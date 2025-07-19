Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин - 19.07.2025 Украина.ру
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Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин
Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин - 19.07.2025 Украина.ру
Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин
Складывается впечатление, что как только встаёт вопрос о назначении нового посла Украины в США, на Банковой звучит знаменитая французская фраза "Ищите женщину!"
2025-07-19T16:06
2025-07-19T16:06
эксклюзив
украина
сша
оксана маркарова
владимир зеленский
мвф
нато
посол
рустем умеров
ольга стефанишина
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Первая женщина в ВашингтонеНа второй год правления Владимира Зеленского, в феврале 2021 года, посольство в Вашингтоне впервые возглавила женщина — Оксана Маркарова.Выбор её кандидатуры вызвал неоднозначную реакцию. Она была одним из двух министров времён Петра Порошенко*, сохранивших свои посты после прихода к власти Зеленского.Только в отличие от возглавлявшего МВД Арсена Авакова**, Маркарову отправили в отставку с правительством Алексея Гончарука.По официальной информации, Зеленский не был доволен работой министра финансов. Однако повлиять на его решение мог и скандал, связанный с её именем.Журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" утверждали, что Маркарова и её муж, глава правления "Ощадбанка" Даниил Волынец, перевели на баланс своей фирмы элитный дом из обанкротившегося "Актив-Банка" братьев Клюевых.Так почему же команда Зеленского вновь просила Маркарову о профессиональных услугах? И почему та согласилась, ведь после отставки правительства Гончарука она уволилась с госслужбы и заверяла, что никогда не вернётся на неё?С началом глобального карантина, вызванного эпидемией коронавируса, у Украины появились дополнительные трудности. Вдобавок к финансовым проблемам усложнились отношения с МВФ.Для повышения шансов на получение траншей Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять закон о банковском регулировании и запустить рынок земли.Одну часть транша Киев получил, но трудности в общении с фондом это до конца не решило.Недовольство западных партнёров вызвало решение Конституционного суда Украины о сворачивании антикоррупционной реформы. Суд заморозил часть функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и признал неконституционным назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника."На Банковой поспешили заверить, что реформе — быть. Но за несколько недель так и не предложили действенные способы выхода из кризиса. В МВФ это восприняли негативно, о чём сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева президенту во время их разговора 18 ноября. Дабы построить эффективную коммуникацию с партнёрами, на Банковой решили вернуть в переговорный процесс Маркарову. Её назначение обсудили с МВФ, и там это восприняли положительно", — писал журнал "Фокус" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.Комментируя её назначение, Зеленский выражал уверенность, что Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии.Он отметил её способности в привлечении прямых иностранных инвестиций на Украину и продвижении украинского экспорта.Но в первую очередь, по словам президента, ей предстояло сосредоточиться на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена.Также ей поручалось активно работать с Конгрессом, привлекать американскую сторону к урегулированию конфликта на Донбассе.Среди задач было добиться расширения санкций против строящегося газопровода "Северный поток — 2".Важной целью стало заручиться поддержкой Вашингтона в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству.Забегая вперёд, скажем, что США никак не способствовали завершению гражданской войны. Наоборот, масштабы кризиса только увеличились, и России не оставалось иного выбора, кроме как начать СВО."Северный поток — 2" парализовали вовсе не американские санкции, а подрыв подводной части газопровода представителями стран НАТО.Сам Североатлантический альянс всё сильнее дистанцируется от Украины. Он не желает давать ей конкретных обещаний о принятии в свои ряды и создавать условия для повторения истерики Зеленского, как на саммите в Вильнюсе в 2023 году.Наводить мосты с президентом Байденом, который много лет посвятил работе в комитете Сената по международным делам, поручили не имеющей никакого дипломатического опыта Маркаровой. Вместо неё могли назначить опытного карьерного дипломата Владимира Ельченко, на тот момент возглавлявшего посольство Украины в США. Многим это показалось странным.Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что претензий к работе Ельченко нет. Но принцип ротации в дипломатии никто не отменял.