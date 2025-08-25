Что Трамп хочет захватить у Британии и кто его главные конкуренты на Украине — Делягин - 25.08.2025 Украина.ру
Что Трамп хочет захватить у Британии и кто его главные конкуренты на Украине — Делягин
Что Трамп хочет захватить у Британии и кто его главные конкуренты на Украине — Делягин
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира... Украина.ру, 25.08.2025
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" из цикла "Украинское досье" объяснил, как президент США хочет ввести новое измерение в глобальной экономике и восстановить влияние доллара, а также рассказал, для чего Дональду Трампу нужно "выбить" контроль над Украиной из рук Великобритании. ТГ-канал Михаила Делягина: https://t.me/delyagin
украина
россия
британия
сша
аляска
Что Трамп хочет захватить у Британии и кто его главные конкуренты на Украине — Делягин

13:56 25.08.2025
 
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" из цикла "Украинское досье" объяснил, как президент США хочет ввести новое измерение в глобальной экономике и восстановить влияние доллара, а также рассказал, для чего Дональду Трампу нужно "выбить" контроль над Украиной из рук Великобритании.
ТГ-канал Михаила Делягина: https://t.me/delyagin
