Александр Васильев: Назначение Стефанишиной доказывает – в "Слуге Народа" свято чтят традиции ЦК КПСС
17:24 28.08.2025 (обновлено: 17:25 28.08.2025)
Назначение бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США далеко не случайно и выгодно многим. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, заместитель главного редактора ИА "Регнум" Александр Васильев
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину послом в США.
"Кадровая политика текущего украинского руководства действительно очень напоминает традицию советских времен, когда на посольскую работу отправлялись высокопоставленные лица, утратившие доверие" - заявил Александр Васильев и добавил, что подобные назначения уже были.
"Кадровая политика текущего украинского руководства действительно очень напоминает традицию советских времен, когда на посольскую работу отправлялись высокопоставленные лица, утратившие доверие" - заявил Александр Васильев и добавил, что подобные назначения уже были.
В партии "Слуга Народа" свято чтят традиции ЦК КПСС. Мы отлично помним историю генерала Залужного, отправленного послом в Великобританию, и примерно по такой же схеме была назначена Стефанишина.
Эксперт отмечает, что Ольга Стефанишина не является столь же крупной фигурой, как бывший главком ВСУ, однако она плотно связана с США. Он полагает, что после переформатирования правительства Украины места для бывшего вице-премьера в новом Кабмине не нашлось, и назначение послом в США является для нее своего рода "золотым парашютом". Политолог также отмечает, что для текущей американской администрации ее фигура является абсолютно комфортной, и потому кандидатуру Стефанишиной в Вашингтоне согласовали без проблем.
Васильев подчеркнул, что, в отличие от Залужного, Стефанишина не представляет опасности для Зеленского, поскольку на нее есть большой объём компромата. Эксперт напомнил, что новый посол Украины в США замешана в уголовном деле еще времен Януковича, когда в качестве директора департамента международного права Минюста Украины подписала документ о выделении крупной суммы средств на "проведение исследования украинского законодательства на предмет его соответствия евроинтеграции", и судьба этих средств осталась неизвестной. Кроме того, политолог отметил, что не так давно так называемые "украинские журналисты-расследователи"
обнаружили элитную недвижимость в центре Киева , которая зарегистрирована на мать Стефанишиной и которая была продана ей по нерыночной цене.
Таким образом, подчеркнул эксперт, у украинских властей хватает компрометирующих материалов на нее, однако одновременно с этим Васильев обратил внимание на то, что де-факто Стефанишина является технической фигурой, не обладающей никакими важными секретами.
обнаружили элитную недвижимость в центре Киева , которая зарегистрирована на мать Стефанишиной и которая была продана ей по нерыночной цене.
Таким образом, подчеркнул эксперт, у украинских властей хватает компрометирующих материалов на нее, однако одновременно с этим Васильев обратил внимание на то, что де-факто Стефанишина является технической фигурой, не обладающей никакими важными секретами.
Настоящие тайные дела вершатся не в правительстве Украины, где мальчики и девочки вроде Стефанишиной просиживают свои кресла, а в Офисе президента в главе с Ермаком - как раз оттуда люди так просто не уходят.
По словам обозревателя, назначение Стефанишиной на эту должность состоялось также и потому, что Зеленский не смог простить предыдущему послу Украины в США, Оксане Маркаровой, ее реакции на перепалку Зеленского с Трампом в Овальном кабинете.
Подводя итоги, собеседник издания подчеркнул, что в украинской дипломатической иерархии пост посла в США является ключевым, и потому весьма почетным - однако отмечает, что по линии МИД на Украине никакие серьезные проблемы не решаются, практически все серьезные решения принимает Офис Президента.
Таким образом, полагает Васильев, данная перестановка не должна всерьез повлиять на истинную расстановку сил в украинском истеблишменте.
Подводя итоги, собеседник издания подчеркнул, что в украинской дипломатической иерархии пост посла в США является ключевым, и потому весьма почетным - однако отмечает, что по линии МИД на Украине никакие серьезные проблемы не решаются, практически все серьезные решения принимает Офис Президента.
Таким образом, полагает Васильев, данная перестановка не должна всерьез повлиять на истинную расстановку сил в украинском истеблишменте.
О том, как Зеленский выбирает кандидатуры на пост посла в США читайте в материале Евгении Кондаковой "Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин" на сайте Украина.ру
Подписывайся на