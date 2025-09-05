Си Цзиньпин примет участие во внеочередном саммите БРИКС — советник президента Бразилии - 05.09.2025 Украина.ру
Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом советник главы бразильского государства Селсу Аморим сообщил в интервью газете O Globo
"Си (Цзиньпин) подтвердил, что примет участие в заседании БРИКС по видеоконференции, созванном президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой для обсуждения мер по противодействию пошлинам и укреплению многосторонней системы с упором на Всемирную торговую организацию", — говорится в материале газеты со ссылкой на слова Аморима.Бразильский дипломат подчеркнул, что решение Лулы о проведении 8 сентября внеочередного саммита связано с усилением торгового давления со стороны США, которые ввели новые тарифы на бразильские товары.По словам советника Лулы да Силвы, Бразилия и Китай намерены углублять сотрудничество в различных областях, прежде всего в экономике, инвестициях и финансах. В перспективе сотрудничество может распространиться и на военную сферу. В Пекине он вручил лидеру Китая письмо от президента Бразилии, посвящённое развитию стратегического партнерства и глобальной реформе управления.По мнению Аморима, система многосторонних международных отношений находится в глубоком кризисе, в связи с чем странам БРИКС необходимо активнее координировать свои позиции.Ранее советник Лулы да Силвы присутствовал на военном параде в Китае, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны. В Пекине он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединились ещё несколько стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
новости, бразилия, луис инасиу лула да силва, китай, си цзиньпин, брикс, украина.ру
Новости, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Китай, Си Цзиньпин, БРИКС, Украина.ру

03:42 05.09.2025
 
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное
Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом советник главы бразильского государства Селсу Аморим сообщил в интервью газете O Globo
"Си (Цзиньпин) подтвердил, что примет участие в заседании БРИКС по видеоконференции, созванном президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой для обсуждения мер по противодействию пошлинам и укреплению многосторонней системы с упором на Всемирную торговую организацию", — говорится в материале газеты со ссылкой на слова Аморима.
Бразильский дипломат подчеркнул, что решение Лулы о проведении 8 сентября внеочередного саммита связано с усилением торгового давления со стороны США, которые ввели новые тарифы на бразильские товары.
По словам советника Лулы да Силвы, Бразилия и Китай намерены углублять сотрудничество в различных областях, прежде всего в экономике, инвестициях и финансах. В перспективе сотрудничество может распространиться и на военную сферу. В Пекине он вручил лидеру Китая письмо от президента Бразилии, посвящённое развитию стратегического партнерства и глобальной реформе управления.
По мнению Аморима, система многосторонних международных отношений находится в глубоком кризисе, в связи с чем странам БРИКС необходимо активнее координировать свои позиции.
Ранее советник Лулы да Силвы присутствовал на военном параде в Китае, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны. В Пекине он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединились ещё несколько стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
