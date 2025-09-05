https://ukraina.ru/20250905/aleksandr-kamkin-germaniya-otmenila-dolgovoy-tormoz-chtoby-podgotovitsya-k-voyne-cherez-pyat-let-1068223270.html

Александр Камкин: Германия отменила долговой тормоз, чтобы подготовиться к войне через пять лет

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин.- Александр Константинович, политические новости иногда ужасают, а иногда веселят. Польша и Финляндия начали создавать болотный пояс НАТО, пишет издание Politico. Высушенные торфяники наполняют водой, что с одой стороны, поправить экологию, а с другой, защититься от злой России. Для чего все это делается?- Это милитаристский популизм. Создавая болотный занавес, они делают не только более сложным гипотетическое продвижение российских войск, но и усложняют свое наступление на Россию. Придется по собственному болоту чавкать. Поэтому без улыбки это не воспринимается.С другой стороны, направление на милитаризацию Европы очевидно. Не могу согласиться со своими коллегами, в частности, из Академии ИМЭМО, которые говорят, что европейцы отдали все, поэтому Европа неспособна к войне с Россией.Сегодня европейцам еще нужно многое сделать, чтобы наточить зубы, но общая тенденция прослеживается. Кроме того, из современного вооружения Украине не так уж много передали. В товарных количествах передали устаревшие танки "Леопард-1" и БМП "Мардер". Но самое современное оружие ни Германия, ни Франция, ни Норвегия не передавали.Намеренная милитаризация политики проходит в двух стадиях. Первая это установление жесткой диктатуры внутри ЕС, подавление инакомыслящих, запрет политических партий оппозиционного толка, печатных изданий, уже пытались закрыть журнал Compact в Германии.Фашизация и милитаризация идут рука об руку. Второй этап — это внешняя экспансия, потому что на фоне угасания экономики Европы снижается благосостояние людей. Фридрих Мерц уже признал, что социальные стандарты прошлой Германии уже не могут быть воспроизведены.Германия всегда была экономическим локомотивом ЕС, поэтому если у нее дела настолько плохи, то у других европейских стран еще хуже.Еще один тревожный симптом – еще в начале года правительство ФРГ отменило "долговой тормоз". Это значит, что Германия может брать огромное количество внешних займов не только для помощи киевскому режиму, но и для разгона собственного ВПК. Кроме того, происходит переход к военной службе по шведскому образцу, когда всех выпускников школ подвергают медосвидетельствованию, но пока военная служба на добровольной основе. Но это пока.- Зачем все это делается, ведь от всех 18 пакетов санкций стало плохо жить именно процветающей Европе?- Проблема в том, что делать с этими обнищавшими европейцами. Европой руководит узкая, но очень гадкая прослойка евробюрократов, которым нет дела до своих национальных государств. Европейцы видят окно возможностей, которое откроется через пять лет, когда мир пойдет вразнос, ведь Украина — это увертюра к большому переделу. К экспансии на восток их подталкивает целый ряд факторов, в том числе и нынешняя американская администрация. Мы видим целый курс на сознательное ухудшение отношений с Россией Брюсселя и других европейских столиц. Германия и другие страны низвели отношения с Россией к даже худшему уровню, чем во времена холодной войны.Европейцы от либералов и пацифистов, которые учили нас жить, постепенно возвращаются к коричневому обличью.- Президент Польши Кароль Навроцкий объявил войну бандеровщине, но при этом Варшава продолжает поддерживать киевский режим. Как все это сочетается?- Польша являет собой редкое исключение в европейском концерте государств, потому что она одинаково сильно ненавидит всех своих соседей. От немцев требуют репараций, русским не могут простить разделы Польши и того, что гнали поляков в 17 веке из Москвы. Украинцам не могут простить то, что Хмельницкий бил поляков под Желтыми Водами. Иногда поляки ненавидят даже самих себя.Попытки обуздать разгул бандеровщины обусловлены исторически. Это и Волынская резня, и другие преступления УПА*. Но отрицательное отношение к российскому государству в польском истеблишменте еще сильнее. Попытки дать по пятачкам украинским националистам для нас выглядят положительно, но градус русофобии в Польше значительно выше, чем градус бандерофобии. Не надо обольщаться.- На днях исполнилось 10 лет миграционному кризису в Германии, который спровоцировали еще при Ангеле Меркель. Можно ли сказать, что это хороший урок для России относительно того, как не надо делать? - Это не просто урок, а серьезное предупреждение. В различных наших ведомствах и организациях по вопросам миграции до сих пор сидят люди, которые живут нарративами, полученными во время их стажировок в Европе. "Без миграции русскую экономику не поднять никак. Мигранты – это ценнейшие специалисты". Но почитайте криминальные сводки. Издержки от этих "специалистов" порой перевешивают их вклад в российскую экономику. Конечно, не Меркель открыла этот ящик Пандоры. Правительство ФРГ еще в конце 1960 годов начала завозить гастарбайтеров из Турции. Потом к ним добавились югославы и греки. Потом пошел Ближний Восток и Северная Африка. И теперь уже около 25% граждан Германии – либо приехавшие иностранцы, либо выходцы из иммигрантских семей. Мы видим "ночь длинных рук" в Кельне в 2016 году. Мы видим разгул этнических банд. В некоторых городах нередки массовые драки стенка на стенку между 200 курдскими и турецкими подростками. Многие мигранты в Европе сознательно не учат языки государств, в которых они родились. Создают закрытые этнические анклавы и даже штурмуют политику. В Германии в 2022 году уже создали партию из числа этнических турков, которую прямо называют "правой рукой Эрдогана". К сожалению, у нас в стране эти тенденции носят догоняющее развитие. Нам тоже грозят проблемы, с которыми сталкивается Европа. У нас уже началось создание параллельных миров в экономике и культуре. Эти проблемы надо решать.- Переговоры по Украине уперлись в вопросы о гарантиях безопасности. Как именно "коалиция желающих" использует эту карту в своих интересах?- Как шулер в покерном клубе. Они пытаются внушить Зеленскому, что за ним стоит вся Европа. Поэтому киевский режим не идет ни на какие компромиссы с Россией. Вроде бы Путин и Трамп на Аляске о чем-то договорились, но Зеленский по указке европейцев приехал в Вашингтон и сказал: "Никакого статуса русского языка и православной церкви. Никакой федерализации".Уже есть информация, что мощи святых из Киево-Печерской Лавры переправляют во Львов и передают униатам. Причем буквально вырывают и волокут по земле. Так поступали только безбожники в начале 1920х годов.Повторюсь, недоговороспособность Украины – это прямое следствие позиции "коалиции желающих, но не могущих", которые взяли курс на углубление конфликта. Несмотря на позицию США, которые в политическом плане отходят от украинской проблемы, но хотят продолжить на ней зарабатывать.- Каким может быть следующий этап переговоров по Украине на высшем уровне? Или об этом рано еще говорить, потому что стороны совсем к нему не готовы?- Пока рано говорить о встрече президентов двух стран. Сначала будут технические переговоры по гуманитарным вопросам. Возможны какие-то подготовительные решения. Но в целом у киевского режима нет воли к реальному диалогу. Он только торпедирует переговорный процесс своей негибкой позицией.*организация запрещена в России.

