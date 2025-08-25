"Зачистка Кременских лесов": полковник Алехин о продвижении российских войск на Северском направлении
Активное наступление российских войск на Северском направлении создают угрозу окружения для группировки ВСУ в районе Северска и позволяют укреплять позиции для дальнейшего продвижения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Северском направлении российские войска атакуют позиции ВСУ со стороны Ивано-Дарьевки и Выемки.
"По данным с мест, противник был выбит из Серебрянки. Выход российских подразделений на высоты западнее Серебрянки ставит под угрозу северные окраины Северска", — констатирует автор.
Одновременно с этим продолжается зачистка прилегающих территорий. "Севернее Серебрянки продолжается зачистка Кременских лесов и пойменных участков по левому берегу реки Северский Донец, что позволяет ВС РФ укреплять свои позиции и готовиться к дальнейшему наступлению", — отмечает Алехин.
Такие действия, по оценке эксперта, свидетельствуют о планомерном создании условий для будущего штурма Северска — еще одного ключевого узла обороны украинских войск в Донбассе.
