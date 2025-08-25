Почему переговоры России по Украине закончатся применением "Орешника" и походом на Одессу — Баранец - 25.08.2025 Украина.ру
Почему переговоры России по Украине закончатся применением "Орешника" и походом на Одессу — Баранец
Почему переговоры России по Украине закончатся применением "Орешника" и походом на Одессу — Баранец
2025-08-25T18:29
2025-08-25T19:13
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру объяснил, по какому принципу Россия будет создавать буферную зону и как нам надо работать с Одессой, а также рассказал, как миллионные потери ВСУ на фронте влияют на настроения в армии и на украинское общество. 00:49 – Обстановка в Донбассе и действия армии России на Покровском направлении; 06:28 – Об альтернативных путях наступления; 07:51 – Обстановка в приграничье и кадровые изменения в командовании группировки войск "Север" 13:56 – О создании буферной зоны; 16:58 – Военная интервенция стран Запада на Украину19:44 – Удары России по украинским тылам и миллионные потери в рядах ВСУ; 27:02 – Насколько быстро Россия может освободить Одессу и как это лучше делать?
Почему переговоры России по Украине закончатся применением "Орешника" и походом на Одессу — Баранец

18:29 25.08.2025 (обновлено: 19:13 25.08.2025)
 
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру объяснил, по какому принципу Россия будет создавать буферную зону и как нам надо работать с Одессой, а также рассказал, как миллионные потери ВСУ на фронте влияют на настроения в армии и на украинское общество.
00:49 – Обстановка в Донбассе и действия армии России на Покровском направлении;
06:28 – Об альтернативных путях наступления;
07:51 – Обстановка в приграничье и кадровые изменения в командовании группировки войск "Север"
13:56 – О создании буферной зоны;
16:58 – Военная интервенция стран Запада на Украину
19:44 – Удары России по украинским тылам и миллионные потери в рядах ВСУ;
27:02 – Насколько быстро Россия может освободить Одессу и как это лучше делать?
Лента новостейМолния