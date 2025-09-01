"Измотанный солдат – это не солдат": спецкор Стешин о ротации и кадровом составе на СВО
Российские штурмовые группы на фронте представлены мотивированной молодежью с серьезным опытом и опытными бойцами старшего возраста, что создает идеальное сочетание. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру
Оценивая кадровый состав подразделений, Стешин отметил сложившуюся связь поколений. "В группах штурмовиков, которых я встречал, либо мотивированные молодые ребята… либо достаточно пожилые, но тоже весьма опытные бойцы… Это идеальное сочетание: сыновья и отцы", – сказал он.
Касательно ротации журналист сообщил, что этот процесс идет, и его важность очевидна для командования. "Ротация есть. Мои знакомые начинают ездить в отпуска. Все же понимают, что измотанный солдат – это не солдат. Не дать человеку отдохнуть – бессмысленно его погубить", – подчеркнул он.
В то же время Стешин четко дал понять, что людские ресурсы не безграничны. "Тем более, никакого избытка людей на фронте у нас нет", – заключил собеседник издания.
