Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь
Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь
Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь - 29.08.2025 Украина.ру
Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь
Разрешение на выезд за границу для молодежи является для Владимира Зеленского способом снизить протестный потенциал в обществе и избежать взрыва недовольства, который неминуемо последовал бы за их мобилизацией. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
2025-08-29T04:40
2025-08-29T04:40
Царёв напомнил о недавних протестах против НАБУ, которые стали для главы киевского режима Владимира Зеленского полной неожиданностью. По его словам, в украинском обществе особое отношение к молодежи, и ее призыв моментально взорвет ситуацию в стране. "То есть Зеленский из двух зол — мобилизация молодежи или выезд ее за границу — выбрал меньшее. "Пускай едут, нечего ходить на митинги против меня". Он страхуется", — заявил Олег Царёв.При этом, как отметил политик, на то, что молодые люди быстро освоятся за границей и на Украину точно не вернутся, Зеленскому плевать. Его главная задача — сохранить власть здесь и сейчас, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему — в статье Михаила Павлива "Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250828/oleg-nemenskiy-evropa-zhdet-chto-rossiya-budet-legkoy-dobychey-v-bolshoy-voyne-kotoruyu-sprovotsiruet-1067749717.html
Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь

04:40 29.08.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Разрешение на выезд за границу для молодежи является для Владимира Зеленского способом снизить протестный потенциал в обществе и избежать взрыва недовольства, который неминуемо последовал бы за их мобилизацией. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Царёв напомнил о недавних протестах против НАБУ, которые стали для главы киевского режима Владимира Зеленского полной неожиданностью.
"Кто выходил на эти протесты? Молодежь, которая не попадает под мобилизацию. Они хотели ТЦК вызвать на разгон митингов, но это не сработало. Ничего ты с ней не сделаешь", — пояснил эксперт.
По его словам, в украинском обществе особое отношение к молодежи, и ее призыв моментально взорвет ситуацию в стране. "То есть Зеленский из двух зол — мобилизация молодежи или выезд ее за границу — выбрал меньшее. "Пускай едут, нечего ходить на митинги против меня". Он страхуется", — заявил Олег Царёв.
При этом, как отметил политик, на то, что молодые люди быстро освоятся за границей и на Украину точно не вернутся, Зеленскому плевать. Его главная задача — сохранить власть здесь и сейчас, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.
Больше на эту тему — в статье Михаила Павлива "Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи" на сайте Украина.ру.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вчера, 06:30
Олег Неменский: Европа ждет, что Россия будет легкой добычей в большой войне, которую спровоцирует ПольшаПольша может стать государством, на которое будет возложена ответственность по провоцированию военного столкновения с Россией. Такой конфликт пока что является планом части европейской элиты, но именно эта элита сейчас господствует в европейских государствах. В том числе и в Польше. Подготовка к военному конфликту идет вполне серьезная.
