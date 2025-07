https://ukraina.ru/20250719/sovpadenie-ili-plan-pochemu-zelenskiy-naznachaet-poslami-v-ssha-zhenschin-1065507133.html

Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин

Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин - 19.07.2025 Украина.ру

Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин

Складывается впечатление, что как только встаёт вопрос о назначении нового посла Украины в США, на Банковой звучит знаменитая французская фраза "Ищите женщину!"

Первая женщина в ВашингтонеНа второй год правления Владимира Зеленского, в феврале 2021 года, посольство в Вашингтоне впервые возглавила женщина — Оксана Маркарова.Выбор её кандидатуры вызвал неоднозначную реакцию. Она была одним из двух министров времён Петра Порошенко*, сохранивших свои посты после прихода к власти Зеленского.Только в отличие от возглавлявшего МВД Арсена Авакова**, Маркарову отправили в отставку с правительством Алексея Гончарука.По официальной информации, Зеленский не был доволен работой министра финансов. Однако повлиять на его решение мог и скандал, связанный с её именем.Журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" утверждали, что Маркарова и её муж, глава правления "Ощадбанка" Даниил Волынец, перевели на баланс своей фирмы элитный дом из обанкротившегося "Актив-Банка" братьев Клюевых.Так почему же команда Зеленского вновь просила Маркарову о профессиональных услугах? И почему та согласилась, ведь после отставки правительства Гончарука она уволилась с госслужбы и заверяла, что никогда не вернётся на неё?С началом глобального карантина, вызванного эпидемией коронавируса, у Украины появились дополнительные трудности. Вдобавок к финансовым проблемам усложнились отношения с МВФ.Для повышения шансов на получение траншей Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять закон о банковском регулировании и запустить рынок земли.Одну часть транша Киев получил, но трудности в общении с фондом это до конца не решило.Недовольство западных партнёров вызвало решение Конституционного суда Украины о сворачивании антикоррупционной реформы. Суд заморозил часть функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и признал неконституционным назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника."На Банковой поспешили заверить, что реформе — быть. Но за несколько недель так и не предложили действенные способы выхода из кризиса. В МВФ это восприняли негативно, о чём сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева президенту во время их разговора 18 ноября. Дабы построить эффективную коммуникацию с партнёрами, на Банковой решили вернуть в переговорный процесс Маркарову. Её назначение обсудили с МВФ, и там это восприняли положительно", — писал журнал "Фокус" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.Комментируя её назначение, Зеленский выражал уверенность, что Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии.Он отметил её способности в привлечении прямых иностранных инвестиций на Украину и продвижении украинского экспорта.Но в первую очередь, по словам президента, ей предстояло сосредоточиться на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена.Также ей поручалось активно работать с Конгрессом, привлекать американскую сторону к урегулированию конфликта на Донбассе.Среди задач было добиться расширения санкций против строящегося газопровода "Северный поток — 2".Важной целью стало заручиться поддержкой Вашингтона в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству.Забегая вперёд, скажем, что США никак не способствовали завершению гражданской войны. Наоборот, масштабы кризиса только увеличились, и России не оставалось иного выбора, кроме как начать СВО."Северный поток — 2" парализовали вовсе не американские санкции, а подрыв подводной части газопровода представителями стран НАТО.Сам Североатлантический альянс всё сильнее дистанцируется от Украины. Он не желает давать ей конкретных обещаний о принятии в свои ряды и создавать условия для повторения истерики Зеленского, как на саммите в Вильнюсе в 2023 году.Наводить мосты с президентом Байденом, который много лет посвятил работе в комитете Сената по международным делам, поручили не имеющей никакого дипломатического опыта Маркаровой. Вместо неё могли назначить опытного карьерного дипломата Владимира Ельченко, на тот момент возглавлявшего посольство Украины в США. Многим это показалось странным.Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что претензий к работе Ельченко нет. Но принцип ротации в дипломатии никто не отменял.Срок ротации послов Украины составляет 3-5 лет. Бывает, что задерживаются и дольше. Однако Ельченко занимал этот пост всего чуть больше года (предыдущие 4 года работал постоянным представителем Украины при ООН в Нью-Йорке). Его предшественник Валерий Чалый — 3,5 года, но его увольнение можно связать со сменой власти в Киеве и "Украинагейтом" в Штатах.По информации источника издания "Зеркало недели" в Офисе президента Украины, идею о выдвижении кандидатуры Маркаровой внёс глава Офиса Андрей Ермак. Необходимо было решать вопрос с МВФ — денег нет, а Маркарова там на хорошем счету.Кулеба всё опровергал, утверждая, что это он предложил назначить бывшего министра, взвесив все аргументы. Среди ключевых преимуществ кандидатуры Маркаровой Зеленский наравне с патриотизмом и высоким профессиональным уровнем назвал очень позитивное восприятие в США.Что есть, то есть. После окончания Киево-Могилянской академии Маркарова продолжила обучение в Индианском университете (в американском городе Блумингтон). Практику проходила не где-нибудь, а во Всемирном банке в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.Кроме того, с конца 1990-х годов она дружит с некогда видной сотрудницей Госдепартамента Наталией Яресько. Вместе они работали сначала в инвестиционных структурах, а затем и в Министерстве финансов Украины.Подтверждая грядущую отставку Маркаровой, министр иностранных дел Андрей Сибига охарактеризовал её как одного из самых успешных послов.