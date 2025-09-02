https://ukraina.ru/20250902/energeticheskie-voyny--indiya-ignoriruet-ssha-kitay-khochet-bolshe-gaza-iz-rossii-1068014486.html

Энергетические войны: Индия игнорирует США, Китай хочет больше газа из России

Энергетические войны: Индия игнорирует США, Китай хочет больше газа из России - 02.09.2025 Украина.ру

Энергетические войны: Индия игнорирует США, Китай хочет больше газа из России

Решение индийских властей не отказываться от энергоносителей из России позволило предотвратить резкий рост мировых цен на нефть после начала конфликта на Украине, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

2025-09-02T06:19

2025-09-02T06:19

2025-09-02T06:19

хроника энергетической войны

эксклюзив

индия

россия

китай

владимир путин

дональд трамп

алексей миллер

газпром

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065794157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea7fe14a97c15f1dbe8bdd67df544418.jpg

Индия аргументировала продолжение закупок российской нефтиПри покупке российской нефти Индия соблюдала все необходимые международные требования, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. Он утверждает, что именно решение индийских властей не отказываться от энергоносителей из России позволило предотвратить резкий рост мировых цен на нефть после начала конфликта на Украине."Некоторые критики утверждают, что Индия превратилась в "прачечную" для российской нефти. Это далеко от истины. Индия уже десятилетиями занимает четвёртое место в мире по экспорту нефтепродуктов — задолго до конфликта в Украине. Более того, сама Европа перешла на индийское топливо после запрета на российскую сырую нефть", — написал министр в статье для газеты The Hindu. Она была опубликована 1 сентября, когда в Пекине на саммите Шанхайской организации сотрудничества встретились лидеры Индии и России — Нарендра Моди и Владимир Путин.О том, что Индия стала "нефтяной прачечной", на прошлой неделе заявил советник Белого дома Питер Наварро. Он раскритиковал индийские компании за закупки нефти из России, заявив, что Индия косвенно причастна к продолжению боевых действий на Украине. С резкими высказываниями в адрес Нью-Дели и других импортёров российской нефти также выступил министр финансов США Скотт Бессент.Сингх Пури отметил, что решение Индии продолжать закупки нефти у России "вызвало много шума в некоторых кругах". При этом, как обратил внимание индийский министр, российская нефть никогда не подвергалась санкциям, в отличие от иранской или венесуэльской. "В отношении нефти действует система ограничений цен G7 и Евросоюза, разработанная для поддержания поставок нефти при одновременном ограничении доходов. Всего существует 18 пакетов ограничений, и Индия соблюдала каждый из них", — добавил он."Индия стабилизировала рынки и удержала мировые цены от резкого скачка, — настаивает индийский министр. — Соблюдение Индией всех международных норм позволило избежать катастрофического шока в 200 долларов за баррель". Пури также заявил об отсутствии альтернативы "второму по величине производителю в мире, поставляющему почти 10% мировой нефти". "Те, кто указывает пальцем [на Индию], игнорируют этот факт", — заключил он.Напомним, с 7 августа 2025 года США ввели против Индии 25% пошлины, а с 27 августа — дополнительные 25% пошлины, которые Дональд Трамп связал с закупкой Индией российской нефти. Индия выразила по этому поводу удивление, т. к. ранее США сами подталкивали её к этим покупкам, но видимой реакции со стороны США не последовало. Более того, 1 сентября портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что Вашингтон призывает страны Европы ввести дополнительные пошлины на товары из Индии, как это сделали США.При этом 28 августа британское агентство Reuters со ссылкой на три источника среди трейдеров нефти сообщило, что поставки российской нефти в Индию в 2025 году вырастут, несмотря на действия Вашингтона. По их прогнозам, уже в сентябре текущего года индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) увеличат закупки российской нефти на 10–20% к августу, или на 150–300 тысяч баррелей в сутки. Reuters также привело позицию аналитических и брокерских компаний, согласно которым Индия не откажется от закупки российской нефти.По мнению аналитиков компании Kpler, "если Индия не издаст чёткой политической директивы или экономика торговли существенно не изменится, российская нефть, скорее всего, останется основной частью её поставок". В свою очередь, в фондовой группе CLSA считают, что есть лишь ограниченные шансы на то, что Индия остановит импорт нефти из России, если только не будет введён глобальный запрет. "Если страна прекратит закупку российской нефти, это может привести к сокращению мировых поставок примерно на 1 млн баррелей в сутки и к краткосрочному скачку цен почти до 100 долларов за баррель", — отметили в CLSA.Индия резко увеличила закупки российской нефти в 2022 году в рамках глобальной перестройки логистики и торговли. Тогда Индия стала активно покупать российскую нефть, от которой отказывался ЕС и крупные западные трейдеры. При этом ближневосточные поставщики уступили индийский рынок России, активизировавшись в Европе и других странах, поддержавших санкции против РФ. Reuters трактует такую рокировку как "выбор Индией более дешёвого поставщика по сравнению со странами ОПЕК"."Газпром" увеличит поставки газа в Китай по "Силе Сибири – 1" на 6 млрд кубометров в год"Газпром" и китайская нефтегазовая компания China National Petroleum Corporation (CNPC) предметно обсуждают увеличение поставок российского газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири – 1" на 6 млрд кубометров в год с 2031 года. Об этом 29 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.