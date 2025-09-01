https://ukraina.ru/20250901/1067847933.html

Ростислав Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться

Ростислав Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться - 01.09.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться

У решения выпустить из Украины 18-22 летних есть две причины. Во-первых, Зеленский просто боится. Во-вторых, эти возраста слишком уж проредили. И если их начать призывать, то будет слишком много шума и слишком мало шерсти. Как бы там ни было, это хорошо. Хоть кто-то сможет спастись

2025-09-01T06:19

2025-09-01T06:19

2025-09-01T06:19

интервью

россия

европа

сша

владимир зеленский

дональд трамп

виктор орбан

ес

миа "россия сегодня"

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_f7c442e4b0beb1bdfa2a6bc981e2c1f5.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее киевский режим в очередной раз атаковал нефтепровод "Дружба". Зеленский прямо заявляет, что продолжит бить по нему до тех пор, пока Венгрия будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Трамп негодует. В Словакии говорят, что Зеленский и его люди сошли с ума. Орбан угрожает Украине долгими последствиями.- Ростислав Владимирович, неужели Зеленский вообще ничего не боится? Он действительно думает, что кроме громких заявлений ничего не будет?- Наверное, чего-то Зеленский боится. Но гнева Орбана он боится в последнюю очередь. Да и гнева Трампа тоже. Тем более, Трамп на него уже гневался.Когда Трамп встретился с Путиным на Аляске, он вызвал Зеленского с европейцами в Вашингтон и начал им объяснять: "Мы тут уже почти договорились с Путиным о том, как можно мир заключить". Но потом они уехали из Вашингтона и хором сказали: "Мы на все вопросы Трампа ответили "нет"".То есть у Зеленского есть консолидированная позиция Европы и его личная позиция по поводу того, что никакого мира. Почему она такая? Мы об этом уже сто раз говорили. Для европейских лидеров мир означает поражение. Для Зеленского это означает то же самое. Поэтому они собираются дальше бороться с Россией.Но при всем своем врожденном нахальстве они понимают, что своими силами они бороться с Россией не могут, поэтому им нужна поддержка США. А США собираются стабилизировать ситуацию с Россией, чтобы бороться с Китаем. Трамп и Вэнс уже прямо заявляют, что где-то через полгода Америка полностью уйдет из Украины, повесит ее на европейцев, а потом будет заниматься своими делами на Дальнем Востоке.То есть у европейцев осталось полгода, чтобы развернуть ситуацию в диаметрально противоположном направлении. Им надо, чтобы США остались и поддерживали их в борьбе с Россией. А как это сделать, если Трамп против? У него сейчас есть серьезная опора в Конгрессе, а промежуточные выборы только в 2026 году.Понятное дело, что США не могут просто так уйти из Европы и оставить ее России. Им она нужна как плацдарм и как партнер. Да, это партнер, которого едят, но это все равно партнер. Функции Европы за столом меняются, но она все равно за столом остается. Поэтому европейцы (это начали англичане, а остальные потом подхватили) провоцируют прямую войну европейских стран с Россией.Сначала можно послать на войну кого-то поменьше, а потом – кого-то побольше. Франция и Великобритания сами воевать не хотят. Они ядерные государства и боятся, что конфликт выйдет за рамки разумного. А Польша и Германия пусть воюют. Успешно/неуспешно – неважно. Они понимают, что Москву никто не захватит, а территориальные потери Европа понесет. Просто им нужен повод, чтобы обратиться к США как к члену НАТО и сказать: "Все. У нас война с Россией. Вы нас не бросите".А если США все же бросит Европу, Европа постепенно перейдет под российский контроль, а США станут региональной державой на уровне Северной Америки (из Тихого океана их Китай будет вытеснять).Повторюсь, Европа провоцирует войну, а Зеленский открыто говорит Орбану: "Плевал я на тебя и на твоего Трампа. Что ты мне сделаешь? На Закарпатье нападешь? Так нам все равно, кто его заберет: ты или Россия. Мы все равно до последнего украинца собираемся воевать. Нам это даже выгодно будет. Скажем, что нам венгры в тыл ударили, когда мы почти победили".И даже если Европа не победит при поддержке США, то они уверены, что не проиграют. Они считают, что возникнет позиционный тупик, который приведет к компромиссному миру, в результате чего Европа как-то компенсирует свои потери в борьбе с Россией.И то, что делает Зеленский – не его личная инициатива. Это согласовано с европейцами.- Вы упомянули Польшу. Так вот пока она ужесточает правила для украинских беженцев, депортирует за бандеровскую символику и объявила, что с 1 октября приостановит финансирование "Старлинка".