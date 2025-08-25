https://ukraina.ru/20250825/pochemu-peregovory-rossii-po-ukraine-zakonchatsya-primeneniem-oreshnika-i-pokhodom-na-odessu--baranets-1067630718.html

Почему переговоры России по Украине закончатся применением "Орешника" и походом на Одессу — Баранец

Почему переговоры России по Украине закончатся применением "Орешника" и походом на Одессу — Баранец - 25.08.2025 Украина.ру

Почему переговоры России по Украине закончатся применением "Орешника" и походом на Одессу — Баранец

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру объяснил, по какому принципу Россия будет создавать... Украина.ру, 25.08.2025

2025-08-25T18:29

2025-08-25T18:29

2025-08-25T19:13

видео

россия

одесса

украина

виктор баранец

вооруженные силы украины

сво

прогнозы сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067630511_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_752a064f8e58991eb1ac5ccdffa56d8c.jpg

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру объяснил, по какому принципу Россия будет создавать буферную зону и как нам надо работать с Одессой, а также рассказал, как миллионные потери ВСУ на фронте влияют на настроения в армии и на украинское общество. 00:49 – Обстановка в Донбассе и действия армии России на Покровском направлении; 06:28 – Об альтернативных путях наступления; 07:51 – Обстановка в приграничье и кадровые изменения в командовании группировки войск "Север" 13:56 – О создании буферной зоны; 16:58 – Военная интервенция стран Запада на Украину19:44 – Удары России по украинским тылам и миллионные потери в рядах ВСУ; 27:02 – Насколько быстро Россия может освободить Одессу и как это лучше делать?Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

одесса

украина

донбасс

покровск/красноармейск

курская область

белгородская область

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, одесса, украина, виктор баранец, вооруженные силы украины, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, донбасс, покровск/красноармейск, наступление вс рф, кто, курская область, белгородская область, всу, потери всу, разгром всу, новороссия, видео