Речь идёт об увеличении объёма поставок с текущих 38 миллиардов кубометров в год до 44 миллиардов кубометров в год, начиная с 2031 года. Контракт на поставку 38 млрд кубометров в год российского трубопроводного газа в Китай по "Восточному маршруту" (газопровод "Сила Сибири – 1") в течение 30 лет "Газпром" и CNPC подписали в мае 2014 года. Обсуждение увеличения поставок было отложено до выхода "Силы Сибири – 1" на проектную мощность, что произошло в конце 2024 года, причём на месяц раньше запланированного срока по инициативе китайской стороны."Газпром" ещё в ноябре 2020 года, менее чем через год после запуска газопровода "Сила Сибири – 1", сообщал об обсуждении с CNPC дополнительного увеличения объёмов поставок газа по этому маршруту на 6 млрд кубометров в год после выхода на плато по действующему контракту. Поэтому единственной сенсацией в сообщении Reuters является потенциальная дата начала расширения газотранспортных мощностей на территории Китая и запуска поставок газа из России на новой мощности. По информации агентства, компания-оператор PipeChina начала изучать возможность расширения своей внутренней сети в рамках подготовки к получению большего объёма газа по "Силе Сибири – 1", и строительство может начаться уже во втором полугодии 2026 года."Газпром" полагает, что в долгосрочной перспективе спрос на газ в Китае значительно вырастет. По прогнозам ряда китайских исследовательских агентств, к 2035–2040 годам его потребление в стране увеличится и достигнет 600–650 млрд кубометров. Исходя из этого, у России и Китая на данный момент, помимо "Силы Сибири – 1", прорабатываются ещё два маршрута трубопроводных поставок газа.Первый — "Дальневосточный маршрут". Это 25-летний договор купли-продажи 10 млрд кубометров газа в год, подписанный в феврале 2022 года. Основу этого маршрута составляет действующий магистральный газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток, от которого будет построено ответвление в Китай. Начало поставок планируется в конце января 2027 года."Западный маршрут" (магистральные газопроводы "Сила Сибири – 2" в России и "Союз Восток" в Монголии) пока находится в подвешенном состоянии. Большую часть "Силы Сибири – 2" "Газпром" планирует построить к 2030–2032 годам для объединения газотранспортных систем на западе и на востоке России. Для поставок же в Китай может быть построен отвод до госграницы России с Монголией в Бурятии. Планируемая экспортная мощность "Западного маршрута" составляет 50 млрд кубометров газа в год, но не все они могут попасть в Китай — у Монголии есть планы по газификации страны.Пока же за январь–август 2025 года поставки газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири – 1" увеличились на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом 29 августа, в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на совещании с руководителями дочерних обществ и организаций компании.Япония сорвала планы строительства прибрежных ветровых электростанцийЯпонская корпорация Mitsubishi приняла решение полностью прекратить разработку проектов по строительству трёх крупных офшорных ветроэнергетических парков у побережья страны. Об этом сообщается в официальном заявлении компании, обнародованном 27 августа.Речь идёт о ветропарках у побережья префектур Акита (два проекта) и Чиба (один проект). Они предусматривали строительство 134 ветрогенераторов для выработки около 1,7 гигаватт электроэнергии начиная с 2028–2030-х годов.Решение было принято по итогам пересмотра бизнес-планов корпорации, начатого в феврале 2025 года. Причиной стали серьёзные изменения экономической ситуации, включая разрывы в цепочках поставок, высокую инфляцию, рост процентных ставок и неблагоприятные колебания валютных курсов. Ещё тогда Mitsubishi зафиксировала убытки от этих проектов в размере 53,2 млрд иен (около 353 млн долларов). Теперь же президент Mitsubishi Кацуя Наканиси заявил, что "затраты на строительство более чем вдвое превышают запланированную сумму".Правительство Японии выбрало корпорацию Mitsubishi оператором этих проектов в декабре 2021 года. Первоначально предполагалось, что ветропарки начнут работу в 2028-м. По данным издания "Асахи симбун", отказ от их строительства нанесёт серьёзный удар по энергетической политике страны, ведь морская ветроэнергетика является одним из ключевых элементов перехода Японии на возобновляемые источники энергии.Властям теперь предстоит найти нового оператора для реализации этих проектов. По мнению аналитиков, сложность привлечения новых инвесторов может привести к значительной задержке сроков ввода объектов и осложнить достижение Японией целевых показателей по углеродной нейтральности.На сегодняшний день Япония остаётся страной с самой загрязнённой энергетической системой среди стран "Большой семёрки". В 2024 году около 70% электроэнергии в Японии было произведено на угольных, газовых и нефтяных ТЭС. Почти всё ископаемое топливо импортируется, что ежедневно обходится японской экономике в 500 миллионов долларов.Планы японского правительства включают значительное сокращение использования ископаемых источников энергии: к 2040 году их доля должна снизиться до 30–40%, а доля возобновляемых источников энергии — возрасти до 40–50%, при этом ветроэнергетика должна составить 8% энергобаланса Японии. Но после решения Mitsubishi стало очевидно, что реализовать эти планы не удастся.Читайте также: Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии

https://ukraina.ru/20250830/voyna-modi-indiya-v-perelomnom-momente-globalnoy-politiki-1067895688.html

индия

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, индия, россия, китай, владимир путин, дональд трамп, алексей миллер, газпром, reuters, ес