Срок ротации послов Украины составляет 3-5 лет. Бывает, что задерживаются и дольше. Однако Ельченко занимал этот пост всего чуть больше года (предыдущие 4 года работал постоянным представителем Украины при ООН в Нью-Йорке). Его предшественник Валерий Чалый — 3,5 года, но его увольнение можно связать со сменой власти в Киеве и "Украинагейтом" в Штатах.По информации источника издания "Зеркало недели" в Офисе президента Украины, идею о выдвижении кандидатуры Маркаровой внёс глава Офиса Андрей Ермак. Необходимо было решать вопрос с МВФ — денег нет, а Маркарова там на хорошем счету.Кулеба всё опровергал, утверждая, что это он предложил назначить бывшего министра, взвесив все аргументы. Среди ключевых преимуществ кандидатуры Маркаровой Зеленский наравне с патриотизмом и высоким профессиональным уровнем назвал очень позитивное восприятие в США.Что есть, то есть. После окончания Киево-Могилянской академии Маркарова продолжила обучение в Индианском университете (в американском городе Блумингтон). Практику проходила не где-нибудь, а во Всемирном банке в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.Кроме того, с конца 1990-х годов она дружит с некогда видной сотрудницей Госдепартамента Наталией Яресько. Вместе они работали сначала в инвестиционных структурах, а затем и в Министерстве финансов Украины.Подтверждая грядущую отставку Маркаровой, министр иностранных дел Андрей Сибига охарактеризовал её как одного из самых успешных послов.Да, в период её пребывания в Вашингтоне Белый дом оказывал финансовую и военную помощь Киеву, в том числе в период СВО. Даже Трамп не предпринял настолько жёсткие меры, как мог бы.Но отсутствие дипломатического опыта в некоторых моментах всё же сказалось. Организация визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии в разгар избирательной кампании в Штатах расценили как вмешательство во внутренние дела страны пребывания.Звучали даже призывы незамедлительно выслать Маркарову. И Зеленский лично пообещал Трампу сменить посла, сообщали источники нескольких крупных западных изданий, в том числе Financial Times и Bloomberg.Переусердствовала Маркарова, выполняя задание по установлению контактов с администрацией Байдена, и не уловила ветер перемен. По имеющейся информации, после возвращения из Вашингтона она займёт какую-то должность в аппарате украинской администрации.Не планировали, но снова госпожа посолС нынешним хозяином Белого дома, известным своей импульсивностью и не слишком благосклонным отношением к Зеленскому, дело иметь непросто. Поэтому выбор нового посла в США — вопрос очень серьёзный.Украина выдвинула кандидатуру министра обороны Рустема Умерова, но американская сторона агреман ему не выдала.Звучат разные версии почему: то ли из-за имеющегося гражданства США (согласно американскому законодательству, гражданин США не может представлять в США же другую страну), хотя его наличие официально не подтверждено; то ли из-за лояльности к Ермаку, который вызывает всё большее раздражение в политических кругах Штатов.Близкие к Офису президента СМИ утверждают, что Умерова решили оставить на Украине как эффективного руководителя переговорной группы с РФ. Тем самым демонстрируется, что Банковая не отказывается полностью от идеи продолжить диалог с Россией.В случае отъезда Умерова в загранкомандировку Киеву пришлось бы искать нового главу правительственной делегации. Это привело бы к временному затормаживанию переговорного процесса.18 июля Зеленский назначил Умерова секретарём Совета национальной безопасности и обороны. Ему было поручено активизировать переговоры с РФ.Однако на деле реакции из Киева на призывы России о назначении даты новых консультаций в Стамбуле пока нет.Поскольку Умеров не воссоединится с семьёй, живущей в Штатах, Банковой срочно потребовалось найти альтернативную кандидатуру. Выбор вновь пал на женщину.Возглавить посольство Украины в США предложили Ольге Стефанишиной. До недавнего времени она занимала должность министра юстиции — вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.Получения агремана она будет дожидаться в роли уполномоченной по развитию отношений с США.Как сообщал высокопоставленный украинский чиновник изданию Financial Times ещё до новостей об Умерове, Зеленский хочет назначить послом в США хорошего переговорщика, понятного Белому дому и Конгрессу.Стефанишина действительно умеет вести переговоры — она долгое время взаимодействовала с западными чиновниками. Координация интеграции Украины в Евросоюз и НАТО входила в число её ключевых полномочий.Насколько она понятна руководству США? Стефанишина работала не только с европейцами, но и с американцами. Недавно она участвовала в переговорах с США по ресурсной сделке.