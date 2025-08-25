https://ukraina.ru/20250825/chto-tramp-khochet-zakhvatit-u-britanii-i-kto-ego-glavnye-konkurenty-na-ukraine--delyagin-1067613284.html

Что Трамп хочет захватить у Британии и кто его главные конкуренты на Украине — Делягин

Что Трамп хочет захватить у Британии и кто его главные конкуренты на Украине — Делягин - 25.08.2025 Украина.ру

Что Трамп хочет захватить у Британии и кто его главные конкуренты на Украине — Делягин

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира... Украина.ру, 25.08.2025

2025-08-25T13:56

2025-08-25T13:56

2025-08-25T13:56

видео

украина

россия

британия

дональд трамп

михаил делягин

эксперты

экономика

российская экономика

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067613159_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_4fcc1307b7466364b5308928b3ed177e.jpg

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" из цикла "Украинское досье" объяснил, как президент США хочет ввести новое измерение в глобальной экономике и восстановить влияние доллара, а также рассказал, для чего Дональду Трампу нужно "выбить" контроль над Украиной из рук Великобритании. ТГ-канал Михаила Делягина: https://t.me/delyagin

украина

россия

британия

сша

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, британия, дональд трамп, михаил делягин, эксперты, экономика, российская экономика, доллар, финансы, переговоры, сша, аляска, видео