“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам - 04.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250904/sokhranit-genofond-ili-izbezhat-skandala-ekspert-o-schedrosti-kieva-k-prizyvnikam-1068085310.html
“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам
“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам - 04.09.2025 Украина.ру
“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам
Решение украинских властей разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет связано со страхом перед общественной реакцией и крайней истощенностью этой мобилизационной прослойки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-09-04T04:30
2025-09-04T04:30
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
ростислав ищенко
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067995435_0:0:1260:709_1920x0_80_0_0_cfe4d39d320eab81106c7633eff6e82d.jpg
По словам эксперта, данный возрастной диапазон на Украине сильно "прорежен", и его призыв даст "слишком много шума и слишком мало шерсти".Ищенко отметил, что реальная демографическая ситуация на Украине остается неизвестной, но годы вывоза за рубеж подростков 15-17 лет привели к тому, что когорта 18-20 летних сейчас представлена в стране в ограниченном количестве.Он также предположил, что у Владимира Зеленского могут быть данные о возможной негативной реакции общества на мобилизацию самой молодой части населения, которую во многих странах, включая Россию, все еще воспринимают как "детей"."Короче говоря, у решения выпустить 18-22 летних есть две причины. Во-первых, Зеленский просто боится. Во-вторых, эти возраста слишком уж проредили. И если их начать призывать, то будет слишком много шума и слишком мало шерсти", — заявил Ищенко.Эксперт напомнил, что, несмотря на давление европейских партнеров, Зеленский так и не объявил тотальную мобилизацию молодежи, прикрываясь высокоморальными заявлениями о необходимости "сохранения генофонда". Однако, по оценкам западных демографов, украинцы как нация все равно могут прекратить существование к концу XXI века."Как бы там ни было, это хорошо. Хоть кто-то сможет спастись", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250903/zelenskiy-boitsya-chto-emu-otrubyat-bashku-za-otstuplenie-iz-donbassa--sorokin-1068037698.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067995435_153:0:1113:720_1920x0_80_0_0_0f498420583a8abecab54181893f103b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, ростислав ищенко, мобилизация
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, мобилизация

“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам

04:30 04.09.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Решение украинских властей разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет связано со страхом перед общественной реакцией и крайней истощенностью этой мобилизационной прослойки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, данный возрастной диапазон на Украине сильно "прорежен", и его призыв даст "слишком много шума и слишком мало шерсти".
Ищенко отметил, что реальная демографическая ситуация на Украине остается неизвестной, но годы вывоза за рубеж подростков 15-17 лет привели к тому, что когорта 18-20 летних сейчас представлена в стране в ограниченном количестве.
Он также предположил, что у Владимира Зеленского могут быть данные о возможной негативной реакции общества на мобилизацию самой молодой части населения, которую во многих странах, включая Россию, все еще воспринимают как "детей".
"Короче говоря, у решения выпустить 18-22 летних есть две причины. Во-первых, Зеленский просто боится. Во-вторых, эти возраста слишком уж проредили. И если их начать призывать, то будет слишком много шума и слишком мало шерсти", — заявил Ищенко.
Эксперт напомнил, что, несмотря на давление европейских партнеров, Зеленский так и не объявил тотальную мобилизацию молодежи, прикрываясь высокоморальными заявлениями о необходимости "сохранения генофонда". Однако, по оценкам западных демографов, украинцы как нация все равно могут прекратить существование к концу XXI века.
"Как бы там ни было, это хорошо. Хоть кто-то сможет спастись", — резюмировал собеседник издания.
- РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Вчера, 05:15
Зеленский боится, что ему "отрубят башку" за отступление из Донбасса — СорокинОсновным препятствием для вывода украинских войск из Донбасса являются не глобалисты, а ультраправые националисты, которые могут физически устранить Владимира Зеленского в случае отдачи такого приказа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийРостислав Ищенкомобилизация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:38Станислав Крапивник: Пока США терпят крах в Тихоокеанском регионе, Россия идет на Славянск и Краматорск
05:37Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ
05:36Трамп закручивает гайки, Европа готовит войска. Украина в международном контексте
05:30Предоставляет площадку и экспертизу: Куприянов о роли России в китайско-индийских отношениях
05:00Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев
04:33Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам
04:10"Гарантии безопасности" Украине являются "гарантиями опасности" европейскому континенту — МИД РФ
04:00Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса
03:47ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо
03:06Аэропорт Сочи открыли, Волгоградский пока закрыт на взлёт и посадку
02:54Пророческий мультфильм "Каиновы слёзы" (1981) о не меняющемся веками облике бандеровца-самостийника
02:44Наиболее значимые события 3 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
02:31Объекты ВСУ в Одессе вновь под ударами "Гераней"
02:05Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Сочи
01:55Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области
01:42КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства — ЦТАК
01:21Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда
01:14Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
01:05Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Лента новостейМолния