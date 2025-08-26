https://ukraina.ru/20250826/lvovskaya-oblast-perepravka-uklonista-cherez-karpaty-podorozhala-do-15-tys--1067692187.html

Львовская область: переправка уклониста через Карпаты подорожала до $15 тыс

Во Львовской области разоблачили схему переправки уклонистов в ЕС через Карпатские горы. Об этом 26 августа сообщила Нацполиция Украины.

Организатором схемы оказался 36-летний житель Житомирской области. Он решил заработать на соотечественнике, желающем избежать мобилизации."Он предложил ему воспользоваться якобы "проверенным" вариантом бегства из страны в соседнее государство. За 15 тысяч долларов фигурант обещал организовать трансфер мужчины в приграничный район в другой области, где и должен был состояться переход", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что задержанный провёл инструктаж клиента и запросил предоплату не в гривнах или евро, а в долларах США."Работать согласился только после оплаты услуги, - отметили полицейские. - Правоохранители задержали дельца сразу после получения от мужчины всей суммы денег за так называемый "билет" в Европу".Побег с Украины в Евросоюз был сорван. О судьбе уклониста ничего не сообщается.Организатору схемы грозят лишением свободы. Мероприятия по разоблачению проходили во взаимодействии с оперативниками Управления СБУ по Львовской области и 7 карпатского пограничного отряда ГПС ​​Украины.Накануне В Одесской области полицейский сбежал за границу, оставив жену в машине Также на эту тему: Украинцы массово бегут от мобилизации: ГПСУ опубликовала свою статистику Следите за новостями на сайте Украина.ру.

