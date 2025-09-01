"Окровавленный обрубок" или "стальной дикобраз". Анпилогов о том, что станет с Украиной после войны

https://ukraina.ru/20250901/okrovavlennyy-obrubok-ili-stalnoy-dikobraz-anpilogov-o-tom-chto-stanet-s-ukrainoy-posle-voyny--1067989578.html
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, чем будет зарабатывать Украина после войны
А также указал, почему она станет опасной в первую очередь для Европы.
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, чем будет зарабатывать Украина после войны
А также указал, почему она станет опасной в первую очередь для Европы.