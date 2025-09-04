https://ukraina.ru/20250904/opyat-ganba-rada-prinyala-zakon-o-dezertirstve-na-fone-grandioznykh-khischeniy-1068152346.html

Опять "ганьба!": Рада приняла закон о дезертирстве на фоне грандиозных хищений

Верховная Рада Украины восстановила уголовную ответственность за дезертирство и самовольное оставление части военнослужащими ВСУ. В то же время чиновникам, которых обвинили в воровстве денег на фортификации, разрешили не отвечать на вопросы

В Полтавской области 200 из 400 млн гривен, выделенных на строительство фортификационных сооружений, куда-то пропали. Депутаты Верховной Рады считают, что экс-глава Финмониторинга Филипп Пронин и и.о. начальника Полтавской областной администрации Владимир Когут, говоря по-простому, освоили "лишние" деньги на контрактах, заключённых по завышенным ценам. Фортификации на временно оккупированной Украиной части ДНР якобы построены не были, а окопы стали братскими могилами для военнослужащих ВСУ. Фигурантов скандала вызвали в украинский парламент для пояснений 4 сентября.Экс-глава Финмониторинга Пронин выступил перед депутатами без какой-либо процедуры. По его словам, некоторые народные избранники распространили недостоверную информацию. Пока Пронин показывал с трибуны картинки проектов, два депутата растянули перед ним баннер с надписью: "Настоящая цена украденных 200 млн на фортификациях — жизни тысяч воинов". — Я пришёл прокомментировать некоторые вещи… — сказал Пронин. — Ворюга! — выкрикнули ему из зала. — …что из-за нехватки фортификаций эти позиции мы утратили, и их занял противник, — продолжил он. — А не так? — крикнули из зала.— Это недостоверная информация, — заключил Пронин. — Ганьба! Ганьба! — ответили депутаты. — Ганьба тем, кто крадёт!Неправда это только потому, что проектную документацию согласовывали, на неё получали положительное заключение экспертов госпредприятия "Укрдержбудэкспертиза". Пронин заявил, что лично контролировал ход строительства вместе с сотрудниками военно-гражданской администрации и военными инженерами Минобороны Украины. — Так что заявления о воровстве 200 млн гривен не соответствуют действительности, — заявил Пронин. — Общая стоимость проекта — 375 млн гривен, сэкономлено 5,5 млн гривен.Пронин показал фотографии взводно-опорных и командных пунктов. Его сторонники из числа депутатов предлагали недовольным самим поехать и посмотреть на объекты фортификации (надо полагать, на их остатки на территории России). Однако вопросы Пронину задать никому не разрешили, потому и его выступление было оформлено ненадлежащим образом. Получилось так, что какой-то гость пришёл в Раду и ему просто дали несколько минут у трибуны.Не ответил бы на вопросы депутатов и глава украинского парламента Руслан Стефанчук. Спикер Верховной Рады, которая на два года пересидела свои полномочия, на заседания не ходит.Ещё пять минут парламент отвёл на выступление, как выразились некоторые депутаты, подельника Пронина — Владимира Когута. Чиновник уложился в три минуты, и за это время он посоветовал членам парламента посмотреть прямые трансляции с заседаний проектной группы. — Есть личный вопрос! — крикнули из зала.— Без вопросов, — ответили депутатам.Так что никто не ответил Верховной Раде, как так получилось, что тендер на строительство выиграла фирма, которая покупала железобетонные "зубы дракона" по 500 гривен, а перепродавала за несколько тысяч.Ну а так как парламентским путём установлено, что всё это — враньё и неправда, депутаты нашли практическое решение проблемы бегства военнослужащих с позиций. Рада просто приняла закон о возобновлении уголовной ответственности за самовольное оставление частей и дезертирство. Раньше суд мог решить не наказывать военнослужащего за "самоволку" в первый раз, теперь нет. Всё должно происходить по обоюдному согласию — и командира, от которого сбежал подчинённый, и подчинённого, который к этому командиру должен вернуться. Письменное прошение прокурору пишет кто-то из согласованного круга офицеров, и тогда "залётного" могут вернуть обратно.Причём основными причинами для самовольного оставления части или места службы называют две. Первая — мобилизованные военнослужащие не хотят воевать за эту власть. В частности, вот за таких депутатов, парламент, правительство и руководителя государства. Вторая — из-за командиров-мясников, которые могут за несколько дней "обнулить" несколько сотен вышеуказанных неблагонадёжных украинцев.Вот поэтому то, что происходит в украинском парламенте, можно назвать верхом цинизма и истинным отношением этой власти к гражданам. Под чаёк-кофеёк депутаты устраивают политические шоу, расследуют коррупцию и сами создают новые для неё предпосылки.Не наказан никто из тех, кто разворовал деньги, выделенные на строительство фортификаций, посетовала депутат София Федина. Где-то есть укрепления советского типа, а где-то их вовсе нет. В то же время российские войска "строят специфические фортификации, где теряются дроны". А украинские позиции становятся могильниками для украинских военнослужащих. "Так может, действительно нужно делать то, что нужно, а не заниматься репрессиями оппозиции, журналистов или военных?" — спросила Федина.И парламент восстановил уголовную ответственность, благодаря чему теперь командиры-мясники смогут ещё снимать дань с подчинённых за "самоволку". И здесь коррупционных возможностей ещё больше, чем со строительства каких-то фортификаций за 400 млн гривен.А пока за всем этим граждане Украины не могут наблюдать. 4 сентября исполнился год, как украинские власти запретили вести прямые трансляции заседаний парламента. В годовщину, правда, депутаты приняли постановление о возобновлении новостей из Рады, которое должно было вступить в силу сей же час.Но не вступит. Для этого нужна подпись спикера Руслана Стефанчука, а его нет. А потом нужна ещё одна подпись — Владимира Зеленского. Так что можно с уверенностью заявить, что большинство украинцев просто не знают, что происходит в их стране. А некоторые и лишены возможности посмотреть, кого же их заставляют защищать с оружием в руках и за кого отдавать свои жизни.

