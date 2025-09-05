Мендкович: Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении — ответ на агрессию США и цветные революции - 05.09.2025 Украина.ру
Мендкович: Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении — ответ на агрессию США и цветные революции
Мендкович: Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении — ответ на агрессию США и цветные революции - 05.09.2025 Украина.ру
Мендкович: Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении — ответ на агрессию США и цветные революции
Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина по созданию справедливой системы глобального управления является ответом на неспособность США обеспечить мировую стабильность и остановить агрессию, что вынуждает Россию, Китай и Индию самостоятельно заниматься вопросами коллективной безопасности
2025-09-05T06:30
2025-09-05T06:30
новости
индия
сша
китай
никита мендкович
си цзиньпин
дональд трамп
шос
брикс
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067972074_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_ae5ca00009ca37d8f654ed6d746b6269.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Эксперт подчеркнул, что Запад продолжает относиться к Индии как к "бывшей и будущей колонии", не воспринимая ее как полноценного игрока, что ускоряет процесс создания альтернативной системы безопасности. Агрессивные действия администрации президента США Дональда Трампа лишь укрепляют сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС."США, являющиеся основной страной-агрессором, не могут выполнять эти задачи, хотя провозглашали их взятие на себя. Поэтому Россия, Китай и Индия вынуждены озаботиться вопросами коллективной безопасности", — заявил Мендкович.Политолог напомнил о практике цветных революций, показавших необходимость наведения международного порядка, и отметил, что работа по созданию новой системы ведется уже сейчас."Ту же Индию на Западе не воспринимают как полноценного игрока. К ней по-прежнему относятся как к бывшей и будущей колонии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, индия, сша, китай, никита мендкович, си цзиньпин, дональд трамп, шос, брикс
Новости, Индия, США, Китай, Никита Мендкович, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, ШОС, БРИКС

Мендкович: Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении — ответ на агрессию США и цветные революции

06:30 05.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина по созданию справедливой системы глобального управления является ответом на неспособность США обеспечить мировую стабильность и остановить агрессию, что вынуждает Россию, Китай и Индию самостоятельно заниматься вопросами коллективной безопасности
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Эксперт подчеркнул, что Запад продолжает относиться к Индии как к "бывшей и будущей колонии", не воспринимая ее как полноценного игрока, что ускоряет процесс создания альтернативной системы безопасности. Агрессивные действия администрации президента США Дональда Трампа лишь укрепляют сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС.
"США, являющиеся основной страной-агрессором, не могут выполнять эти задачи, хотя провозглашали их взятие на себя. Поэтому Россия, Китай и Индия вынуждены озаботиться вопросами коллективной безопасности", — заявил Мендкович.
Политолог напомнил о практике цветных революций, показавших необходимость наведения международного порядка, и отметил, что работа по созданию новой системы ведется уже сейчас.
"Ту же Индию на Западе не воспринимают как полноценного игрока. К ней по-прежнему относятся как к бывшей и будущей колонии", — резюмировал собеседник издания.
В чём заключается инициатива Китая о глобальном управлении, которую поддержал Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
3 сентября, 20:18
Китайская инициатива о глобальном управлении: Путин поддержал многополярный мирПрезидент России Владимир Путин поддержал инициативу Китая о глобальном управлении, направленную на создание более справедливого мирового порядка. Об этом сообщил 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
