Во Львовской области разоблачили схему переправки уклонистов в ЕС через Карпатские горы. Об этом 26 августа сообщила Нацполиция Украины.
2025-08-26T19:07
2025-08-26T19:07
Организатором схемы оказался 36-летний житель Житомирской области. Он решил заработать на соотечественнике, желающем избежать мобилизации."Он предложил ему воспользоваться якобы "проверенным" вариантом бегства из страны в соседнее государство. За 15 тысяч долларов фигурант обещал организовать трансфер мужчины в приграничный район в другой области, где и должен был состояться переход", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что задержанный провёл инструктаж клиента и запросил предоплату не в гривнах или евро, а в долларах США."Работать согласился только после оплаты услуги, - отметили полицейские. - Правоохранители задержали дельца сразу после получения от мужчины всей суммы денег за так называемый "билет" в Европу".Побег с Украины в Евросоюз был сорван. О судьбе уклониста ничего не сообщается.Организатору схемы грозят лишением свободы. Мероприятия по разоблачению проходили во взаимодействии с оперативниками Управления СБУ по Львовской области и 7 карпатского пограничного отряда ГПС ​​Украины.Накануне В Одесской области полицейский сбежал за границу, оставив жену в машине Также на эту тему: Украинцы массово бегут от мобилизации: ГПСУ опубликовала свою статистику
Львовская область: переправка уклониста через Карпаты подорожала до $15 тыс

19:07 26.08.2025
 
Во Львовской области разоблачили схему переправки уклонистов в ЕС через Карпатские горы. Об этом 26 августа сообщила Нацполиция Украины.
Организатором схемы оказался 36-летний житель Житомирской области. Он решил заработать на соотечественнике, желающем избежать мобилизации.
"Он предложил ему воспользоваться якобы "проверенным" вариантом бегства из страны в соседнее государство. За 15 тысяч долларов фигурант обещал организовать трансфер мужчины в приграничный район в другой области, где и должен был состояться переход", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что задержанный провёл инструктаж клиента и запросил предоплату не в гривнах или евро, а в долларах США.
"Работать согласился только после оплаты услуги, - отметили полицейские. - Правоохранители задержали дельца сразу после получения от мужчины всей суммы денег за так называемый "билет" в Европу".
Побег с Украины в Евросоюз был сорван. О судьбе уклониста ничего не сообщается.
Организатору схемы грозят лишением свободы. Мероприятия по разоблачению проходили во взаимодействии с оперативниками Управления СБУ по Львовской области и 7 карпатского пограничного отряда ГПС ​​Украины.
Накануне В Одесской области полицейский сбежал за границу, оставив жену в машине
Также на эту тему: Украинцы массово бегут от мобилизации: ГПСУ опубликовала свою статистику
Больше материалов по теме:
 
20:10"Продавал коноплю для производства пороха в РФ": украинские пропагандисты бьют рекорды реалистичности
19:55Доброволец Владислав Ефремов: Защитить российские НПЗ могут расчеты FPV-дронов
19:49Мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — премьер-министр Украины
19:39Туристический сезон провалился. Модные курорты на Западе приходят в упадок
19:33На Украине открыли более 200 тысяч дел за самовольное оставление части
19:26Настолько сильна свобода слова на Украине, что её пора приглушить из уважения к президентству - нардеп
19:15ВСУ откатываются из Александро-Шультино и занимают опорники вдоль реки Наумиха под Константиновкой