Зеленский опасался подписывать соглашение без гарантий безопасности. Поэтому Киев нанял американскую юридическую фирму Hogan Lovells для работы со Стефанишиной (юристом-международником и переводчиком с английского по образованию), чтобы добиться более выгодных условий.Об этом свидетельствуют уведомления, поданные в соответствии с украинским законом о регистрации иностранных агентов, с которыми ознакомилась Financial Times.В интервью "Европейской правде" Стефанишина заявила, что перед ней поставлены две основные задачи: воплощение сделки по минеральным ресурсам и организация механизма закупки американского оружия."Моя роль будет заключаться в том, чтобы проект по продаже американского оружия странам ЕС и НАТО успешно заработал. Здесь пригодится мой предыдущий опыт для налаживания взаимодействия между странами ЕС, НАТО и США", — отметила Стефанишина.Знание европейских реалий — это важно. Однако Умеров, будь его назначение согласовано, мог бы вести диалог с американским руководством с большим пониманием именно военных потребностей ВСУ.Судя по всему, именно с этой целью Зеленский и хотел направить министра обороны в Вашингтон. Но этим планам не суждено было сбыться.Практически одновременно появились две новости: Стефанишина стала кандидатом в послы и фигурантом уголовного дела. Её подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Досудебное расследование проводит НАБУ (к слову, структура, созданная после Майдана с подачи американцев).Не станет ли это камнем преткновения для её назначения за океаном? В отличие от Умерова, о несостоявшейся дипломатической карьере которого общественность узнала постфактум, выдвижение Стефанишиной Зеленский анонсировал, ещё не имея агремана.Ответ на вопрос дала она сама в интервью "Европейской правде": "Все фамилии, которые фигурировали в медиа, включая мою, озвучивались американской администрации, и каких-то возражений не было высказано. Поэтому президент решил поддержать именно мою кандидатуру". Следовательно, у Вашингтона претензий нет.Почему Зеленский остановился именно на кандидатуре Стефанишиной? Судя по всему, подобрать замену нужно было в сжатый срок. Новый посланник Банковой в Штатах должен выполнять задания Офиса и постараться найти общий язык с республиканцами.Стефанишину в Америке знают. За столом переговоров с ней уже сидели. Как юрист, она распознает подводные камни в предложенных проектах соглашений. Да и с европейцами договориться по поставкам вооружений сможет, пользуясь давними связями.Возможно, загранкомандировка — это ещё и спасение Стефанишиной от уголовного преследования.А вообще главный "файлхолдер" в отношениях с США, как выразилась потенциальный посол, — это Ермак. Так что от личности руководителя украинской дипмиссии в Вашингтоне, возможно, не сильно-то что-то и зависит.* обвиняется в РФ в причастности к экстремистской деятельности** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Украина плывет под США. Корабельная сосна на дубовом проамериканском корабле
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Евгения Кондакова
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эксклюзив, украина, сша, оксана маркарова, владимир зеленский, мвф, нато, посол, рустем умеров, ольга стефанишина, дипломатия, посольство
Эксклюзив, Украина, США, Оксана Маркарова, Владимир Зеленский, МВФ, НАТО, посол, Рустем Умеров, Ольга Стефанишина, дипломатия, посольство

Совпадение или план: почему Зеленский назначает послами в США женщин

16:06 19.07.2025
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Складывается впечатление, что как только встаёт вопрос о назначении нового посла Украины в США, на Банковой звучит знаменитая французская фраза "Ищите женщину!"
Первая женщина в Вашингтоне
На второй год правления Владимира Зеленского, в феврале 2021 года, посольство в Вашингтоне впервые возглавила женщина — Оксана Маркарова.
Выбор её кандидатуры вызвал неоднозначную реакцию. Она была одним из двух министров времён Петра Порошенко*, сохранивших свои посты после прихода к власти Зеленского.
Только в отличие от возглавлявшего МВД Арсена Авакова**, Маркарову отправили в отставку с правительством Алексея Гончарука.
По официальной информации, Зеленский не был доволен работой министра финансов. Однако повлиять на его решение мог и скандал, связанный с её именем.
Журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" утверждали, что Маркарова и её муж, глава правления "Ощадбанка" Даниил Волынец, перевели на баланс своей фирмы элитный дом из обанкротившегося "Актив-Банка" братьев Клюевых.
Так почему же команда Зеленского вновь просила Маркарову о профессиональных услугах? И почему та согласилась, ведь после отставки правительства Гончарука она уволилась с госслужбы и заверяла, что никогда не вернётся на неё?
С началом глобального карантина, вызванного эпидемией коронавируса, у Украины появились дополнительные трудности. Вдобавок к финансовым проблемам усложнились отношения с МВФ.
