"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза

Руслан Сафаров: Трампа может устроить такая война на Украине, которая разорит, но не уничтожит Европу

В чем вообще состоит задача России? В том, чтобы оставаться арбитром между Китаем и Индией, Китаем и США. Если мы сумеем эту партию доиграть, то у нас будут неплохие перспективы