Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь

Разрешение на выезд за границу для молодежи является для Владимира Зеленского способом снизить протестный потенциал в обществе и избежать взрыва недовольства, который неминуемо последовал бы за их мобилизацией. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру

Царёв напомнил о недавних протестах против НАБУ, которые стали для главы киевского режима Владимира Зеленского полной неожиданностью. По его словам, в украинском обществе особое отношение к молодежи, и ее призыв моментально взорвет ситуацию в стране. "То есть Зеленский из двух зол — мобилизация молодежи или выезд ее за границу — выбрал меньшее. "Пускай едут, нечего ходить на митинги против меня". Он страхуется", — заявил Олег Царёв.При этом, как отметил политик, на то, что молодые люди быстро освоятся за границей и на Украину точно не вернутся, Зеленскому плевать. Его главная задача — сохранить власть здесь и сейчас, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему — в статье Михаила Павлива "Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи" на сайте Украина.ру.

