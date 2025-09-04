Мир – последнее, чего хочет США: Крапивник о панике в рядах ВСУ и страхе Польши перед Германией - 04.09.2025 Украина.ру
Мир – последнее, чего хочет США: Крапивник о панике в рядах ВСУ и страхе Польши перед Германией
Мир – последнее, чего хочет США: Крапивник о панике в рядах ВСУ и страхе Польши перед Германией
Офицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в студии Украина.ру рассказал, как Трамп помирил Индию и Китай и объяснил, почему США — главный тормоз развития Латинской Америки, а Британия находится на грани гражданской войны
2025-09-04T14:47
2025-09-04T14:47
видео
сша
польша
германия
дональд трамп
станислав крапивник
шос
вооруженные силы украины
00:24 – Саммит ШОС и большой передел мира.02:31 – Противопоставление ШОС и ЕС.05:18 – Позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.08:40 – Обстановка на фронте.14:43 – Введение западных миротворцев на Украину.23:34 – Вторжение США в Венесуэлу.
видео, сша, польша, германия, дональд трамп, станислав крапивник, шос, вооруженные силы украины, видео
Видео, США, Польша, Германия, Дональд Трамп, Станислав Крапивник, ШОС, Вооруженные силы Украины

Мир – последнее, чего хочет США: Крапивник о панике в рядах ВСУ и страхе Польши перед Германией

14:47 04.09.2025
 
Офицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в студии Украина.ру рассказал, как Трамп помирил Индию и Китай и объяснил, почему США — главный тормоз развития Латинской Америки, а Британия находится на грани гражданской войны
00:24 – Саммит ШОС и большой передел мира.
02:31 – Противопоставление ШОС и ЕС.
05:18 – Позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
08:40 – Обстановка на фронте.
14:43 – Введение западных миротворцев на Украину.
23:34 – Вторжение США в Венесуэлу.
ВидеоСШАПольшаГерманияДональд ТрампСтанислав КрапивникШОСВооруженные силы Украины
 
