Мир – последнее, чего хочет США: Крапивник о панике в рядах ВСУ и страхе Польши перед Германией

Офицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в студии Украина.ру рассказал, как Трамп помирил Индию и Китай и объяснил, почему США — главный тормоз развития Латинской Америки, а Британия находится на грани гражданской войны

2025-09-04T14:47

видео

сша

польша

германия

дональд трамп

станислав крапивник

шос

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068154003_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2b8735ea4d59cd8753f98340cf4e6f5.jpg

00:24 – Саммит ШОС и большой передел мира.02:31 – Противопоставление ШОС и ЕС.05:18 – Позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.08:40 – Обстановка на фронте.14:43 – Введение западных миротворцев на Украину.23:34 – Вторжение США в Венесуэлу.

2025

Новости

