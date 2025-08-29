Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь
Разрешение на выезд за границу для молодежи является для Владимира Зеленского способом снизить протестный потенциал в обществе и избежать взрыва недовольства, который неминуемо последовал бы за их мобилизацией. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Царёв напомнил о недавних протестах против НАБУ, которые стали для главы киевского режима Владимира Зеленского полной неожиданностью.
"Кто выходил на эти протесты? Молодежь, которая не попадает под мобилизацию. Они хотели ТЦК вызвать на разгон митингов, но это не сработало. Ничего ты с ней не сделаешь", — пояснил эксперт.
По его словам, в украинском обществе особое отношение к молодежи, и ее призыв моментально взорвет ситуацию в стране. "То есть Зеленский из двух зол — мобилизация молодежи или выезд ее за границу — выбрал меньшее. "Пускай едут, нечего ходить на митинги против меня". Он страхуется", — заявил Олег Царёв.
При этом, как отметил политик, на то, что молодые люди быстро освоятся за границей и на Украину точно не вернутся, Зеленскому плевать. Его главная задача — сохранить власть здесь и сейчас, резюмировал собеседник Украина.ру.
