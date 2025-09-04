https://ukraina.ru/20250904/mir--poslednee-chego-khochet-ssha-krapivnik-o-panike-v-ryadakh-vsu-i-strakhe-polshi-pered-germaniey-1068154499.html
Мир – последнее, чего хочет США: Крапивник о панике в рядах ВСУ и страхе Польши перед Германией
Мир – последнее, чего хочет США: Крапивник о панике в рядах ВСУ и страхе Польши перед Германией - 04.09.2025 Украина.ру
Мир – последнее, чего хочет США: Крапивник о панике в рядах ВСУ и страхе Польши перед Германией
Офицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в студии Украина.ру рассказал, как Трамп помирил Индию и Китай и объяснил, почему США — главный тормоз развития Латинской Америки, а Британия находится на грани гражданской войны
2025-09-04T14:47
2025-09-04T14:47
2025-09-04T14:47
видео
сша
польша
германия
дональд трамп
станислав крапивник
шос
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068154003_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2b8735ea4d59cd8753f98340cf4e6f5.jpg
00:24 – Саммит ШОС и большой передел мира.02:31 – Противопоставление ШОС и ЕС.05:18 – Позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.08:40 – Обстановка на фронте.14:43 – Введение западных миротворцев на Украину.23:34 – Вторжение США в Венесуэлу.
сша
польша
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068154003_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c88185706c2709c7ebb61c03376ce0c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, польша, германия, дональд трамп, станислав крапивник, шос, вооруженные силы украины, видео
Видео, США, Польша, Германия, Дональд Трамп, Станислав Крапивник, ШОС, Вооруженные силы Украины
Мир – последнее, чего хочет США: Крапивник о панике в рядах ВСУ и страхе Польши перед Германией
Офицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в студии Украина.ру рассказал, как Трамп помирил Индию и Китай и объяснил, почему США — главный тормоз развития Латинской Америки, а Британия находится на грани гражданской войны
00:24 – Саммит ШОС и большой передел мира.
02:31 – Противопоставление ШОС и ЕС.
05:18 – Позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
08:40 – Обстановка на фронте.
14:43 – Введение западных миротворцев на Украину.
23:34 – Вторжение США в Венесуэлу.