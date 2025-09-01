"Окровавленный обрубок" или "стальной дикобраз". Анпилогов о том, что станет с Украиной после войны - 01.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250901/okrovavlennyy-obrubok-ili-stalnoy-dikobraz-anpilogov-o-tom-chto-stanet-s-ukrainoy-posle-voyny--1067989578.html
"Окровавленный обрубок" или "стальной дикобраз". Анпилогов о том, что станет с Украиной после войны
"Окровавленный обрубок" или "стальной дикобраз". Анпилогов о том, что станет с Украиной после войны - 01.09.2025 Украина.ру
"Окровавленный обрубок" или "стальной дикобраз". Анпилогов о том, что станет с Украиной после войны
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, чем будет зарабатывать Украина после войны
2025-09-01T14:09
2025-09-01T14:09
видео
украина
аляска
вашингтон
алексей анпилогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067989363_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_53c99e570653abefc3004b9f593199ce.jpg
А также указал, почему она станет опасной в первую очередь для Европы.
украина
аляска
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067989363_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_daf7538bb422714e2ede014b5decf818.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, аляска, вашингтон, алексей анпилогов, видео
Видео, Украина, Аляска, Вашингтон, Алексей Анпилогов

"Окровавленный обрубок" или "стальной дикобраз". Анпилогов о том, что станет с Украиной после войны

14:09 01.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, чем будет зарабатывать Украина после войны
А также указал, почему она станет опасной в первую очередь для Европы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаАляскаВашингтонАлексей Анпилогов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46По версии Киева, "убийца Парубия" действовал под давлением российских спецслужб
15:40Военкор Дмитрий Стешин: Россия готова разрезать на куски оборону ВСУ в Славянске и Краматорске
15:21Линин о просачивании в Днепропетровск, бегстве молодых украинцев и войне с Европой
15:18Российские войска зачистили Камышеваху и продвинулись на южно-днепропетровском направлении
14:39Экономист Никита Комаров: Главное событие саммита в Китае – создание банка развития ШОС
14:22Закрепление в Русином Яре и бои за Шахово. Обстановка на Дружковском направлении
14:09"Окровавленный обрубок" или "стальной дикобраз". Анпилогов о том, что станет с Украиной после войны
13:53Усиление террора ТЦК, закрытие школ, выдавливание из Польши: что ждёт украинцев в сентябре
13:44СБУ не нашла доказательств причастности РФ к ликвидации Парубия
13:37Алексей Куприянов: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна
13:16"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма
13:15Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Луганску
13:00Сальдо рассказал о пострадавших из-за атак ВСУ жителях Херсонской области
12:59В Раде заявили, что на Украине стало на 20% меньше первоклашек, чем год назад
12:46Минобороны РФ отчиталось об успехах российской армии
12:30Путин рассказал о стремлении государств сотрудничать с ШОС
12:00Фронтовые успехи и международные встречи. Главное на 12:00
11:50Путин принимает участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
11:35Авиация ВКС РФ наносит удары по сосредоточению сил 57-й омбр ВСУ в Волчанске
11:21ВСУ ударили дронами по автомобилям в Белгородской области, ранены люди - Гладков
Лента новостейМолния