Для повышения шансов на получение траншей Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять закон о банковском регулировании и запустить рынок земли.
Одну часть транша Киев получил, но трудности в общении с фондом это до конца не решило.
Недовольство западных партнёров вызвало решение Конституционного суда Украины о сворачивании антикоррупционной реформы. Суд заморозил часть функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и признал неконституционным назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.
"На Банковой поспешили заверить, что реформе — быть. Но за несколько недель так и не предложили действенные способы выхода из кризиса. В МВФ это восприняли негативно, о чём сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева президенту во время их разговора 18 ноября. Дабы построить эффективную коммуникацию с партнёрами, на Банковой решили вернуть в переговорный процесс Маркарову. Её назначение обсудили с МВФ, и там это восприняли положительно", — писал журнал "Фокус" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.
Комментируя её назначение, Зеленский выражал уверенность, что Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии.
Он отметил её способности в привлечении прямых иностранных инвестиций на Украину и продвижении украинского экспорта.
Но в первую очередь, по словам президента, ей предстояло сосредоточиться на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена.
Также ей поручалось активно работать с Конгрессом, привлекать американскую сторону к урегулированию конфликта на Донбассе.
Среди задач было добиться расширения санкций против строящегося газопровода "Северный поток — 2".
Важной целью стало заручиться поддержкой Вашингтона в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству.
Малек Дудаков интервью
8 июля, 12:56
Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошегоМы сейчас наблюдаем две вещи. Во-первых, Россия усилила удары по украинским тылам. Во-вторых, США приостанавливают транши. В этих условиях даже самые горячие головы на Украине должны понять, что надо переходить к нормальным переговорам на реалистичных условиях, чтобы устранить первопричины конфликта, считает политолог-американист Малек Дудаков
Забегая вперёд, скажем, что США никак не способствовали завершению гражданской войны. Наоборот, масштабы кризиса только увеличились, и России не оставалось иного выбора, кроме как начать СВО.
"Северный поток — 2" парализовали вовсе не американские санкции, а подрыв подводной части газопровода представителями стран НАТО.
Сам Североатлантический альянс всё сильнее дистанцируется от Украины. Он не желает давать ей конкретных обещаний о принятии в свои ряды и создавать условия для повторения истерики Зеленского, как на саммите в Вильнюсе в 2023 году.
Наводить мосты с президентом Байденом, который много лет посвятил работе в комитете Сената по международным делам, поручили не имеющей никакого дипломатического опыта Маркаровой. Вместо неё могли назначить опытного карьерного дипломата Владимира Ельченко, на тот момент возглавлявшего посольство Украины в США. Многим это показалось странным.
Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что претензий к работе Ельченко нет. Но принцип ротации в дипломатии никто не отменял.
Срок ротации послов Украины составляет 3-5 лет. Бывает, что задерживаются и дольше. Однако Ельченко занимал этот пост всего чуть больше года (предыдущие 4 года работал постоянным представителем Украины при ООН в Нью-Йорке). Его предшественник Валерий Чалый — 3,5 года, но его увольнение можно связать со сменой власти в Киеве и "Украинагейтом" в Штатах.
По информации источника издания "Зеркало недели" в Офисе президента Украины, идею о выдвижении кандидатуры Маркаровой внёс глава Офиса Андрей Ермак. Необходимо было решать вопрос с МВФ — денег нет, а Маркарова там на хорошем счету.
Кулеба всё опровергал, утверждая, что это он предложил назначить бывшего министра, взвесив все аргументы. Среди ключевых преимуществ кандидатуры Маркаровой Зеленский наравне с патриотизмом и высоким профессиональным уровнем назвал очень позитивное восприятие в США.
Что есть, то есть. После окончания Киево-Могилянской академии Маркарова продолжила обучение в Индианском университете (в американском городе Блумингтон). Практику проходила не где-нибудь, а во Всемирном банке в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.
Кроме того, с конца 1990-х годов она дружит с некогда видной сотрудницей Госдепартамента Наталией Яресько. Вместе они работали сначала в инвестиционных структурах, а затем и в Министерстве финансов Украины.
Подтверждая грядущую отставку Маркаровой, министр иностранных дел Андрей Сибига охарактеризовал её как одного из самых успешных послов.
Да, в период её пребывания в Вашингтоне Белый дом оказывал финансовую и военную помощь Киеву, в том числе в период СВО. Даже Трамп не предпринял настолько жёсткие меры, как мог бы.
