https://ukraina.ru/20250831/bespretsedentnyy-vizit-glavnoe-na-utro-31-avgusta-1067927798.html

Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августа

Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августа - 31.08.2025 Украина.ру

Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августа

Президент России Владимир Путин начал визит в Китай

2025-08-31T10:16

2025-08-31T10:16

2025-08-31T10:16

эксклюзив

хроники

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

шос

оон

снг

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1f/1067927486_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_eae7772674012531c95d19d8c8d20f2c.jpg

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, cообщилкорреспондент РИА Новости. Президентский самолёт совершил посадку в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР. Путина встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом.Визит президента продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал этот визит "беспрецедентным"."Путин сейчас активно ведет подготовку и уже к Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке 4-5 сентября. Президент будет во Владивостоке, 5 сентября состоится пленарное заседание. До этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведётся подготовка", — рассказывал Песков о планах Путина на начало сентября.В Тяньцзине пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии".Саммит станет самым масштабным в истории организации. Помимо Путина в Китай приедут: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Пакистана Шахбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Мальдив Мохамед Муиззу, премьер-министр Непала Шарма Оли, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь.Главы государств обсудят борьбу с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, укрепление взаимодействия в сфере международной информационной безопасности, определят стратегические векторы развития объединения и согласуют новые совместные инициативы.Собираются подписать больше 20 документов, а также утвердить стратегию развития ШОС до 2035 года.У Путина запланировано свыше десяти двусторонних встреч — в том числе с первыми лицами Индии, Ирана, Сербии, Турции, Узбекистана.Затем Путин направится в Пекин, где посетит празднование 80-летия завершения Второй мировой войны. На площади Тяньаньмэнь 3 сентября состоится праздничный парад. Народно-освободительная армия Китая покажет новейшие ракетные системы, танки, авиацию и беспилотники собственного производства. Ожидаемая длительность парада — 70 минут.Как заявил помощник министра иностранных дел Китайской Народной Республики Хун Лэй, визит Путина подчеркнет высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Китаем."Это символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги Победы во Второй мировой войне", — указал он.Путин и Си почтят память погибших в борьбе с японскими агрессорами.В сети появились первые фото визита Путина в Китай."Президент Путин в Китае будет ездить на нашем "Аурусе", но с китайскими номерами. Это особый знак внимания со стороны Китая и знак доверия и дружбы с нашей стороны", — отметил политолог Марат Баширов.Он также задался вопросом, что означают цифры на китайском номере.Ранее Путин в интервью агентству "Синьхуа" заявил, что ожидает: по итогам саммита в Тяньцзине ШОС получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве."Всё это будет способствовать оформлению более справедливого и многополярного мироустройства", — подчеркнул Путин.Он указал, что за прошедшие годы в ШОС разработана солидная договорно-правовая база, отлажены механизмы, способствующие плодотворному взаимодействию в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарных связей. Также, отметил Путин, ряды Организации пополнили Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия, активно вовлечены в совместную деятельность также страны-партнёры и наблюдатели, представляющие политическое, экономическое и культурное многообразие Евразии."Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост – это твёрдая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа", — рассказал президент России.Путин отметил, что опираясь на эти ценности, ШОС участвует в строительстве "более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН"."Большим вкладом в достижение этой глобальной цели призвано стать формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе через тесное взаимодействие государств – членов ШОС. Её социально-экономическим фундаментом видим Большое Евразийское партнёрство, предполагающее сопряжение национальных стратегий развития и региональных интеграционных инициатив, уплотнение кооперации между ШОС, Евразэс, СНГ, АСЕАН и другими международными структурами", — заявил Путин.Президент России выразил уверенность в том, что саммит в Тяньцзине, а также встреча "ШОС плюс" станут важной вехой в истории организации."Мы поддерживаем заявленные китайским председательством приоритеты, нацеленные на дальнейшую консолидацию ШОС, углубление сотрудничества по всем направлениям, повышение роли нашей Организации на мировой арене. Особое внимание уделяем синхронизации проводимой работы с практическими шагами в рамках председательства России в Совете глав правительств ШОС", — рассказал Путин.Он рассчитывает, что общими усилиями получится придать качественно новую динамику ШОС, её модернизации в соответствии с требованиями времени.О повестке визита Путина в Китай — в статье Ивана Лизана "От саммита ШОС до встреч в Пекине: чего стоит ожидать от азиатской поездки Владимира Путина".

https://ukraina.ru/20250830/tam-burlit-svoya-zhizn-versii-ubiystva-parubiya-itogi-30-avgusta-1067909581.html

https://ukraina.ru/20250830/ubiystvo-parubiya-udary-i-nalty-glavnoe-na-1300-30-avgusta-1067900155.html

китай

россия

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, шос, оон, снг, китай, россия, индия