- "Не надо путать свою шерсть с государственной". Про "Старлинк" сказала не Польша, а новоизбранный президент Польши. Внешняя политика Польши определяется правительством, которая в оппозиции к новоизбранному президенту. И совсем не факт, что его идеи будут реализованы. Пока он просто заблокировал дальнейшее финансирование не только украинской оборонки, но и украинцев, которые в Польше живут.Пока поляки это поддерживают. Из-за того, что польское общество "осчастливили" несколькими миллионами украинцев, которые стали учить их жизни, антибандеровские лозунги там востребованы. Но у Туска есть широкое пространство для маневра. Неслучайно они вытеснили "ПиС", опираясь на поддержку европейцев.И они говорят: "Да, на Украине бандеровцы. Мы их не любим. Но они воюют с русскими. А когда русские их победят, то придут за нами. Поэтому надо бандеровцам помогать".И значительная часть польского общества эту идею тоже воспринимает."Бандеровцев мы не любим. Русских тоже. Они друг друга убивают. Пускай. Тем более, уже деньги платить перестали. Только логистику обеспечиваем".Конечно, в Польше часто меняется внутриполитическая расстановка сил. Там фактически действует французская система "сильный президент-сильное правительство". Если президент и правительство принадлежат разным партиям, обстановка в стране не всегда стабильна. Зато русофобская политика Польши стабильна всегда.Даже у "ПиС" противоречия с Евросоюзом возникали по миграционному вопросу и по вопросу традиционных ценностей, но не по вопросу России.Да, Польша стала значительно осторожнее с 2023 года, когда они собирались откупоривать шампанское и проводить парад на Красной Площади. Когда они поняли, что парад может состояться в Варшаве, то в 2024 году они прямо сказали Макрону, что польских солдат на Украине не будет. Но в общем маневре Европы по провоцированию войны с Россией, чтобы США продолжали их поддерживать, они принимают активное участие. И Украину они продолжают поддерживать как государство. Не закрыли же они хаб в Жешуве.Я вам больше скажу. Прекращение финансирования украинским мигрантам не имеет ничего общего с прекращением поддержки Украины. Более того, нам это невыгодно, потому что чем больше украинцев уедут в Польшу, тем меньше их будет на фронте. А если будет закрыт хаб в Жешуве, украинский вопрос решится очень быстро, потому что другую логистику наладить невозможно. Пока этого нет.Поэтому рассчитывать на то, что поляки так возненавидят бандеровцев, что полюбят Россию, не приходится.- Насчет людей на фронте. Украинское правительство все-таки разрешило выезжать за границу парням в возрасте от 18 до 22 лет. С чего вдруг такой аттракцион неслыханной щедрости? Как это скажется на мобилизационном потенциале киевского режима?- Мы ведь сейчас незнакомы со структурой украинского общества. Мы не знаем, сколько людей оттуда уже выехало. При этом ребят от 15 до 17 лет вывозили из страны все последние годы. То есть те, кому сейчас исполнилось 18-20 лет, представлены на Украине в ограниченном количестве. Насколько эффективен этот мобилизационный ресурс – мы не знаем.Кроме того, мы не знаем, насколько устойчиво чувствует себя Зеленский. Во всяком случае мобилизацию 18-25 летних, как от этого требовали его европейские друзья, он так и не объявил. Зеленский делал высокоморальную мордочку и говорил: "Мне необходимо сохранить украинский генофонд. Иначе всех перебьют и вообще никого не останется".Хотя на Украине и так никого не останется. Даже по самым оптимистичным оценкам западных демографов украинцы должны прекратить существовать как нация к концу 21 века.Может быть, у Зеленского есть конкретные данные относительно того, какая может быть реакция населения на мобилизацию молодежи. Все-таки для современного общества 18-25 – летние считаются еще детьми. Даже у нас в Госдуме обсуждается вопрос о компенсации родителям за детей, которые учатся в вузе, хотя они совершеннолетние и формально сами за себя отвечают.Короче говоря, у решения выпустить 18-22 летних есть две причины. Во-первых, Зеленский просто боится. Во-вторых, эти возраста слишком уж проредили. И если их начать призывать, то будет слишком много шума и слишком мало шерсти.Как бы там ни было, это хорошо. Хоть кто-то сможет спастись.О других политических аспектах украинского конфликта - в интервью Руслана Сафарова: Трампа может устроить такая война на Украине, которая разорит, но не уничтожит Европу

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20250828/oleg-nemenskiy-evropa-zhdet-chto-rossiya-budet-legkoy-dobychey-v-bolshoy-voyne-kotoruyu-sprovotsiruet-1067749717.html

россия

европа

сша

польша

венгрия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, виктор орбан, ес, миа "россия сегодня", украина.ру, сво, польша, венгрия, мобилизация, украина