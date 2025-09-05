https://ukraina.ru/20250905/si-tszinpin-primet-uchastie-vo-vneocherednom-sammite-briks--sovetnik-prezidenta-brazilii-1068184711.html

Си Цзиньпин примет участие во внеочередном саммите БРИКС — советник президента Бразилии

Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом советник главы бразильского государства Селсу Аморим сообщил в интервью газете O Globo

"Си (Цзиньпин) подтвердил, что примет участие в заседании БРИКС по видеоконференции, созванном президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой для обсуждения мер по противодействию пошлинам и укреплению многосторонней системы с упором на Всемирную торговую организацию", — говорится в материале газеты со ссылкой на слова Аморима.Бразильский дипломат подчеркнул, что решение Лулы о проведении 8 сентября внеочередного саммита связано с усилением торгового давления со стороны США, которые ввели новые тарифы на бразильские товары.По словам советника Лулы да Силвы, Бразилия и Китай намерены углублять сотрудничество в различных областях, прежде всего в экономике, инвестициях и финансах. В перспективе сотрудничество может распространиться и на военную сферу. В Пекине он вручил лидеру Китая письмо от президента Бразилии, посвящённое развитию стратегического партнерства и глобальной реформе управления.По мнению Аморима, система многосторонних международных отношений находится в глубоком кризисе, в связи с чем странам БРИКС необходимо активнее координировать свои позиции.Ранее советник Лулы да Силвы присутствовал на военном параде в Китае, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны. В Пекине он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединились ещё несколько стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

