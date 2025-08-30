ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВСУ. Главные новости к 13:40 30 августа - 30.08.2025 Украина.ру
ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВСУ. Главные новости к 13:40 30 августа
ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВСУ. Главные новости к 13:40 30 августа
В Минобороны РФ о важных новостях к этому часу, передает 30 августа телеграм-канал Украина.ру
🟦ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.🟦Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кренидовка, Кондратовка, Ленинское, Алексеевка и Юнаковка Сумской области.🟦На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.🟦Противник потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.🟦Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка Харьковской области, Ставки, Кировск и Дробышево Донецкой Народной Республики.🟦Потери ВСУ составили свыше 270 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, из них восемь западного производства, 18 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.🟦Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Бересток, Свято-Покровское, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики.🟦Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики.🟦Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.🟦Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха ДНР.🟦Нанесен удар формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области.🟦Противник потерял свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств.🟦Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Червоный Яр, Никольское и Антоновка Херсонской области.🟦ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.🟦Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.🟦Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Следите за новостями на сайте Украина.ру
ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВСУ. Главные новости к 13:40 30 августа

13:40 30.08.2025
 
© telegram ukr_2025_ruКадры после массированной атаки ВС РФ по Днепропетровской области
Кадры после массированной атаки ВС РФ по Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© telegram ukr_2025_ru
В Минобороны РФ о важных новостях к этому часу, передает 30 августа телеграм-канал Украина.ру
🟦ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

🟦Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кренидовка, Кондратовка, Ленинское, Алексеевка и Юнаковка Сумской области.

🟦На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

🟦Противник потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

🟦Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка Харьковской области, Ставки, Кировск и Дробышево Донецкой Народной Республики.

🟦Потери ВСУ составили свыше 270 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, из них восемь западного производства, 18 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

🟦Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Бересток, Свято-Покровское, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

🟦Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики.

🟦Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.
🟦Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха ДНР.

🟦Нанесен удар формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области.

🟦Противник потерял свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств.

🟦Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Червоный Яр, Никольское и Антоновка Херсонской области.

🟦ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.

🟦Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.

🟦Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
