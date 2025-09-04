https://ukraina.ru/20250904/bank-bezviz-i-gaz-glavnye-itogi-vizita-putina-v-kitay-1068140253.html

Банк, безвиз и газ: главные итоги визита Путина в Китай

Поздним вечером 3 сентября завершился четырёхдневный государственный визит президента Путина в Пекин, где президент посетил саммит ШОС, парад в честь 80-й годовщины разгрома милитаристской Японии, а также провёл массу встреч с коллегами из других стран

Несмотря на окончание визита, тема сотрудничества с Китаем ещё какое-то время будет сохранять присутствие в информационном пространстве в силу начала Восточного экономического форума, где наверняка станут известны детали ряда соглашений. Тем не менее, итог поездки в Китай можно и нужно подвести, заодно проверив корректность гипотез, которые высказал автор в предваряющем саммит ШОС тексте.Итоги саммита ШОСКак и предполагал автор, саммит стал судьбоносным лишь в медийном и символическом аспектах: СМИ заметили заявления участников саммита, обратили внимание на гостей парада, а Дональд Трамп в свойственной ему манере заявил о заговоре против США.Как и предполагалось, особого желания крушить основы миропорядка у участников саммита не было. Итоги, включая поддержанное многими странами предложение председателя Си о глобальном управлении, свидетельствуют о желании сохранить глобализацию в текущем виде, так как она выгодна практически всем участникам, кроме КНДР и Ирана.Собственно, это и отражено в тексте Тяньцзиньской декларации: главы государств-членов ШОС считают необходимым провести реформу ООН для обеспечения "представленности развивающихся стран в органах управления", подтвердили приверженность "равному и полному соблюдению целей и принципов Устава ООН и Хартии ШОС", выступили за "уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего развития".В общем, ревизионистами являются как раз США и ЕС, а не КНР и другие страны ШОС: именно первые рушат глобальный мир, чтобы ослабить своих противников, сумевших получить выгоду от глобализации.И, если вывести за скобки медийные и символические аспекты, то важнейшим итогом саммита стало решение учредить Банк развития ШОС. В Тяньцзиньской декларации этой теме уделено крайне мало внимания, однако, если отталкиваться от слов Владимира Путина, участники ШОС "выступают за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платёжно-расчётной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов".Таким образом, речь идёт о трёх важных моментах.Первый — создание механизма, который позволит инвесторам из стран ШОС вкладываться в российские облигации и наоборот. В теории — сколько на это уйдёт времени, на практике не ясно — в какой-то момент Россия и её компании всё же смогут выпустить облигации в юанях, что позволит в перспективе заменить закрывшийся после начала СВО финансовый рынок Европы и даст возможность привлекать деньги под низкие проценты.Второй — страны ШОС начнут создавать платёжно-расчётную инфраструктуру, возможно, с использованием цифровых валют центральных банков, что сделает её устойчивой к санкционному давлению.И, наконец, появится возможность привлекать финансирование под реализацию инвестпроектов в странах ШОС через банк организации.Впрочем, когда и как начнёт работать Банк развития ШОС, пока не ясно. Также не ясно, о чём говорил и о чём договорился президент Путин с главами других стран, в том числе в формате "лимузинной дипломатии".Итоги взаимодействия с КНРТеперь стоит подвести итоги двусторонних встреч и выходящей за рамки ШОС части визита в КНР.Главное гуманитарное достижение — введение с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года КНР в одностороннем порядке безвизового режима на срок до 30 дней для граждан России, прибывающих в КНР с туристическими или деловыми целями. Это решение сильно облегчит жизнь как туристам, так и бизнесменам, а про жителей Дальнего Востока и вовсе можно не говорить — до этого без виз в КНР могли ездить лишь жители Амурской области. И то на один день и лишь в Хэйхэ.Главный экономический итог, который, впрочем, пока сложно оценить в силу дефицита информации, — подвижки по газопроводу "Сила Сибири". Соглашения по нему нет, контракта на поставку газа также нет, но есть юридически обязывающий меморандум (несмотря на распространённое мнение о том, что меморандумы не имеют юридической силы, это не всегда так). Не стало больше ясности по этой теме и после заявлений главы "Газпрома" Алексея Миллера и президента Путина. Китайские СМИ тему не освещают, но Владимир Путин отметил, что по теме газопровода достигнут консенсус и проект реализуют на рыночных принципах. Что же касается самого газопровода, то его мощность составит 50 млрд м³ в год, а пройдёт он по территории Монголии.Важен проект сразу несколькими аспектами.Во-первых, дополнительные 50 млрд м³ газа означают, что КНР сократит закупки СПГ. В 2024 году США поставили в КНР 26,7 млрд м³ СПГ (или 19,4 млн тонн), в первой половине 2025 года поставки СПГ из США в Китай и вовсе не осуществлялись. Проще говоря, американскому бизнесу нужно будет пересматривать инвестиционные проекты и сильнее окучивать Евросоюз, превращая его в главного покупателя своих энергоносителей, тогда как Россия в перспективе станет важным поставщиком газа для КНР.Во-вторых, "Сила Сибири-2" позволит газифицировать Сибирь и Дальний Восток, которые сейчас в качестве основного энергоносителя используют уголь со всеми вытекающими экологическими последствиями.Кроме того, Россия и Китай договорились увеличить поставки по "Силе Сибири" с 38 млрд до 44 млрд м³, а по "Восточному маршруту" с 10 млрд до 12 млрд м³ газа. Это позволит КНР закрыть растущие потребности в газе и продолжить с Россией торг вокруг параметров "Силы Сибири-2" и условий газового контракта.Впрочем, безвизовым режимом и меморандумом по "Силе Сибири-2" итоги визита не ограничиваются: стороны подписали 22 документа разной юридической силы и степени конкретизации. 