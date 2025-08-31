https://ukraina.ru/20250831/evropeyskie-politiki-idut-po-puti-zelenskogo-ischenko-o-riskakh-ukrainskogo-stsenariya-dlya-evrosoyuza-1067875176.html
"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза
Политики европейских стран, поддерживающие эскалацию конфликта на Украине, рискуют повторить судьбу киевского режима и привести свои народы к аналогичной катастрофе. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_4a6df0102e87f5f5ed167073c209428c.jpg
Он проводит прямую параллель: "День, когда продление жизни какого-нибудь [президента Франции Эммануэля] Макрона будет ежедневно стоить тысяч жизней французов может оказаться не так далёк как кажется".Ищенко проводит исторические параллели с настроениями в украинском обществе в предыдущие годы. "Украинцам в 2014 году тоже казалось, что они схватили Бога за бороду. И в 2019 году они радовались как дети, что к власти пришёл персонаж из рекламного телесериала, думали, что вот оно – счастье", — напоминает аналитик."А оно вона как повернуло", — заключил Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.
