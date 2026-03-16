"Является основным тормозом в переговорном процессе": Песков оценил призыв Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на "сделку" в процессу украинского урегулирования и не добился желаемого. Об этом 16 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2026-03-16T13:16

По информации Financial Times, процесс достижения мира на Украине замедлился из-за того, что погрязший в войне с Ираном президент США потерял интерес к этому интерес."Никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял. Более того, он настоятельно рекомендует "президенту Зеленскому" пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе", - ответил на это Песков.Накануне, 15 марта издание Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине при посредничестве США оказались в тупике. По информации Financial Times, попытки США выступить посредником в мирном урегулировании по Украине в настоящее время не приносят результатов. Собеседники издания среди чиновников и дипломатов указывают на два основных фактора: активизация военных действий США против Ирана и снижение внимания президента Дональда Трампа к украинскому треку.Подробности в публикации FT: посредничество США в урегулировании по Украине зашло в тупик из-за потери интереса Трампа Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

