https://ukraina.ru/20250830/ot-sammita-shos-do-vstrech-v-pekine-chego-stoit-ozhidat-ot-aziatskoy-poezdki-vladimira-putina-1067892947.html

От саммита ШОС до встреч в Пекине: чего стоит ожидать от азиатской поездки Владимира Путина

От саммита ШОС до встреч в Пекине: чего стоит ожидать от азиатской поездки Владимира Путина - 30.08.2025 Украина.ру

От саммита ШОС до встреч в Пекине: чего стоит ожидать от азиатской поездки Владимира Путина

В воскресенье в китайском городе Тяньцзине начнётся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором примут участие свыше 20 мировых лидеров в статусе от премьер-министров до президентов, а также руководители 10 международных организаций.

2025-08-30T10:37

2025-08-30T10:37

2025-08-30T10:37

эксклюзив

китай

запад

индия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

оон

газпром

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1e/1067891023_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_60630970809a42942edc4bcec59c2a5e.jpg

А третьего сентября в Пекине проведут парад, посвящённый 80-й годовщине разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны.Два эти мероприятия необходимо рассматривать вместе, так как они усилят друг друга.Ряд изданий и политологов уже успели назвать саммит ШОС судьбоносным, ожидая от него изменения мира, а западные публицисты объявили часть его участников — Россию, Китай, Иран и КНДР — "осью потрясений".Желание СМИ подогреть страсти и завысить ожидания неизбежно и нормально: в эпоху перемен всегда хочется ускорить время, а за внимание пресыщенного читателя борются с помощью громких заявлений.Но здесь будет уместно снизить ожидания.Во-первых, мало кто из участников саммита жаждет коллапса Запада, что неминуемо обернётся неконтролируемой эскалацией.Члены ШОС заинтересованы в ослаблении Запада в предсказуемом и размеренном темпе, что позволило бы им сохранить архитектуру глобализации (ООН, ВТО, МВФ), одновременно увеличивая свою роль в мире.Во-вторых, круг стран-членов ШОС настолько разнороден, что сложно говорить о том, что там собрались ненавистники Запада. Недовольные и бунтари, пожалуй, да.Но Индия, даже несмотря на пошлины Трампа, не намеревалась вступать в клинч с Западом — она выгодополучатель от вывода американскими корпорациями своих производств из Китая.А потепление отношений с КНР может являться иллюстрацией к латинской пословице post hoc non est propter hoc — после не значит вследствие.В-третьих, у членов ШОС к друг другу немало претензий. Индии есть что предъявить Пакистану и наоборот, у Китая с Индией масса нерешённых вопросов, а отношения между Турцией и Арменией — партнёрами ШОС по диалогу — весьма далеки от нормализации.И, наконец, ШОС представляет собой скорее клуб по интересам, где куда больше значат личные отношения политиков, чем работа министерств и дипломатов.Поэтому не стоит ожидать, что саммит станет прологом к краху Запада с содержательной точки зрения, но символом этого процесса встреча в Тяньцзине вполне может стать, примерно как встреча Путина и Трампа в Аляске войдёт в учебники истории как важная веха в ослаблении Запада, не сумевшего достичь своих целей на Украине.Формальная сторона саммита, укладывающаяся в его программу, сводится к подписанию порядка 20 документов стратегического, идеологического и организационного характера.Важнейший стратегический документ — Тяньцзиньская декларация, в которой будут "отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, намечены цели работы организации на каждом из многочисленных направлений её деятельности", а основные направления развития ШОС закрепят в Стратегии развития до 2035 года.Ценностной "скрепой" организации станет специальное совместное заявление, "в котором лидеры отдадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, нацизм и милитаризм, и подтвердят приверженность стран ШОС миру и развитию".Благо, у членов ШОС нет противоречий в части восприятия событий и итогов Второй мировой войны.Как видно, формулировки декларации и заявления — двух важнейших документов стратегического и ценностного характера — являются максимально сдержанными и дипломатически выверенными. Но именно такими они должны быть.Также ожидается подписание соглашения об учреждении универсального Центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, который создадут на базе уже действующего в Ташкенте антитеррористического центра.Заодно статус партнёра ШОС по диалогу предоставят Лаосу и проведут встречу в формате "ШОС плюс" с участием государств-наблюдателей.Куда большее значение будет иметь неформальное измерение саммита — те самые двусторонние встречи между лидерами стран.О первом за 7 лет визите премьера Моди в КНР можно не говорить — страны друг к другу подталкивает неуёмная активность Дональда Трампа.Силовики двух стран договорились "совместно защищать мир и спокойствие в приграничных районах". Индия уже возобновила выдачу туристических виз гражданам КНР (Китай их выдаёт с марта текущего года), авиационные регуляторы в свою очередь готовы в кратчайшие сроки возобновить прямое авиасообщение, приостановленное в 2020 году.Для двух стран, чьи отношения отягощены пограничными конфликтами, протекционистскими мерами и амбициями, уже сам факт встречи является большим достижением и шансом начать отношения с новой страницы.Вероятно, это и будет главной сенсацией саммита и неприятным побочным эффектом от дипломатических попыток Трампа помирить Москву и Киев.На полях саммита президент Путин обсудит со своим иранским коллегой Пезешкианом ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также встретится с премьером Моди.Ожидать прорыва в отношениях России с Индией и Ираном на саммите не стоит. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном вступил в силу в июне этого года, а на декабрь намечен визит Путина в Индию, к которому готовится солидный пакет документов.Состоятся встречи с главами Сербии, Пакистана, Монголии и Узбекистана, с Эрдоганом обсудят Украину, Ближний Восток и ситуацию в Закавказье, прорабатывается встреча с главой КНДР.Всего пока запланировано 10 двусторонних встреч, не считая бесед в формате "на ногах".Другое дело — мероприятия в Пекине, где президента Путина будет сопровождать, по словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, "масштабная, фундаментальная делегация" с вице-премьерами, министрами и представителями крупного бизнеса.Такой состав уже предполагает заключение договорённостей, подписание соглашений и заключение контрактов.Уже заявлено о подготовленном пакете из 20 документов, включая три по линии "Газпрома" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорации", а также "портфеле" инвестиционной межправительственной комиссии из 86 совместных проектов на сумму свыше 200 млрд долларов.Издание Reuters успело сообщить о планах КНР увеличить импорт газа из России на 6 млрд м³ в год, начиная с 2031 года, что принесёт "Газпрому" от 1,5 млрд долларов в год.Анонсирована встреча Путина и председателя Си в формате "один плюс четыре", где от России будут присутствовать Лавров, Белоусов, Ушаков и Орешкин.Заявлено о трёхсторонней встрече Россия — Китай — Монголия, что потенциально может ускорить застопорившиеся переговоры о газопроводе "Сила Сибири-2".В общем, самое важное — вопросы о деньгах — будут решаться уже после саммита ШОС. Именно за этим автор будет пристально следить, информируя читателей.Читайте также: Будущее ШОС и состояние российско-китайских отношений. Главное на утро 30 августа

китай

запад

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, китай, запад, индия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, оон, газпром, шос