Но отсутствие дипломатического опыта в некоторых моментах всё же сказалось. Организация визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии в разгар избирательной кампании в Штатах расценили как вмешательство во внутренние дела страны пребывания.
Звучали даже призывы незамедлительно выслать Маркарову. И Зеленский лично пообещал Трампу сменить посла, сообщали источники нескольких крупных западных изданий, в том числе Financial Times и Bloomberg.
Переусердствовала Маркарова, выполняя задание по установлению контактов с администрацией Байдена, и не уловила ветер перемен. По имеющейся информации, после возвращения из Вашингтона она займёт какую-то должность в аппарате украинской администрации.
Не планировали, но снова госпожа посол
С нынешним хозяином Белого дома, известным своей импульсивностью и не слишком благосклонным отношением к Зеленскому, дело иметь непросто. Поэтому выбор нового посла в США — вопрос очень серьёзный.
Украина выдвинула кандидатуру министра обороны Рустема Умерова, но американская сторона агреман ему не выдала.
Звучат разные версии почему: то ли из-за имеющегося гражданства США (согласно американскому законодательству, гражданин США не может представлять в США же другую страну), хотя его наличие официально не подтверждено; то ли из-за лояльности к Ермаку, который вызывает всё большее раздражение в политических кругах Штатов.
Двухпартийный раздражитель: руководитель ОПУ Андрей Ермак раздражает республиканцев и демократов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
19 июня, 21:10
Глава ОПУ Ермак раздражает республиканцев и демократов, помощь США Украине под вопросом — PoliticoРуководитель ОПУ Андрей Ермак раздражает республиканцев и демократов. Между тем помощь США Украине остается под вопросом, сообщает Politico.
Близкие к Офису президента СМИ утверждают, что Умерова решили оставить на Украине как эффективного руководителя переговорной группы с РФ. Тем самым демонстрируется, что Банковая не отказывается полностью от идеи продолжить диалог с Россией.
В случае отъезда Умерова в загранкомандировку Киеву пришлось бы искать нового главу правительственной делегации. Это привело бы к временному затормаживанию переговорного процесса.
18 июля Зеленский назначил Умерова секретарём Совета национальной безопасности и обороны. Ему было поручено активизировать переговоры с РФ.
Однако на деле реакции из Киева на призывы России о назначении даты новых консультаций в Стамбуле пока нет.
Поскольку Умеров не воссоединится с семьёй, живущей в Штатах, Банковой срочно потребовалось найти альтернативную кандидатуру. Выбор вновь пал на женщину.
Возглавить посольство Украины в США предложили Ольге Стефанишиной. До недавнего времени она занимала должность министра юстиции — вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Получения агремана она будет дожидаться в роли уполномоченной по развитию отношений с США.
Как сообщал высокопоставленный украинский чиновник изданию Financial Times ещё до новостей об Умерове, Зеленский хочет назначить послом в США хорошего переговорщика, понятного Белому дому и Конгрессу.
Стефанишина действительно умеет вести переговоры — она долгое время взаимодействовала с западными чиновниками. Координация интеграции Украины в Евросоюз и НАТО входила в число её ключевых полномочий.
Насколько она понятна руководству США? Стефанишина работала не только с европейцами, но и с американцами. Недавно она участвовала в переговорах с США по ресурсной сделке.
Зеленский опасался подписывать соглашение без гарантий безопасности. Поэтому Киев нанял американскую юридическую фирму Hogan Lovells для работы со Стефанишиной (юристом-международником и переводчиком с английского по образованию), чтобы добиться более выгодных условий.
Об этом свидетельствуют уведомления, поданные в соответствии с украинским законом о регистрации иностранных агентов, с которыми ознакомилась Financial Times.
В интервью "Европейской правде" Стефанишина заявила, что перед ней поставлены две основные задачи: воплощение сделки по минеральным ресурсам и организация механизма закупки американского оружия.
"Моя роль будет заключаться в том, чтобы проект по продаже американского оружия странам ЕС и НАТО успешно заработал. Здесь пригодится мой предыдущий опыт для налаживания взаимодействия между странами ЕС, НАТО и США", — отметила Стефанишина.
Знание европейских реалий — это важно. Однако Умеров, будь его назначение согласовано, мог бы вести диалог с американским руководством с большим пониманием именно военных потребностей ВСУ.
Судя по всему, именно с этой целью Зеленский и хотел направить министра обороны в Вашингтон. Но этим планам не суждено было сбыться.
