ВОИН” развернулась на выставке "Улица Дальнего Востока", организованной в рамках форума и объединила 21 регион. На площадке проходит обучение лучших курсантов по программе "Лидерский десант".Участникам мероприятия в военно-спортивном городке предлагают освоить приёмы тактической медицины и оказания первой помощи, учат управлять БПЛА, стрелять из лазерного оружия и пневматических винтовок, разбирают и собирают автоматы АК-74М и АК-12, пистолеты Макарова, Ярыгина и Лебедева и играют командами в лазертаг.Также гости могут получить уроки карате, самбо, тхэквондо и кикбоксинг под руководством тренером и призёров Российского союза боевых искусств Приморского края.— Арьяна, Дарина, вы стали звездами. Расскажите, как это произошло?Арьяна: Да. Мы прилетели во Владивосток на пилотную программу Центра “ВОИН”, которая называется "Лидерский десант". В неё собрали 14 лучших курсантов из всех регионов, где есть филиалы Центра, но кто-то не попал, к сожалению.Дарина: Они делились и будут делиться своим опытом, идеями, чтобы дальше продвигать Центр “ВОИН”.— Расскажите, вы заранее знали о встрече с Владимиром Путиным или вам сообщили буквально за час об этом?Дарина: Заранее, конечно, знали. Но нам сказали: это секрет, и его нельзя рассказывать. Мы молчали недели 3–4 недели.Арьяна: Нам сказали, мы сделали.— Какие у вас впечатления от встречи с президентом нашей страны?Арьяна: Было незабываемо, круто. Мы сначала думали, что президент будет серьёзным и деловым человеком. А он пришёл и поговорил по душам с нами. С ним легко разговаривать.Дарина: Сначала, перед тем как мы готовились к встрече с президентом, было волнительно. Но когда с ним начали разговаривать, волнение куда-то ушло, и беседа прошла как с лучшим другом.Мы счастливы, потому что сделали хорошо.— Дальше будете продолжать в том же духе?Арьяна, Дарина: Конечно!Арьяна: Еще у нас 1 сентября был день рождения, и нам Центр “ВОИН” подарил прыжок с парашютом. Про это мы рассказали президенту. Он начал волноваться за нас.— Почему?Арьяна: Потому что мы весим 56 килограмм. Он [президент РФ] сказал, что мы улетим с ветром, а мы ответили, что, если что, наберем вес или прибежим обратно.— Расскажите, пожалуйста, про обнимашки с Владимиром Путиным. Как так вышло?Арьяна: После разговора с президентом я подошла к нему и спросила: “Можно вас обнять?” Он, конечно, согласился и обнял нас.— Вы обрадовались?Арьяна, Дарина: Очень.Арьяна: В этот момент ощущалась вся мощь России, вся теплота президента, потому что он обнял нас очень крепко.— А как вы вообще попали в Центр “ВОИН”?Дарина: Мы попали на “Зарнице” [проект военно-патриотической игры "Зарница 2.0"], когда участвовали на региональном этапе.На мероприятии были судьи от Центра “ВОИН”, которые нас пригласили на смену “Время юных героев”. Мы, конечно же, согласились. А уже в лагере познакомились получше с Центром и решили, что в будущем хотим там работать.— Мне по секрету рассказали, что вы собираете автомат Калашникова за 26 секунд…Дарина: У меня рекорд по сборке-разборке автомата — 16 секунд. А так — я здесь разминалась пока.— Что бы вы пожелали вашим одногодкам?Арьяна: Поставьте цель, четко идите к ней, достигайте ее. Нам лично в этом помог Центр “ВОИН”. Мы научились всему, что хотели, а результат результат вы видите.Дарина: А самое нужное, что каждый должен знать — это тактическая медицина. Так что, хочу пожелать, чтобы каждый научился оказывать первую помощь и в чрезвычайной ситуации воспользовался этим навыком.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, владимир путин, вэф, сво, патриотизм, бпла, автомат, курсант