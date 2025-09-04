https://ukraina.ru/20250904/sokhranit-genofond-ili-izbezhat-skandala-ekspert-o-schedrosti-kieva-k-prizyvnikam-1068085310.html

“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам

Решение украинских властей разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет связано со страхом перед общественной реакцией и крайней истощенностью этой мобилизационной прослойки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

По словам эксперта, данный возрастной диапазон на Украине сильно "прорежен", и его призыв даст "слишком много шума и слишком мало шерсти".Ищенко отметил, что реальная демографическая ситуация на Украине остается неизвестной, но годы вывоза за рубеж подростков 15-17 лет привели к тому, что когорта 18-20 летних сейчас представлена в стране в ограниченном количестве.Он также предположил, что у Владимира Зеленского могут быть данные о возможной негативной реакции общества на мобилизацию самой молодой части населения, которую во многих странах, включая Россию, все еще воспринимают как "детей"."Короче говоря, у решения выпустить 18-22 летних есть две причины. Во-первых, Зеленский просто боится. Во-вторых, эти возраста слишком уж проредили. И если их начать призывать, то будет слишком много шума и слишком мало шерсти", — заявил Ищенко.Эксперт напомнил, что, несмотря на давление европейских партнеров, Зеленский так и не объявил тотальную мобилизацию молодежи, прикрываясь высокоморальными заявлениями о необходимости "сохранения генофонда". Однако, по оценкам западных демографов, украинцы как нация все равно могут прекратить существование к концу XXI века."Как бы там ни было, это хорошо. Хоть кто-то сможет спастись", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться читайте на сайте Украина.ру.