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
8 июля, 18:07
Оружие в обмен на увольнение одного чиновника: каковы причины возобновления военной помощи США УкраинеРешение президента США Дональда Трампа о перезапуске поставок оружия для ВСУ может быить протиктовано целым рядом мотивов, в том числе желанием убрать украинского деятеля, который откровенно выступал на стороне демократов во время избирательной кампании в Штатах
Практически одновременно появились две новости: Стефанишина стала кандидатом в послы и фигурантом уголовного дела. Её подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Досудебное расследование проводит НАБУ (к слову, структура, созданная после Майдана с подачи американцев).
Не станет ли это камнем преткновения для её назначения за океаном? В отличие от Умерова, о несостоявшейся дипломатической карьере которого общественность узнала постфактум, выдвижение Стефанишиной Зеленский анонсировал, ещё не имея агремана.
Ответ на вопрос дала она сама в интервью "Европейской правде": "Все фамилии, которые фигурировали в медиа, включая мою, озвучивались американской администрации, и каких-то возражений не было высказано. Поэтому президент решил поддержать именно мою кандидатуру". Следовательно, у Вашингтона претензий нет.
Почему Зеленский остановился именно на кандидатуре Стефанишиной? Судя по всему, подобрать замену нужно было в сжатый срок. Новый посланник Банковой в Штатах должен выполнять задания Офиса и постараться найти общий язык с республиканцами.
Стефанишину в Америке знают. За столом переговоров с ней уже сидели. Как юрист, она распознает подводные камни в предложенных проектах соглашений. Да и с европейцами договориться по поставкам вооружений сможет, пользуясь давними связями.
Возможно, загранкомандировка — это ещё и спасение Стефанишиной от уголовного преследования.
А вообще главный "файлхолдер" в отношениях с США, как выразилась потенциальный посол, — это Ермак. Так что от личности руководителя украинской дипмиссии в Вашингтоне, возможно, не сильно-то что-то и зависит.
* обвиняется в РФ в причастности к экстремистской деятельности
** внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Читайте также: Украина плывет под США. Корабельная сосна на дубовом проамериканском корабле
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ЭксклюзивУкраинаСШАОксана МаркароваВладимир ЗеленскийМВФНАТОпосолРустем УмеровОльга Стефанишинадипломатияпосольство
 
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Заголовок открываемого материала
21:17Производственные мощности РФ растут, удары идут на увеличение — начальник координационного штаба Фройдинг
20:59Следователи СК России фиксируют последствия обстрела в Киевском районе Донецка со стороны ВСУ — Руденко
20:46Необходимо отменить особый статус русского языка на Украине — языковой омбудсмен Ивановская
20:33Украинские военные отступают из села Суворово по направлению к Никоноровке — Ермаков
20:25ЕС в десять раз увеличивает расходы на финансирование обороны — еврокомиссар Андрюс Кубилюс
20:15Прокуратура Украины возбудила более ста тысяч новых уголовных дела по дезертирству
20:07Группировка ВСУ в Константиновке под угрозой полного окружения — The New York Times
20:06Смерть на экспорт. Украина укрепляется как русофобский полигон Запада
19:59"Сковырнуть Зеленского": дочь Келлога попыталась опровергнуть слова Херша о планах Белого дома — Корнилов
19:46Полиция Черновцов составляет списки прихожан Свято-Духовского собора, защитивших святыню от захвата
19:34Киевская полиция привлекла к административной ответственности киевлянку, кричавшую "Слава России!"
19:24The Times: убитый в Киеве полковник СБУ был одним из "координаторов" подрыва газопровода "Северный поток"
19:15"Лопатой по мордасам": в Ковеле Волынской области сотрудники ТЦК были "недостаточно вежливы" — видео
19:02Будапешт не примет бюджет ЕС, который будет включать отправку венгерских денег на Украину — Орбан
18:52В ночь на 19 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар — Минобороны
18:42При попытке уничтожения "Гераней" был сбит украинский самолёт — пилот погиб
18:28Из-за обстрела ВСУ начался пожар в лесу, расположенном около Энергодара и ЗАЭС — Рогов
18:14"Первым поедешь!" Украинские военкомы похитили журналиста в Новом Роздоле Львовской области — видео
18:00Рагулизм как особенность национальной коррупции
17:59ВСУ ударили fpv-дронами по торговому сельхозрынку в Великих Копанях — видео
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