"Зачистка Кременских лесов": полковник Алехин о продвижении российских войск на Северском направлении

Активное наступление российских войск на Северском направлении создают угрозу окружения для группировки ВСУ в районе Северска и позволяют укреплять позиции для дальнейшего продвижения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

На Северском направлении российские войска атакуют позиции ВСУ со стороны Ивано-Дарьевки и Выемки.Одновременно с этим продолжается зачистка прилегающих территорий. "Севернее Серебрянки продолжается зачистка Кременских лесов и пойменных участков по левому берегу реки Северский Донец, что позволяет ВС РФ укреплять свои позиции и готовиться к дальнейшему наступлению", — отмечает Алехин.Такие действия, по оценке эксперта, свидетельствуют о планомерном создании условий для будущего штурма Северска — еще одного ключевого узла обороны украинских войск в Донбассе.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска на сайте Украина.ру.

