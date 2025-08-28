https://ukraina.ru/20250828/aleksandr-vasilev-naznachenie-stefanishinoy-dokazyvaet--v-sluge-naroda-svyato-chtyat-traditsii-tsk-kpss-1067806635.html

Александр Васильев: Назначение Стефанишиной доказывает – в "Слуге Народа" свято чтят традиции ЦК КПСС

Александр Васильев: Назначение Стефанишиной доказывает – в "Слуге Народа" свято чтят традиции ЦК КПСС - 28.08.2025 Украина.ру

Александр Васильев: Назначение Стефанишиной доказывает – в "Слуге Народа" свято чтят традиции ЦК КПСС

Назначение бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США далеко не случайно и выгодно многим. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, заместитель главного редактора ИА "Регнум" Александр Васильев

2025-08-28T17:24

2025-08-28T17:24

2025-08-28T17:25

украина

сша

вашингтон

владимир зеленский

ольга стефанишина

слуга народа

кпсс

украина.ру

эксклюзив

александр васильев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102278/95/1022789531_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a42939158452d93914563f21a9416095.jpg

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину послом в США."Кадровая политика текущего украинского руководства действительно очень напоминает традицию советских времен, когда на посольскую работу отправлялись высокопоставленные лица, утратившие доверие" - заявил Александр Васильев и добавил, что подобные назначения уже были. Эксперт отмечает, что Ольга Стефанишина не является столь же крупной фигурой, как бывший главком ВСУ, однако она плотно связана с США. Он полагает, что после переформатирования правительства Украины места для бывшего вице-премьера в новом Кабмине не нашлось, и назначение послом в США является для нее своего рода "золотым парашютом". Политолог также отмечает, что для текущей американской администрации ее фигура является абсолютно комфортной, и потому кандидатуру Стефанишиной в Вашингтоне согласовали без проблем. Васильев подчеркнул, что, в отличие от Залужного, Стефанишина не представляет опасности для Зеленского, поскольку на нее есть большой объём компромата. Эксперт напомнил, что новый посол Украины в США замешана в уголовном деле еще времен Януковича, когда в качестве директора департамента международного права Минюста Украины подписала документ о выделении крупной суммы средств на "проведение исследования украинского законодательства на предмет его соответствия евроинтеграции", и судьба этих средств осталась неизвестной. Кроме того, политолог отметил, что не так давно так называемые "украинские журналисты-расследователи" обнаружили элитную недвижимость в центре Киева , которая зарегистрирована на мать Стефанишиной и которая была продана ей по нерыночной цене.Таким образом, подчеркнул эксперт, у украинских властей хватает компрометирующих материалов на нее, однако одновременно с этим Васильев обратил внимание на то, что де-факто Стефанишина является технической фигурой, не обладающей никакими важными секретами. По словам обозревателя, назначение Стефанишиной на эту должность состоялось также и потому, что Зеленский не смог простить предыдущему послу Украины в США, Оксане Маркаровой, ее реакции на перепалку Зеленского с Трампом в Овальном кабинете. Подводя итоги, собеседник издания подчеркнул, что в украинской дипломатической иерархии пост посла в США является ключевым, и потому весьма почетным - однако отмечает, что по линии МИД на Украине никакие серьезные проблемы не решаются, практически все серьезные решения принимает Офис Президента. Таким образом, полагает Васильев, данная перестановка не должна всерьез повлиять на истинную расстановку сил в украинском истеблишменте. О том, как Зеленский выбирает кандидатуры на пост посла в США читайте в материале Евгении Кондаковой "Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин" на сайте Украина.ру

украина

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, ольга стефанишина, слуга народа, кпсс, украина.ру, эксклюзив, александр васильев, офис президента