https://ukraina.ru/20250901/izmotannyy-soldat--eto-ne-soldat-spetskor-steshin-o-rotatsii-i-kadrovom-sostave-na-svo---1067812400.html

"Измотанный солдат – это не солдат": спецкор Стешин о ротации и кадровом составе на СВО

"Измотанный солдат – это не солдат": спецкор Стешин о ротации и кадровом составе на СВО - 01.09.2025 Украина.ру

"Измотанный солдат – это не солдат": спецкор Стешин о ротации и кадровом составе на СВО

Российские штурмовые группы на фронте представлены мотивированной молодежью с серьезным опытом и опытными бойцами старшего возраста, что создает идеальное сочетание. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

2025-09-01T05:00

2025-09-01T05:00

2025-09-01T05:00

новости

россия

дмитрий стешин

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

спецоперация

солдаты

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_642df6f74b93f9b37918fb47d359da34.jpg

Оценивая кадровый состав подразделений, Стешин отметил сложившуюся связь поколений. "В группах штурмовиков, которых я встречал, либо мотивированные молодые ребята… либо достаточно пожилые, но тоже весьма опытные бойцы… Это идеальное сочетание: сыновья и отцы", – сказал он.Касательно ротации журналист сообщил, что этот процесс идет, и его важность очевидна для командования. "Ротация есть. Мои знакомые начинают ездить в отпуска. Все же понимают, что измотанный солдат – это не солдат. Не дать человеку отдохнуть – бессмысленно его погубить", – подчеркнул он.В то же время Стешин четко дал понять, что людские ресурсы не безграничны. "Тем более, никакого избытка людей на фронте у нас нет", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.Про подготовку бойцов и ежедневную боевую работу — в материале Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти".

https://ukraina.ru/20250828/1067807373.html

россия

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий стешин, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, солдаты, армия, ротация, вс рф, главные новости, военный эксперт