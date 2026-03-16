Украинские террористы – хорошие террористы: Киселев о двойных стандартах Европы

Использование Европой двойных стандартов в отношении Украины стало одной из тем программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1", которую ведет Дмитрий Киселев

2026-03-16T12:34

В Черном море в 26 км от Новороссийска в конце недели был атакован греческий танкер Maran Homer, сообщил министр судоходства Греции. Танкер, зафрахтованный американской компанией Chevron, был пуст и ожидал разрешения на вход в терминал КТК для загрузки казахстанской нефтью. В ночь атаки в Новороссийске отражали налет украинских дронов, всего над регионом были сбиты 22 БПЛА, рассказал Киселев.По его словам, удар безэкипажными катерами по танкеру – узнаваемый почерк киевского бандеровского режима. С ноября 2025 года это уже шестой случай атак на гражданские танкеры в Черном море. К счастью, никто из членов экипажа не пострадал, но сам танкер серьезно поврежден и выведен из строя. Афины обратятся с жалобой в Европейский совет, но перспективы наказать злоумышленников туманны."Все дело в двойных стандартах Европы. Терроризм осуждаем, но украинские террористы – хорошие террористы и даже полезные. Их не наказываем, им все можно, даже если ущерб наносится самой Европе", - отметил Киселев.Вот еще один такой эпизод. 11 марта в Краснодарском крае украинские беспилотники атаковали две компрессорные станции. По факту это нападение сразу на два международных газопровода. От компрессорной станция "Береговая" российский газ по дну Черного моря идет в Турцию по газопроводу "Голубой поток". От станции "Русская" начинается морская часть газопровода "Турецкий поток". Из Турции российский газ идет дальше, в государства Юго-Восточной Европы.А в Средиземном море уже 12 дней дрейфует российский газовоз Arctic Metagaz, взорванный украинскими безэкипажными катерами. Когда на судне начался пожар, власти Мальты отказались спасать российский экипаж, зато на помощь пришли спасатели из Ливии. На борту находятся 60 тысяч тонн сжиженного газа и 700 тонн солярки. Риск экологической катастрофы огромен.Далее в развитие темы - репортаж собкора "Вестей недели" в Италии Аси Емельяновой. С нескрываемым облегчением ведущий новостей Rai 1 сообщает, что ветер подул в правильную сторону, танкер от берегов Италии уносит: "В данный момент танкер находится с 55 милях от Лампедузы – это примерно 100 километров от острова".Нет танкера – нет проблемы. Ветер и течения спасают Италию от головной боли: согласно морским конвенциям, чей берег, тому и устранять последствия катастрофы. 10 дней тема теракта у берегов Мальты была табу, но, когда неуправляемое обгоревшее судно размером с три футбольных поля понесло на итальянскую Линозу, пришлось сообщить населению, что на борту 140 тонн сжиженного газа нефти и мазута."В отличие от сырой нефти, сжиженный природный газ (СПГ), высвобождаясь в больших количествах, стремится быстро испаряться, образуя криогенные облака, которые могут создавать зоны удушья и, соприкасаясь с раскаленными частями корпуса судна, вызывать поверхностные пожары чрезвычайно высокой температуры", – пишет газета La Sicilia.Газета La Sicilia пугает заголовками ("Италия готовится к худшему сценарию"), но в политику не лезет. Вот правильные заголовки: "Arctic Metagaz получил серьезные повреждения после серии взрывов в районе между ливийскими и мальтийскими водами. Все 30 членов экипажа сбежали".Команда покинуть судно на самом деле прозвучала лишь после второго взрыва в 5.40 утра."Через 35-40 минут после того, как мы отошли, был второй взрыв. Ребята сказали, что взошло второй солнце", – рассказывает один из членов экипажа судна.Полтора часа экипаж боролся по инструкции, не зря же столько учений проводили. В шлюпку прыгнули, когда горело все. Уходили без раций, к ним на правый борт рулевой уже не смог подобраться. 14 часов дрейфовали в море, пока их не подобрали. Но в госпиталь раненых Мальта забирать отказалась. Катер с медикаментами пришел из Бенгази, моряков отвезли в ливийскую больницу. А в сети уже гуляли кадры, снятые с воды, и комментариями на английском."Видно, что там обсуждают, что все горит, что мы там спасаемся, но при этом никто не подал сигнал бедствия. То есть действительно кто-то был рядом, кто-то снимал это", – рассказывает один из членов экипажа судна.Вглядываться в это видео в Европе никто не будет. Фейки про сбежавший экипаж – отличная рабочая версия. "Сами взорвали" и оставили дрейфовать у берегов Италии бомбу часовым механизмом- То, что газеты режима вам никогда не осмелятся сообщить, это то, что теракт на российском танкере в Средиземном море совершен союзником Италии – Зеленским, которому мы отправляем столько оружия и миллиардов."Вот я за себя могу с уверенностью сказать, что я видел один плавающий объект за кормой судна после взрыва. Это точно была не часть корпуса нашего суда, это именно был какой-то объект, который в нас въехал", – рассказывает один из членов экипажа судна.Искать обломки беспилотных катеров в море не будут, это невыгодно. Придется снять вину с судовладельца и возложить ее на третье лицо, которое, согласно тем же морским конвенциям, совершило военные или враждебные действия. Третье лицо – Украина – в Европе неприкосновенно. Столько лет безнаказанно закладывает взрывчатки в европейских портах, атакует российские танкеры."Можно воздухом доставить, можно доставить на трейлерах, в Европе это небольшая проблема. Но, естественно, без содействия западных спецслужб, британских спецслужб такие действия невозможны. Украина уже в течение года занимается проведением террористическим мероприятий", – уверен Евгений Бужинский, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.Энергетический терроризм – почерк Киева. Под ударом теперь и все российские судна. Мигранты в Средиземном море Европе скоро перестанут казаться большой проблемой. Украинские катера – новая реальность. Беспилотными их уже можно не называть. Откуда дают добро на запуск – известно, и не всегда это место находится в Киеве.Мнение Киселева о ситуации на рынке энергоресурсов - в материале издания Украина.ру "Холодный душ для Европы": Киселев о мыслях вслух Путина про судьбу поставок газа.

Павел Котов

