Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сегодня поговорим об обстановке на Краснолиманском направлении.Для ВСУ этот город по-прежнему является крупным логистическим узлом и тыловой базой. Присутствие там позволяет противнику осуществлять огневой контроль трассы "Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк" и возможность проводить контратаки и наступательные действия в этих направлениях.Российской армии контроль над городом может позволить расширить плацдарм на правом берегу реки Жеребец и развить наступление на Славянск и Краматорск с севера, а также в Харьковскую область.На северо-западе Лиманского участка в районе Зеленой Долины, Среднего и Шандриголово наши штурмовики улучшили свое тактическое положение. Идет плотное и основательное блокирование Шандриголово и охват Среднего за счет продвижения к автодороге "Пески—Радьковские — Лиман".Источники, близкие к офису Зеленского также признали свои чувствительные потери в районе Серебрянского лесничества. Всушники сетуют, что за короткий срок подразделения 67-й мотострелковой дивизии значительно продвинулись в районе лесничества. Занято около 4 км² юго‑восточнее Торского. Части 144-й и 3-й мотострелковыхдивизий крепкодержат позициии продолжают наступление в районах Карповки, Редкодуба и Грековки.В районе Торского выступа ситуация обострилась за минувшие сутки, завязались встречные бои с применением артиллерии и дронов. ВСУ пытаются контратаковать для занятия ранее утраченных позиций, однако подразделения российской армии при поддержке средств огневого поражения отразили все атаки противника. В рамках контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены более 30 артиллерийских позиций украинских войск. В частности, российская артиллерия поразила САУ "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет ВСУ.Безусловно, большим тактическим успехом является освобождение важного населенного пункта Колодези. Всего в трех километрах к западу от него— дорога, ведущая на Красный Лиман. А с другой стороны, к юго-востоку от города, фиксируются тактические успехи ВС РФ в Серебрянке. Село расположено под Северском, взятие которого в свою очередь откроет еще одну дорогу на подконтрольный еще ВСУ Красный Лиман.Учитывая, что ВСУ стянули свои резервы в Сумскую область и под Покровск, перед нашими войсками на этом участке открываются неплохие перспективы.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сегодня поговорим об обстановке на Краснолиманском направлении.
Для ВСУ этот город по-прежнему является крупным логистическим узлом и тыловой базой. Присутствие там позволяет противнику осуществлять огневой контроль трассы "Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк" и возможность проводить контратаки и наступательные действия в этих направлениях.
Российской армии контроль над городом может позволить расширить плацдарм на правом берегу реки Жеребец и развить наступление на Славянск и Краматорск с севера, а также в Харьковскую область.
На северо-западе Лиманского участка в районе Зеленой Долины, Среднего и Шандриголово наши штурмовики улучшили свое тактическое положение. Идет плотное и основательное блокирование Шандриголово и охват Среднего за счет продвижения к автодороге "Пески—Радьковские — Лиман".
Источники, близкие к офису Зеленского также признали свои чувствительные потери в районе Серебрянского лесничества. Всушники сетуют, что за короткий срок подразделения 67-й мотострелковой дивизии значительно продвинулись в районе лесничества. Занято около 4 км² юго‑восточнее Торского. Части 144-й и 3-й мотострелковыхдивизий крепкодержат позициии продолжают наступление в районах Карповки, Редкодуба и Грековки.
В районе Торского выступа ситуация обострилась за минувшие сутки, завязались встречные бои с применением артиллерии и дронов. ВСУ пытаются контратаковать для занятия ранее утраченных позиций, однако подразделения российской армии при поддержке средств огневого поражения отразили все атаки противника. В рамках контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены более 30 артиллерийских позиций украинских войск. В частности, российская артиллерия поразила САУ "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет ВСУ.
Безусловно, большим тактическим успехом является освобождение важного населенного пункта Колодези. Всего в трех километрах к западу от него— дорога, ведущая на Красный Лиман. А с другой стороны, к юго-востоку от города, фиксируются тактические успехи ВС РФ в Серебрянке. Село расположено под Северском, взятие которого в свою очередь откроет еще одну дорогу на подконтрольный еще ВСУ Красный Лиман.
Учитывая, что ВСУ стянули свои резервы в Сумскую область и под Покровск, перед нашими войсками на этом участке открываются неплохие перспективы.