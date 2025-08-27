https://ukraina.ru/20250827/novosti-s-grenlandskogo-fronta-daniya-protiv-trampa-i-eskimosov-1067746477.html

Новости с гренландского фронта. Дания против Трампа и эскимосов

Дания снова обвинила администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в попытках присоединить Гренландию, которая пока что входит в состав этого европейского королевства на правах автономной области

Датская телерадиокомпания DR заявила о том, что "близкие к Трампу люди" якобы проводили тайную работу внутри гренландского общества, чтобы поссорить местных жителей с Копенгагеном.По словам датских журналистов, трамповские эмиссары собирали информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону политиках из Гренландии, чтобы способствовать ее присоединению к США.В частности, они изучали "чувствительные" для датчан вопросы – включая скандальные истории о принудительном изъятии детей из эскимосских семей и стерилизации эскимосских женщин, которой занимались датские колониальные власти.Агентство Associated Press подтвердило эту информацию, ссылаясь на данные "восьми источников из правительства и служб безопасности как в Гренландии, так и в США". Как сообщает международная информационная служба, по меньшей мере трое американцев, непосредственно связанных с Дональдом Трампом, подозреваются в проведении тайных операций влияния в Гренландии, направленных на то, чтобы ослабить ее политические связи с Данией.Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал к себе "для беседы" временного поверенного в делах США. Ожидается, что он выразит американскому посланнику официальный протест своего правительства и потребует от Белого дома объяснений по поводу сообщений об американской подрывной деятельности на самом большом острове планеты."Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, конечно, будет неприемлемой", – заявил главный датский дипломат. А местные масс-медиа уже называют этот инцидент самым большим политическим скандалом в истории двухсторонних отношений между Вашингтоном и Копенгагеном.Все это происходит на фоне еще одного резонансного скандала, связанного с гренландскими эскимосами.Британское издание The Guardian сообщило о том, что датские власти отобрали у восемнадцатилетней гренландской эскимоски ее грудного ребенка. Сразу после рождения младенца его передали в анонимную приемную семью – потому что молодая мать не прошла психологические тесты, предназначенные для подтверждения ее "родительских компетенций"."Мое сердце разбито, я не знаю, что делать без дочки", – сказала Ивана Брёнлунд, которой разрешили видеться с собственным ребенком только один раз в две недели, под присмотром специальных служб.Эта бесчеловечная практика была распространена в Дании в течение многих десятилетий. Представители датской власти навязывали матерям специальное тестирование, по результатам которого они могли без объяснений забрать у них только что родившихся детей.Как правило, эти меры применялись именно к эскимосам из социально неблагополучных семей – потому что датские государственные психологи считают их неспособными к материнству.В 2022 году по результатам тестирования были изъяты 5,6% младенцев эскимосского происхождения, в то время как у "национально правильных" датских матерей отобрали только 1% новорожденных.Расистский подтекст этой процедуры был очевиден, и гренландские эскимосы давно вели против нее борьбу. Нынешней весной в Дании наконец-то приняли законопроект, запрещающий применение тестов для подтверждения "родительских компетенций" в отношении гренландцев – потому что датское правительство посчитало, что такая дискриминация способствует намерениям Трампа, желающего присоединить остров к Америке.Но трагическая история Иваны Брёнлунд говорит о том, что выполнять этот закон никто особо не собирается.Датское общество традиционно считается мультикультурным и толерантным. Однако в нем укоренились расистские предрассудки в отношении коренных жителей Гренландии, которые также проявляются в Норвегии, Швеции и Исландии, находившихся под властью датской короны.Скандинавы считали эскимосов дикими язычниками и опасными дикарями, которые якобы погубили первые колонии викингов на территории Гренландии. Хотя, судя по данным исторических источников, эти морские разбойники сами грабили поселения эскимосов.Датские националисты культивировали стереотипный образ эскимосов, представляя их неполноценными пьяницами. В период 1929 по 1972 годы правительство этой северной монархии вполне официально проводило эксперименты в области евгеники – в рамках государственной программы стерилизации, распространявшейся на уголовных преступников, проституток, а также на гренландских эскимосов, которых обвиняли в асоциальном поведении и алкоголизме.Девочкам-подросткам в Гренландии принудительно устанавливали внутриматочные спирали с целью сокращения численности коренного населения острова. Иногда их специально свозили для этого из поселений в медпункты, или же устанавливали спирали в ходе плановых осмотров у гинеколога – как правило, не сообщая об этом ни детям, ни их родителям.Эта преступная деятельность получила огласку только в 2023 году, по результатам расследования, которое провели британские журналисты, сумевшие отыскать пострадавших эскимосских женщин, которые не смогли завести детей после проведенных с ними медпроцедур.А в 1951 году власти Дании начали отбирать у эскимосских родителей уже достаточно взрослых детей – их поместили в приемные семьи и запретили общаться на своем родном языке, чтобы из подростков выросли "образцовые ассимилировавшиеся датчане".Современные эскимосы знают, что творили с ними колонизаторы из Европы. Произвол в отношении Иваны Брёнлунд вызвал у коренных жителей острова вполне понятное возмущение. В Гренландии уже начались протесты, и можно с уверенностью утверждать, что датские власти спровоцировали эту конфликтную ситуацию сами, без помощи тайных агентов Трампа.Эксперты предупреждают – продолжение практики отбора новорожденных детей может подтолкнуть гренландцев к отделению от Дании. Однако это не значит, что местные эскимосы сразу же попросятся под высокую руку американского президента.На острове знают, что эскимосское население Аляски тоже сталкивается с расизмом и не питают особых иллюзий по отношению к Вашингтону. А вот идея независимости Гренландии, наоборот, с каждым годом находит там все больше поддержки.Читайте также: "Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью

