https://ukraina.ru/20250829/k-kontsu-goda-v-strane-ostanetsya-menshe-20-mln-chelovek-ukrainskie-eksperty-o-blizhayshem-buduschem-1067823009.html

"К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем

"К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем - 29.08.2025 Украина.ру

"К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем

В украинском экспертном сообществе гадают, сколько в стране политзаключённых и думают о том, когда украинцы просто закончатся. Получается, что уже скоро

2025-08-29T05:28

2025-08-29T05:28

2025-08-29T05:28

эксклюзив

украина

киев

россия

соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

верховная рада

владимир зеленский

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065844783_65:0:1151:611_1920x0_80_0_0_192718e59ff624df6f6277b11c7b9d44.jpg

Страна на грани катастрофы, считает бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы украинский политолог и экономист Олег Соскин. В эфире видеоблога "Дикий Live" он обвинил Зеленского в том, что тот начал и продолжал войну, "не имея ни армии, ни ракет".Он напомнил, что в апреле 2022 года не шла речь о четырёх областях, от Киева требовали лишь нейтрального статуса и защиты русского языка в соответствии с украинской же Конституцией — и был парафированный договор. Но Зеленский предпочёл войну."Ну и чтобы не было нацистов, фашистов, вот всё… А теперь что? А теперь экономика разрушена", — заявил Соскин, подчеркнув, что не зря Дональд Трамп неоднократно высказывается "о роли Зеленского в организации этой бойни" — американский президент имеет соответствующую информацию. И Зеленский не говорит в ответ, что "Трамп врёт".Крах грозит как украинской экономике, так и демографии, 10 миллионов населения страна потеряла, в этом году на одну женщину будет менее одного ребёнка, вообще к концу года на Украине останется менее 20 миллионов человек, считает эксперт.По его мнению, отказ властей выпускать людей из страны приведёт к тому, что украинцы начнут массово выходить из украинского гражданства, в том числе те, кто находится в других странах. Принятие закона об уголовном наказании за незаконное пересечение границы и за несоблюдение сроков пребывания за границей лишь ускорит этот процесс.Напомним, премьер Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы во время действия военного положения (сейчас за это предусмотрена лишь административное наказание).По мнению Соскина, этот закон приведёт к тому, что 10 миллионов выехавших из страны граждан Украины уже никогда домой не вернутся — они выйдут из гражданства, и тогда их не будет касаться вся "эта галиматья".А внутри страны — в том случае, если потерявшая легитимность власть примет "эту мерзость" — возрастёт сопротивление режиму, в том числе вооружённое — чем платить чиновникам взятки, дешевле автомат купить с тремя рожками, заявил экс-помощник Кучмы.Недовольство в украинском обществе действительно растёт. Протестуют не против самой войны, но против того, как обходятся с украинскими военнослужащими. Так, в Киеве члены семей украинских боевиков организовали акцию протеста на Майдане против систематических нарушений в ВСУ, которые угрожают жизни их родных и унижают их человеческое достоинство.Родственники солдат обвиняют командование ряда бригад ВСУ в отказе эвакуации раненых, в ненадлежащем содержании военнослужащих и даже в применении пыток. А в одной из бригад требовали по 300 долларов с близких за вывоз раненого с поля боя. Такой вот военно-полевой капитализм.Обсуждается экспертами и вопрос о политзаключённых на Украине и о мерах, которые могли бы способствовать их освобождению. Пока рассчитывают на содействие мировых политических и религиозных лидеров и международных организаций.Точных данных о количестве преследуемых режимом по политическим мотивам граждан на Украине пока нет. По мнению главы "Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины" Ларисы Шеслер, высказанному ранее в интервью информагентству "Антифашист", количество лишённых свободы "за политику" может достигать на подконтрольной Киеву территории десятков тысяч человек. Сотни — просто исчезли."…Самая главная проблема — это никому не известные, рядовые граждане — охранники, пожарные, учителя, врачи, которые тысячами сидят в тюрьмах безо всякой надежды на обмен или на справедливое правосудие", — подчеркнула правозащитница.После госпереворота 2014 года составлялись различные списки украинских политзаключённых, в частности, информацию о гонимых по политическим мотивам собирали журналисты издания Украина.ру.С тех пор было составлено несколько списков. Сейчас на слуху "список Дианы Панченко", но его полноту сразу же поставили под сомнение, указывая, что многие из тех, кто на Украине подвергался гонениям, в список по каким-то причинам не попали.Не все восприняли эту инициативу как действенную и достаточную. Член Совета движения "Другая Украина" политолог Александр Дудчак обнародовал на сайте движения статью, задавшись вопросом — какими критериями руководствовалась Диана Панченко и её команда, когда они формировали этот список? И пришёл к выводу, что это не список преследуемых по политическим мотивам, но "лишь ширма для формирования другого списка — партийного, "списка новой политической силы, которая должна взять на себя огромную часть протестного электората в Украине"."В этот список должны войти не оппозиционеры режиму Зеленского, а те, кто под них мимикрирует", — считает Дудчак."А что мешало составителям списков, которые потом разогнали тему на федеральных СМИ и с привлечением серьёзных политических деятелей (надеюсь, эти деятели просто не поняли пока, во что ввязались) попросить США, чтобы те надавили на Киев и сняли ограничения со ВСЕХ запрещённых партий и отменили их запреты, а также провели ПОЛНУЮ амнистию всех с политическими статьями? Или не имеющая даже денег на адвоката бабушка, севшая за репост красной звезды на 9 мая, не так нуждается в свободе, как находящиеся на свободе и даже не имеющие приговора блогеры и великие лидеры мнений?" — задаётся вопросом покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.А вот находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём блоге выразил готовность "присоединиться к декларации об освобождении политзаключённых и гражданских заложников режима зеленского (фамилию бывшего соратника политик пишет с маленькой буквы — ред.), количество которых превысило уже 7000 человек" (как мы уже отмечали, есть и другие оценки масштабов политических гонений — ред.)."Мне все равно от кого будет исходить инициатива такого освобождения — это не вопрос политики, это вопрос жизни и смерти. Я выступаю за освобождение политзаключённых независимо от того, откуда звучит инициатива. Жизни важнее политики", — заявил опальный нардеп.Отметим, что многие задают вопрос, каким образом обитателю СИЗО, пусть и с депутатским мандатом, уже долгое время удаётся вести блог, регулярно выступая с резкой критикой Зеленского и всей его клики? Быть может, сам депутат просветит сомневающихся?Тем временем киевская хунта озабочена тем, чтобы заключённых в стране стало ещё больше. Как сообщает "Судебно-юридическая газета", депутаты Рады предлагают законопроект, согласно которому за неподчинение приказу командира украинские военнослужащие несли реальное наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет — предлагается запретить судам в таких случаях выносить более мягкие приговоры.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "После поражения нам скажут, что мы победили, и что наше сало самое жирное". Эксперты о будущем Украины

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, россия, соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, верховная рада, владимир зеленский, сизо