Евродепутаты оскандалились, не сумев отыскать на карте Иран
13:13 16.03.2026 (обновлено: 13:19 16.03.2026)
Пользователей соцсетей возмутил уровень образования депутатов Европарламента, которые не сумели найти Иран на контурной карте по заданию французской телепрограммы Quotidien в ходе мини-интервью. Соответствующий видеосюжет в минувшие выходные стал вирусным
Как следует из видео, депутат Европарламента от Социалистической партии Эмма Рафович указала на Болгарию, ее коллега из партии "Возрождение", Фабьенн Келлер предложил Турцию.
Депутат от "зеленых" Мари Туссен выбрала Афганистан, другой "зеленый" Давид Корман указал на Саудовскую Аравию.
В социальных сетях эти ошибки вызвали резкую реакцию.
"Невозможно быть настолько невежественным", "И эти люди принимают решения за нас. Когда мы их уволим?", "Я больше никогда не буду смеяться над американцами", "В этом нельзя винить упадок национальной системы образования, некоторым из них уже за 50. Они просто идиоты", — указали в комментариях в соцсети X.
