"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза - 31.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250831/evropeyskie-politiki-idut-po-puti-zelenskogo-ischenko-o-riskakh-ukrainskogo-stsenariya-dlya-evrosoyuza-1067875176.html
"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза
"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза - 31.08.2025 Украина.ру
"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза
Политики европейских стран, поддерживающие эскалацию конфликта на Украине, рискуют повторить судьбу киевского режима и привести свои народы к аналогичной катастрофе. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-08-31T07:20
2025-08-31T07:20
новости
украина
франция
ростислав ищенко
владимир зеленский
украина.ру
ес
трамп и зеленский
эммануэль макрон
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_4a6df0102e87f5f5ed167073c209428c.jpg
Он проводит прямую параллель: "День, когда продление жизни какого-нибудь [президента Франции Эммануэля] Макрона будет ежедневно стоить тысяч жизней французов может оказаться не так далёк как кажется".Ищенко проводит исторические параллели с настроениями в украинском обществе в предыдущие годы. "Украинцам в 2014 году тоже казалось, что они схватили Бога за бороду. И в 2019 году они радовались как дети, что к власти пришёл персонаж из рекламного телесериала, думали, что вот оно – счастье", — напоминает аналитик."А оно вона как повернуло", — заключил Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.
https://ukraina.ru/20250829/1067823812.html
украина
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_37:0:926:667_1920x0_80_0_0_32669b3b2e73f5b64470b85fe8cfdaf7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, франция, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, ес, трамп и зеленский, эммануэль макрон, киевский режим, власти украины, евросоюз, конфликт, война на украине
Новости, Украина, Франция, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС, Трамп и Зеленский, Эммануэль Макрон, киевский режим, власти Украины, Евросоюз, конфликт, война на Украине

"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза

07:20 31.08.2025
 
© ФотоЗеленский ржет
Зеленский ржет - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Политики европейских стран, поддерживающие эскалацию конфликта на Украине, рискуют повторить судьбу киевского режима и привести свои народы к аналогичной катастрофе. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

"Народам европейских государств надо бы задуматься о том, что их политики идут по пути [Владимира] Зеленского и закончить рискуют так же", — предупреждает эксперт.

Он проводит прямую параллель: "День, когда продление жизни какого-нибудь [президента Франции Эммануэля] Макрона будет ежедневно стоить тысяч жизней французов может оказаться не так далёк как кажется".
Ищенко проводит исторические параллели с настроениями в украинском обществе в предыдущие годы. "Украинцам в 2014 году тоже казалось, что они схватили Бога за бороду. И в 2019 году они радовались как дети, что к власти пришёл персонаж из рекламного телесериала, думали, что вот оно – счастье", — напоминает аналитик.
"А оно вона как повернуло", — заключил Ищенко.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.
Руслан Сафаров - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
29 августа, 05:28
Руслан Сафаров: Трампа может устроить такая война на Украине, которая разорит, но не уничтожит Европу В чем вообще состоит задача России? В том, чтобы оставаться арбитром между Китаем и Индией, Китаем и США. Если мы сумеем эту партию доиграть, то у нас будут неплохие перспективы
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаФранцияРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийУкраина.руЕСТрамп и ЗеленскийЭммануэль Макронкиевский режимвласти УкраиныЕвросоюзконфликтвойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:40"Наши штурмовики занимали пустые укрепрайоны": Стешин о признаках разложения армии Украины
08:20"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях
08:00Уроки Стаханова. Почему новшества должны изменить систему
07:40"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"
07:30“Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии
07:20"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза
07:00"Удар "Цирконами" — неожиданный для противника": Юрий Кнутов про преимущество российских ракет
06:45Дмитрий Стешин: "Водная проблема Донбасса решится только после освобождения Славянска и Краматорска"
06:30Сергей Михеев: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение
06:21Западная Украина за минувшую неделю: последний крестный ход УПЦ МП в её истории?
06:05"Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем
06:00"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт
05:47Советников – под нож. Разрешить украинский конфликт Трампу мешает давняя проблема, связанная с Россией
05:30"Хорошо продуманная операция со стратегическими последствиями": эксперт Кнутов о целях ударов ВКС
05:15"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом
05:00"ВСУ дерутся ожесточенно": эксперт про перспективы освобождения Славянско-Краматорской агломерации
19:08Общество переходного периода
18:50В Белгородском районе дрон ВСУ взорвался возле коммерческого объекта
18:38Встреча глав МИД стран ЕС показала их настрой на длительное продолжение военного конфликт - Сийярто
18:29590 жителей считаются пропавшими без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область
Лента новостейМолния