Да, в период её пребывания в Вашингтоне Белый дом оказывал финансовую и военную помощь Киеву, в том числе в период СВО. Даже Трамп не предпринял настолько жёсткие меры, как мог бы.Но отсутствие дипломатического опыта в некоторых моментах всё же сказалось. Организация визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии в разгар избирательной кампании в Штатах расценили как вмешательство во внутренние дела страны пребывания.Звучали даже призывы незамедлительно выслать Маркарову. И Зеленский лично пообещал Трампу сменить посла, сообщали источники нескольких крупных западных изданий, в том числе Financial Times и Bloomberg.Переусердствовала Маркарова, выполняя задание по установлению контактов с администрацией Байдена, и не уловила ветер перемен. По имеющейся информации, после возвращения из Вашингтона она займёт какую-то должность в аппарате украинской администрации.Не планировали, но снова госпожа посолС нынешним хозяином Белого дома, известным своей импульсивностью и не слишком благосклонным отношением к Зеленскому, дело иметь непросто. Поэтому выбор нового посла в США — вопрос очень серьёзный.Украина выдвинула кандидатуру министра обороны Рустема Умерова, но американская сторона агреман ему не выдала.Звучат разные версии почему: то ли из-за имеющегося гражданства США (согласно американскому законодательству, гражданин США не может представлять в США же другую страну), хотя его наличие официально не подтверждено; то ли из-за лояльности к Ермаку, который вызывает всё большее раздражение в политических кругах Штатов.Близкие к Офису президента СМИ утверждают, что Умерова решили оставить на Украине как эффективного руководителя переговорной группы с РФ. Тем самым демонстрируется, что Банковая не отказывается полностью от идеи продолжить диалог с Россией.В случае отъезда Умерова в загранкомандировку Киеву пришлось бы искать нового главу правительственной делегации. Это привело бы к временному затормаживанию переговорного процесса.18 июля Зеленский назначил Умерова секретарём Совета национальной безопасности и обороны. Ему было поручено активизировать переговоры с РФ.Однако на деле реакции из Киева на призывы России о назначении даты новых консультаций в Стамбуле пока нет.Поскольку Умеров не воссоединится с семьёй, живущей в Штатах, Банковой срочно потребовалось найти альтернативную кандидатуру. Выбор вновь пал на женщину.Возглавить посольство Украины в США предложили Ольге Стефанишиной. До недавнего времени она занимала должность министра юстиции — вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.Получения агремана она будет дожидаться в роли уполномоченной по развитию отношений с США.Как сообщал высокопоставленный украинский чиновник изданию Financial Times ещё до новостей об Умерове, Зеленский хочет назначить послом в США хорошего переговорщика, понятного Белому дому и Конгрессу.Стефанишина действительно умеет вести переговоры — она долгое время взаимодействовала с западными чиновниками. Координация интеграции Украины в Евросоюз и НАТО входила в число её ключевых полномочий.Насколько она понятна руководству США? Стефанишина работала не только с европейцами, но и с американцами. Недавно она участвовала в переговорах с США по ресурсной сделке.Зеленский опасался подписывать соглашение без гарантий безопасности. Поэтому Киев нанял американскую юридическую фирму Hogan Lovells для работы со Стефанишиной (юристом-международником и переводчиком с английского по образованию), чтобы добиться более выгодных условий.Об этом свидетельствуют уведомления, поданные в соответствии с украинским законом о регистрации иностранных агентов, с которыми ознакомилась Financial Times.В интервью "Европейской правде" Стефанишина заявила, что перед ней поставлены две основные задачи: воплощение сделки по минеральным ресурсам и организация механизма закупки американского оружия."Моя роль будет заключаться в том, чтобы проект по продаже американского оружия странам ЕС и НАТО успешно заработал. Здесь пригодится мой предыдущий опыт для налаживания взаимодействия между странами ЕС, НАТО и США", — отметила Стефанишина.Знание европейских реалий — это важно. Однако Умеров, будь его назначение согласовано, мог бы вести диалог с американским руководством с большим пониманием именно военных потребностей ВСУ.Судя по всему, именно с этой целью Зеленский и хотел направить министра обороны в Вашингтон. Но этим планам не суждено было сбыться.Практически одновременно появились две новости: Стефанишина стала кандидатом в послы и фигурантом уголовного дела. Её подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Досудебное расследование проводит НАБУ (к слову, структура, созданная после Майдана с подачи американцев).Не станет ли это камнем преткновения для её назначения за океаном? В отличие от Умерова, о несостоявшейся дипломатической карьере которого общественность узнала постфактум, выдвижение Стефанишиной Зеленский анонсировал, ещё не имея агремана.Ответ на вопрос дала она сама в интервью "Европейской правде": "Все фамилии, которые фигурировали в медиа, включая мою, озвучивались американской администрации, и каких-то возражений не было высказано. Поэтому президент решил поддержать именно мою кандидатуру". Следовательно, у Вашингтона претензий нет.Почему Зеленский остановился именно на кандидатуре Стефанишиной? Судя по всему, подобрать замену нужно было в сжатый срок. Новый посланник Банковой в Штатах должен выполнять задания Офиса и постараться найти общий язык с республиканцами.Стефанишину в Америке знают. За столом переговоров с ней уже сидели. Как юрист, она распознает подводные камни в предложенных проектах соглашений. Да и с европейцами договориться по поставкам вооружений сможет, пользуясь давними связями.Возможно, загранкомандировка — это ещё и спасение Стефанишиной от уголовного преследования.А вообще главный "файлхолдер" в отношениях с США, как выразилась потенциальный посол, — это Ермак. Так что от личности руководителя украинской дипмиссии в Вашингтоне, возможно, не сильно-то что-то и зависит.* обвиняется в РФ в причастности к экстремистской деятельности** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Украина плывет под США. Корабельная сосна на дубовом проамериканском корабле

