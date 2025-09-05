https://ukraina.ru/20250905/mendkovich-initsiativa-si-tszinpina-o-globalnom-upravlenii--otvet-na-agressiyu-ssha-i-tsvetnye-1068144568.html
Мендкович: Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении — ответ на агрессию США и цветные революции
Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина по созданию справедливой системы глобального управления является ответом на неспособность США обеспечить мировую стабильность и остановить агрессию, что вынуждает Россию, Китай и Индию самостоятельно заниматься вопросами коллективной безопасности
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Эксперт подчеркнул, что Запад продолжает относиться к Индии как к "бывшей и будущей колонии", не воспринимая ее как полноценного игрока, что ускоряет процесс создания альтернативной системы безопасности. Агрессивные действия администрации президента США Дональда Трампа лишь укрепляют сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС."США, являющиеся основной страной-агрессором, не могут выполнять эти задачи, хотя провозглашали их взятие на себя. Поэтому Россия, Китай и Индия вынуждены озаботиться вопросами коллективной безопасности", — заявил Мендкович.Политолог напомнил о практике цветных революций, показавших необходимость наведения международного порядка, и отметил, что работа по созданию новой системы ведется уже сейчас."Ту же Индию на Западе не воспринимают как полноценного игрока. К ней по-прежнему относятся как к бывшей и будущей колонии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Эксперт подчеркнул, что Запад продолжает относиться к Индии как к "бывшей и будущей колонии", не воспринимая ее как полноценного игрока, что ускоряет процесс создания альтернативной системы безопасности. Агрессивные действия администрации президента США Дональда Трампа лишь укрепляют сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС.
"США, являющиеся основной страной-агрессором, не могут выполнять эти задачи, хотя провозглашали их взятие на себя. Поэтому Россия, Китай и Индия вынуждены озаботиться вопросами коллективной безопасности", — заявил Мендкович.
Политолог напомнил о практике цветных революций, показавших необходимость наведения международного порядка, и отметил, что работа по созданию новой системы ведется уже сейчас.
"Ту же Индию на Западе не воспринимают как полноценного игрока. К ней по-прежнему относятся как к бывшей и будущей колонии", — резюмировал собеседник издания.